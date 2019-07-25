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«Арсенал» объявил об аренде Себальоса

вчера, 17:15

Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос, как и ожидалось, перешел в лондонский «Арсенал». «Канониры» арендовали 22-летнего футболиста на один сезон.

В минувшем сезоне хавбек 13 раз попал в стартовый состав «Реала» в Ла Лиге.

В Лондоне Себальос будет выступать под номером «8».

Отметим, были опасения, что Себальос не перейдет в «Арсенал», поскольку Марко Асенсио получил травму. 

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   279 / 808
сегодня в 02:29
Поздновато. Раньше надо было. До начала кубков.
ЮЗИК
ЮЗИК
   177 / 808
сегодня в 01:04
Опять собирают молодняк
RMUKMU
RMUKMU
   326 / 808
вчера в 22:59
Хотелось бы верить, что талантливый и бесхарактерный Себальос проявит себя в АПЛ, но это вряд ли.
Успехов в аренде.
nnb199O
nnb199O
   309 / 808
вчера в 22:47
Пожелаем Удачи.
valeron4321
valeron4321
   387 / 808
вчера в 22:16
Это и следовало ожидать от Арсенала. Отдать всех лидеров в болото типа Спартак и Зенит + травмы.
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   513 / 808
вчера в 21:39
показалось в тулу
cska plus
cska plus
   13 / 808
вчера в 21:18
Даниэль должно быть доволен.
NOVA
NOVA
   728 / 808
вчера в 20:57
ну надеюсь проведет хороший сезон в арсе!!
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   273 / 808
вчера в 20:41
Арсенал преврашаеться в середняк весь шлак собирает
dzvinka
dzvinka
   42 / 808
вчера в 20:41
на безрыбье и рак рыба))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Тео Джонс
   10 / 808
вчера в 20:40
Только что объявили о еще одном топе, так что не все потеряно ахах)) Вильям Салиба из Сент-Этьена, сумма трансфера 30 мультов, но опять же этот сезон останется еще там. Все на будущее лол)
Ну, Себальос на будущее "Реалу", а "Арсеналу" на затыкание дыр, но хорошо, что хоть на будущее берут. В конце концов, это лучше, чем покупки Ржак.
Sadjon
Sadjon
   548 / 808
вчера в 20:19
Хорошего игрока подписали канониры.....
Тео Джонс
Тео Джонс ответил Так Себе Аналитик
   271 / 808
вчера в 20:17
Офигенно, второй супертрансфер официально)) После игрока из 4го дивизиона Бразилии наконец подъехал и лавочник "Реала" даже без права выкупа. Переквалифицируемся в фарм-клубы)) Мощная трансферная компания "Арсенала": + Gabriel Martinelli (6,70 Млн €) + Dani Ceballos (аренда) - David Ospina (3,50 Млн €) - Aaron Ramsey (свободный агент) При этом, ска, главная задача была избавиться от Озила, Джаки, Шашлыкяна, Беллерина спихнуть, пока он еще что-то стоит, Айвоби... Зачем этот неликвид нужен? Санллехи ноль.
Только что объявили о еще одном топе, так что не все потеряно ахах))
Вильям Салиба из Сент-Этьена, сумма трансфера 30 мультов, но опять же этот сезон останется еще там. Все на будущее лол)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 808
вчера в 20:01
Удачи ему в новом клубе!
aNOOBis
aNOOBis ответил allemz
   364 / 808
вчера в 19:28
Его скорее всего подпишут, если с Заха не получится. По слухам, ириски готовы полтинник за него выложить, и скорее всего подпишут. Да и не нравится мне вариант с Арсеналом, у него же с психикой проблемы, чуть почувствует давление, сольется также как и в МЮ. Венгер бы упразднил его недостатки, а у Эмери зеро шансов. Придется довольствоваться Эвертоном, может и заиграет. Пример Ришарлисона может воодушевит тебя. Переходил в Уотфорд как семнадцатисортный бразил, за 2 года апнулся до игрока старта Эвертона и получил вызов в сборную. И ничего, продолжает прогрессировать. С Эвертоном мб всё не так уж и плохо, начал поинтереснее Риша. Привить чутка тактики, авось попрет.
Не увидел у Ришарлисона прогресса в прошлом сезоне, тупо тренер, который не знает что делать ставил своего игрока из прошлой команды, который в прошлой команде тащил. Там КПД у Уоллкота был выше, но Уоллкот не игрок Марку Силвы
Ми Ша
Ми Ша ответил allemz
   134 / 808
вчера в 19:23
Ну про Морату я ни чего не говорил...)). На Ковачича мы при Лэмпарде посмотрим. Трансфер Данило изначально не тянул на топовый, тем более на общем фоне остальных покупок, а если сравнить с другими вашими крайними защитниками, все не так плохо)). Что касается Дани, то могу предположить, что его не просто так именно в аренду отдали без права выкупа.
aNOOBis
aNOOBis ответил ballak144
   364 / 808
вчера в 19:20
мне, честно всегда в англии импонировал Арсенал, помню Фабрегас в 17 лет в кубке каком то играл то ли с баварией, то ли с аяксом, всегда их стиль нравился. и рэмзи очень сильно себя проявлял до травмы, хотя многие от него отвернулись после травмы
до которой травмы :-)? (понимаю что до открытого перелома)
...у него много было травм, но когда в форме - хороший мидлфилд, бьющий и креативный
Mangur
Mangur
   178 / 808
вчера в 19:18
Вот ещё один мощный игрок предпочёл Испании Тулу. Правильный выбор.
Mr_Tim
Mr_Tim
   568 / 808
вчера в 19:12
Первый хоть и не полноценный трансфер) но новичок есть у пушкарей)
allemz
allemz ответил Ми Ша
   84 / 808
вчера в 19:01
Погоду вам точно не испортит, Себальос парень работящий. Как по мне, получше будет ваших полузащитников).
Вы про Морату, Ковачича и Данило тоже самое говорили))
Результат?)
3ton
3ton
   335 / 808
вчера в 18:33
Мората 2

