Колашинац: «Мы с Озилом в порядке»

вчера, 18:47

Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац сообщил, что с ним и Месутом Озилом всё в порядке после разбойного нападения в Лондоне.

Думаю, мы в порядке.

Напомним, автомобиль Озила остановили люди на мопедах, вооруженные ножами. Полузащитник поспешил в ближайший ресторан за помощью, тогда как Колашинац бросился на преступников с кулаками.