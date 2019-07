«Арсенал» объявил об аренде Себальоса

Полузащитник «Реала» , как и ожидалось, перешел в лондонский «Арсенал». «Канониры» арендовали 22-летнего футболиста на один сезон.

В минувшем сезоне хавбек 13 раз попал в стартовый состав «Реала» в Ла Лиге.

В Лондоне Себальос будет выступать под номером «8».