ПЫСЫ: кефир его весь сезон называл днищем , а теперь поет - что он топовый футболист и Арсеналу повезло ))
Быстро переобулись 🤣🤣
Скоро Зидан станет физруков )) Тут пару месяц осталось 🤣🤣
allemz
allemz ответил Так Себе Аналитик
   84 / 808
вчера в 18:31
По мне лучше уж пусть не приезжает, по видео, которые я смотрел, это деньги на ветер) Ни физы, ни удара. Проявил себя немного, вот и берут. Так же с Лукасом Пересом было, проявил себя полгода, его взяли, в итоге 25 миллионов выкинули, как обычно. У нас вон и так на его позиции есть чудило эбонитовое, бегающее и руками махающее, и то не хуже будет.
Его скорее всего подпишут, если с Заха не получится. По слухам, ириски готовы полтинник за него выложить, и скорее всего подпишут. Да и не нравится мне вариант с Арсеналом, у него же с психикой проблемы, чуть почувствует давление, сольется также как и в МЮ. Венгер бы упразднил его недостатки, а у Эмери зеро шансов. Придется довольствоваться Эвертоном, может и заиграет. Пример Ришарлисона может воодушевит тебя. Переходил в Уотфорд как семнадцатисортный бразил, за 2 года апнулся до игрока старта Эвертона и получил вызов в сборную. И ничего, продолжает прогрессировать. С Эвертоном мб всё не так уж и плохо, начал поинтереснее Риша. Привить чутка тактики, авось попрет.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил allemz
   10 / 808
вчера в 18:12
Эвертон еще мб подъедет. Хз, кто там сидит в руководстве Арсенала, но ска упустить Фекирыча-топа за копейки - значит сесть в лужу, не знаю.
По мне лучше уж пусть не приезжает, по видео, которые я смотрел, это деньги на ветер) Ни физы, ни удара. Проявил себя немного, вот и берут. Так же с Лукасом Пересом было, проявил себя полгода, его взяли, в итоге 25 миллионов выкинули, как обычно. У нас вон и так на его позиции есть чудило эбонитовое, бегающее и руками махающее, и то не хуже будет.
allemz
allemz ответил Тео Джонс
   84 / 808
вчера в 18:06
Я так понял это один с 2 "топов" обещанных тренеришкой гыгы). С такими мощными трансферами Арсик будет опять бороться за ЛЕ максимум.
Эвертон еще мб подъедет.
Хз, кто там сидит в руководстве Арсенала, но ска упустить Фекирыча-топа за копейки - значит сесть в лужу, не знаю.
ballak144
ballak144 ответил aNOOBis
   196 / 808
вчера в 17:58
Рэмзи дорого стоит в плане содержания (зарплата), а так, да на порядок лучше всего, что Арсенал может позволить себе купить
мне, честно всегда в англии импонировал Арсенал, помню Фабрегас в 17 лет в кубке каком то играл то ли с баварией, то ли с аяксом, всегда их стиль нравился. и рэмзи очень сильно себя проявлял до травмы, хотя многие от него отвернулись после травмы
Ми Ша
Ми Ша ответил Так Себе Аналитик
   134 / 808
вчера в 17:56
Погоду вам точно не испортит, Себальос парень работящий. Как по мне, получше будет ваших полузащитников).
Real Madrid-C
Real Madrid-C
   270 / 808
вчера в 17:54
Просто не дай Бог, но такое было уже, после зимних каникул вылетят 2 игрока,а еще хуже вдруг 3 получит травмы в полузащите, а играть не кому будет, так что такие вот красавцы в Реале
cannongun
cannongun
   315 / 808
вчера в 17:54
Себальос из Мадрида на годик
что ж будем поглядеть как этот фрукт покажет себя в АПЛ
aNOOBis
aNOOBis ответил ballak144
   364 / 808
вчера в 17:52
я бы рэмси оставил, вместо испанца
Рэмзи дорого стоит в плане содержания (зарплата), а так, да на порядок лучше всего, что Арсенал может позволить себе купить
Real Madrid-C
Real Madrid-C
   270 / 808
вчера в 17:52
Очень печально друзья, хоть и аренда,но по мне бред, у нас старые Кросс и Модрич, мы отдаем Ковачича- Челси, Льеренте - Матрасам, Себальоса- Арсеналу, молодых отдаем, 30нов оставляем, чет я вообще не понимаю Зидана, вот зачем нам Погба? че своих мало? так ТЫ УБЕРИ СТАРИКОВ, а Главное БЕНЗЕМА!
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