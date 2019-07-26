Аршавин: «„Нефтчи“ мог бы рассчитывать на любое место в РПЛ с 6-го по 16-е»

Бывший игрок «Зенита» и сборной России прокомментировал поражение тульского «Арсенала» от «Нефтчи» (0:1) в первом домашнем матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Результат закономерен. «Нефтчи» лучше провёл этот матч, а у «Арсенала» игра не получилась. «Нефтчи» мог бы рассчитывать на любое место в нашем чемпионате с 6-го по 16-е. Потолок «Арсенала» мы узнаем позже, а сначала нужно «Нефтчи» пройти. Азербайджанцы лучше атаковали. Где нужно было бить – били, где нужно было отдать пас – отдавали пас. Было бы лучше, если бы играл Кангва. Когда я играл против сборной Азербайджана, то мне запомнилось, что они играли жёстко.