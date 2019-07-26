Колашинац: «Мы с Озилом в порядке»

Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац сообщил, что с ним и Месутом Озилом всё в порядке после разбойного нападения в Лондоне.
Думаю, мы в порядке.
Напомним, автомобиль Озила остановили люди на мопедах, вооруженные ножами. Полузащитник поспешил в ближайший ресторан за помощью, тогда как Колашинац бросился на преступников с кулаками.
👊🏼— Sead Kolašinac (@seadk6) July 26, 2019
Think we‘re fine 😁 #M1Ö #SeoKol pic.twitter.com/tKRlM0LGMl
Но либо грабители тупые малолетки, либо не такое уж это и разбойное нападение было, раз один уработал. Все могло быть плачевно.
Хорошо что хорошо закончились
Но либо грабители тупые малолетки, либо не такое уж это и разбойное нападение было, раз один уработал. Все могло быть плачевно.
Хорошо что хорошо закончились
Но они и на поле во время матча себя примерно так же ведут... Колашинац вступает в отбор, а Озил вечно где-то испаряется и избегает борьбы.
Но они и на поле во время матча себя примерно так же ведут... Колашинац вступает в отбор, а Озил вечно где-то испаряется и избегает борьбы.