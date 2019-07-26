Парфенов - о поражении от «Динамо»: «Медные трубы - это тоже испытание»

Главный тренер «Урала» прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура РПЛ с «Динамо» (0:2).

Первый тайм был провальным в плане того, что не хватило души. Не хватило страсти, что была у «Динамо» - они этим воспользовались. Во втором тайме вернулись, но ничего не смогли сделать. У нас было медленное движение мяча, не было агрессии. Это сыграло большую роль в первом тайме.

Давило ли первое место? Это вопрос про первый тайм. Медные трубы - это тоже испытание. Это урок, нужно делать правильные выводы - всё в наших руках. Но те мячи за нас никто не забивал, команда делала это своим трудом. Я вижу ребят каждый день, вижу, что они хотят сделать.

Что касается Эль-Кабира, то по индивидуальным действиям мы поговорим сами, это дело раздевалки. Чернов из ЦСКА ? Ничего не могу сказать.

Мы плохо играем с «Динамо» в Москве? Так получается, приезжаем в такое время.