ГлавнаяНовости

Понсе: «Моя цель - выиграть со „Спартаком“ один турнир, а лучше несколько»

вчера, 21:25

Нападающий «Спартака» Эсекель Понсе рассказал о себе, а также назвал цель на ближайшее время.

Любовь к футболу у меня от отца. Это страсть, удовольствие от того, что выходишь на поле. Ты живешь этим, тебе хорошо от этого, ты развлекаешься. 

Цель на ближайшее время - прежде всего выиграть по крайней мере один турнир, а лучше несколько. Это будет здорово для моей карьеры и команды. И вторая задача - забивать как можно больше. 

Хотел бы всегда выигрывать, потому что когда проигрываешь, чувствуешь себя плохо, а когда выигрываешь - наоборот. Это эмоции в раздевалке, ни с чем не сравнимые, ты с товарищами празднуешь победу.

Аргентинский форвард перешел в ряды «красно-белых» 21 июня. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Педро Роша: «Думаю, в „Крузейро“ у меня больше свободы, чем в „Спартаке“»
Сегодня, 02:14 Комментарии4
Селюк: «В следующем сезоне можно выпускать сразу 8 африканцев. Держитесь!»
Сегодня, 00:24 Комментарии13
Президент «Урала»: «Отрицательный опыт - тоже опыт»
Вчера, 23:44 Комментарии0
Рауш: «Во второй половине игры мы выкладываемся на 10-15 минут. Это опасно»
Вчера, 22:55 Комментарии0
Шунин: «Слухи об уходе Хохлова? Мне сложно что-то сказать»
Вчера, 22:52 Комментарии3
Хохлов: «Пусть болельщики тренера поливают, а команду поддерживают»
Вчера, 22:49 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 815
сегодня в 03:43
Парень уже месяц в команде...
Пора бы адаптироваться к реальности....
Титулы ему мерещатся...))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил 11-и метровый
   9 / 815
сегодня в 02:53
Он еще не понял куда попал, трофей для спартака несбыточная мечта.
Зря ты так?!? Зимой очередной кубок Канделаки можно хапнуть!!!
RamonCSKA
RamonCSKA ответил valdsx
   45 / 815
сегодня в 02:27
да ладно, вон чалов лучший бомбардир чемпионата прошлого, обошёл всех зулусов
itujan
itujan
   51 / 815
сегодня в 02:14
Смешно говорит, будет новым глушаковым.
11-и метровый
11-и метровый
   61 / 815
сегодня в 01:06
Он еще не понял куда попал, трофей для спартака несбыточная мечта.
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   217 / 815
сегодня в 01:01
Кубок соли выиграешь, а в лучшем случае кубок соли и чашку матч тв- и вот тебе несколько))
valdsx
valdsx ответил RamonCSKA
   604 / 815
вчера в 23:51
интересно он слышал про то, чтобы выигрывать, надо забивать голы, а не быть деревом из ромы
Что-то ваше деревяшки не то чтоб не забивают, они не попадают в сторону рамки. Устарела хваленая молодежь , возомнили себя уже березами ( толковые бревна) и Игнашами(Игнашевичу респект)
valdsx
valdsx
   604 / 815
вчера в 23:45
    Sergey Z
    Sergey Z
       250 / 815
    вчера в 23:29
    Мечтать - не вредно!!!
    X-GadZ
    X-GadZ
       296 / 815
    вчера в 23:26
    А вот моя цель - это увидеть собственными глазами, как "рапидят" свиней
    minai
    minai
       101 / 815
    вчера в 22:57
    Давай, выигрывай, епта !!
    Алексей Филин
    Алексей Филин
       774 / 815
    вчера в 22:57
    несбыточная мечта
    Nikola45
    Nikola45
       89 / 815
    вчера в 22:56
    Да да! Не один выиграет, кубок СОЛИ! Кубок Канделаки! Это все их кубки ))
    Сп62
    Сп62
       172 / 815
    вчера в 22:56
    Правильно. Жить без мечты нельзя. Мы тоже мечтаем.
    Тажутин Артур
    Тажутин Артур
    вчера в 22:54
    Выиграть один или несколько турниров по футболу? Может в домино попробуете.
    kts
    kts
       402 / 815
    вчера в 22:51
    Мечтатель
    Gessenschaft
    Gessenschaft
       180 / 815
    вчера в 22:49
    НЕНУАЧО?! КУБОК СОЛИ, КУБОК ПЕРВОГО КАНАЛА - ЧЕМ НЕ ТРОФЕИ?

    И ЕСЛИ У ЖИДУНА БАБЛИШКА НА СУДЕЙ ХВАТИТ ДО КОНЦА СЕЗОНА, ТО И МЕДАЛЬКИ КУПЛЕННЫЕ НА ШЕЮ ПОВЕСИТЬ МОЖНО
    13 RUS
    13 RUS
       115 / 815
    вчера в 22:48
    Увы,трофей канделаки уже не взять
    parallels
    parallels
       16 / 815
    вчера в 22:45
    в антисборной уже прописался, хорошее начало тарасовской карьеры 😅
    Fleischjager
    Fleischjager
       521 / 815
    вчера в 22:36
    ты реально попутал с клубом парняга
    Бабка в кедах
    Бабка в кедах
       41 / 815
    вчера в 22:20
    Весной погонят этого мечтателя.
    RamonCSKA
    RamonCSKA
       45 / 815
    вчера в 22:17
    интересно он слышал про то, чтобы выигрывать, надо забивать голы, а не быть деревом из ромы
    Gelious
    Gelious
       98 / 815
    вчера в 22:16
    Ты что, до 50 лет играть собрался?
    МКС
    МКС
       77 / 815
    вчера в 22:06
    Не успели новость напечатать

    А 62а насыпали..................

    Бомжи с
    pomor45
    pomor45
       100 / 815
    вчера в 21:52
    Ты живешь этим, тебе хорошо от этого, ты развлекаешься.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    За это трудящиеся деньги платят, а этому контракт дурной за то, что делает им не хорошо.
    Petergoff
    Petergoff
       214 / 815
    вчера в 21:52
    Ну, если только работа с судьями, будет продолжаться,в том же духе)))))
    pomor45
    pomor45
       100 / 815
    вчера в 21:50
    Опоздал уже. Следующий КК только через год. Не продержится столько.
    drug01
    drug01
       105 / 815
    вчера в 21:48
    Долго ждать придётся...
    cska59
    cska59
       524 / 815
    вчера в 21:40
    Теоретически можно- чемпионат,кубок РПЛ,кубок Европы ,суперкубок,и это только за один год ,практически- ну не знаю ......
    FROLL 001
    FROLL 001
       4 / 815
    вчера в 21:36
    Купили второго Педру. Цель у него выиграть один или два турнира. Поздно уже. Для Спартака розыгрыш титулов прошел. Прошли и Кубок Соли и Кубок канделаки. Гыгыгы
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100