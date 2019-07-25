«Арсенал» объявил об аренде Себальоса

Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос, как и ожидалось, перешел в лондонский «Арсенал». «Канониры» арендовали 22-летнего футболиста на один сезон.
В минувшем сезоне хавбек 13 раз попал в стартовый состав «Реала» в Ла Лиге.
В Лондоне Себальос будет выступать под номером «8».
8️⃣ Dani will wear the number eight shirt this season— Arsenal FC (@Arsenal) July 25, 2019
Looking good, @DaniCeballos46 👌
🇪🇸 #HolaDani
Отметим, были опасения, что Себальос не перейдет в «Арсенал», поскольку Марко Асенсио получил травму.
Успехов в аренде.
Успехов в аренде.
Вильям Салиба из Сент-Этьена, сумма трансфера 30 мультов, но опять же этот сезон останется еще там. Все на будущее лол)
Вильям Салиба из Сент-Этьена, сумма трансфера 30 мультов, но опять же этот сезон останется еще там. Все на будущее лол)
...у него много было травм, но когда в форме - хороший мидлфилд, бьющий и креативный
...у него много было травм, но когда в форме - хороший мидлфилд, бьющий и креативный
Результат?)
Результат?)
ПЫСЫ: кефир его весь сезон называл днищем , а теперь поет - что он топовый футболист и Арсеналу повезло ))
Быстро переобулись 🤣🤣
Скоро Зидан станет физруков )) Тут пару месяц осталось 🤣🤣
ПЫСЫ: кефир его весь сезон называл днищем , а теперь поет - что он топовый футболист и Арсеналу повезло ))
Быстро переобулись 🤣🤣
Скоро Зидан станет физруков )) Тут пару месяц осталось 🤣🤣
Хз, кто там сидит в руководстве Арсенала, но ска упустить Фекирыча-топа за копейки - значит сесть в лужу, не знаю.
Хз, кто там сидит в руководстве Арсенала, но ска упустить Фекирыча-топа за копейки - значит сесть в лужу, не знаю.
что ж будем поглядеть как этот фрукт покажет себя в АПЛ
что ж будем поглядеть как этот фрукт покажет себя в АПЛ