Понсе: «Моя цель - выиграть со „Спартаком“ один турнир, а лучше несколько»

Нападающий «Спартака» Эсекель Понсе рассказал о себе, а также назвал цель на ближайшее время.
Любовь к футболу у меня от отца. Это страсть, удовольствие от того, что выходишь на поле. Ты живешь этим, тебе хорошо от этого, ты развлекаешься.
Цель на ближайшее время - прежде всего выиграть по крайней мере один турнир, а лучше несколько. Это будет здорово для моей карьеры и команды. И вторая задача - забивать как можно больше.
Хотел бы всегда выигрывать, потому что когда проигрываешь, чувствуешь себя плохо, а когда выигрываешь - наоборот. Это эмоции в раздевалке, ни с чем не сравнимые, ты с товарищами празднуешь победу.
Аргентинский форвард перешел в ряды «красно-белых» 21 июня.
Пора бы адаптироваться к реальности....
Титулы ему мерещатся...))
Пора бы адаптироваться к реальности....
Титулы ему мерещатся...))
И ЕСЛИ У ЖИДУНА БАБЛИШКА НА СУДЕЙ ХВАТИТ ДО КОНЦА СЕЗОНА, ТО И МЕДАЛЬКИ КУПЛЕННЫЕ НА ШЕЮ ПОВЕСИТЬ МОЖНО
И ЕСЛИ У ЖИДУНА БАБЛИШКА НА СУДЕЙ ХВАТИТ ДО КОНЦА СЕЗОНА, ТО И МЕДАЛЬКИ КУПЛЕННЫЕ НА ШЕЮ ПОВЕСИТЬ МОЖНО
А 62а насыпали..................
Бомжи с
А 62а насыпали..................
Бомжи с
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За это трудящиеся деньги платят, а этому контракт дурной за то, что делает им не хорошо.
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За это трудящиеся деньги платят, а этому контракт дурной за то, что делает им не хорошо.