Понсе: «Моя цель - выиграть со „Спартаком“ один турнир, а лучше несколько»

Нападающий «Спартака» рассказал о себе, а также назвал цель на ближайшее время.

Любовь к футболу у меня от отца. Это страсть, удовольствие от того, что выходишь на поле. Ты живешь этим, тебе хорошо от этого, ты развлекаешься.

Цель на ближайшее время - прежде всего выиграть по крайней мере один турнир, а лучше несколько. Это будет здорово для моей карьеры и команды. И вторая задача - забивать как можно больше.

Хотел бы всегда выигрывать, потому что когда проигрываешь, чувствуешь себя плохо, а когда выигрываешь - наоборот. Это эмоции в раздевалке, ни с чем не сравнимые, ты с товарищами празднуешь победу.