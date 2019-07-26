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Тарасов прокомментировал новость о запрете на выезд из РФ

вчера, 21:21

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал новость о том, что ему запрещен выезд из России из-за долга по алиментам.

Ну что, всем привет. Вот мы только что прилетели из Рима. Я был шокирован немножко новостями, которые ждали меня по прилету. Что я якобы скрываюсь от долга, который мне присвоил суд. Все это полная чушь. Я был на реабилитации и просто чисто физически и теоретически не могу сделать перевод. Поэтому в ближайшее время, то есть после выходных, я обязательно отдам свой долг, который мне присвоил суд.

А то, что пишут эти заказные статейки… Не верьте. Такое вранье, смешно просто. От и до вранье. А с Жориным (адвокат бывшей жены Тарасова) мы еще увидимся и обязательно поговорим.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

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mangoх12
mangoх12
   29 / 815
сегодня в 02:27
Бузова нормально так доит этого дауна
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений ответил Мишаня Дмитриев
   622 / 815
сегодня в 00:35
хыыы сколько тут на соккере поклонников дома 2 и ее ведущей, я удивлен? я не удивлен
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 815
    вчера в 23:44
    Надо было быть разборчивее в выборе жен, три раза жениться к 30 годам - это умудриться надо!!!
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев
       70 / 815
    вчера в 22:54
    хыыы сколько тут на соккере поклонников дома 2 и ее ведущей, я удивлен? я не удивлен
    Apsny
    Apsny
       503 / 815
    вчера в 22:44
    Сразу видно, умный парень или не парень оно вовсе))
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответил cska1948
       45 / 815
    вчера в 22:19
    лечился, у него травма была а локо не захотел её оплачивать
    cska1948
    cska1948
       38 / 815
    вчера в 22:07
    Интересно, что он забыл в Игриме?
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
       135 / 815
    вчера в 21:59
    Неча на зеркало пенять... чтение Библии тут не поможет. Гопник.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       6 / 815
    вчера в 21:54
    Боже, какая мерзкая физиономия... А уж что он лепит, во времена интернет-банкинга не мог он сделать перевод))
    поглотитель недоразумений
    поглотитель недоразумений
       622 / 815
    вчера в 21:40
    ну у него и рожа сразу видно невменяемый бузов
    ermak6848
    ermak6848
       183 / 815
    вчера в 21:36
    за любовь надо платить...Дмитрий
    ДСА
    ДСА
       149 / 815
    вчера в 21:31
    А нас и тут не плохо кормят, нам не нужны всякие Таити.
    EAGinLE
    EAGinLE
       26 / 815
    вчера в 21:24
    Заплати долги бывшей жене .... И ипи там потом кого хочешь ....... 😍🤩😋😋😋😋😩😩😩
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