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Колашинац: «Мы с Озилом в порядке»

вчера, 18:47

Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац сообщил, что с ним и Месутом Озилом всё в порядке после разбойного нападения в Лондоне

Думаю, мы в порядке.

Напомним, автомобиль Озила остановили люди на мопедах, вооруженные ножами. Полузащитник поспешил в ближайший ресторан за помощью, тогда как Колашинац бросился на преступников с кулаками.

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Все комментарии
mortid
mortid
   141 / 815
вчера в 22:44
Сами наверное замутили весь этот дешёвый спектакль.
vitya valdes
vitya valdes
   797 / 815
вчера в 20:35
Колашинац мужик, вопросов нет!
Но либо грабители тупые малолетки, либо не такое уж это и разбойное нападение было, раз один уработал. Все могло быть плачевно.
Хорошо что хорошо закончились
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   137 / 815
вчера в 19:07
Озил : " давно так не бегал"
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   329 / 815
вчера в 18:51
Никто не знает, как поведёт себя в такой ситуации...
Но они и на поле во время матча себя примерно так же ведут... Колашинац вступает в отбор, а Озил вечно где-то испаряется и избегает борьбы.
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