Шунин: «Сила „Динамо“ - в единстве игроков и болельщиков»

Голкипер «Динамо» обратился к болельщикам перед московским дерби со «Спартаком», которое состоится 3 августа в рамках 4-го тура РПЛ .

Сила «Динамо» - в единстве игроков и болельщиков. Так было всегда. Согласны?

Мы были вместе в Премьер-Лиге и ФНЛ , после побед и поражений. Так и должно быть, потому что мы – одна семья. Этот сезон не будет простым – новая команда только строится. Но никто в «Динамо» не будет играть равнодушно или не в полную силу.

Заряд с болельщиками «Лишь в одну команду мы верим…» – это наша традиция. Помните подобные заряды у других клубов? Я – нет. Эта традиция наша, Динамовская. Дань уважения друг к другу после каждого матча. И я уверен, что сейчас никто из нас не хочет о ней забывать.

Впереди важные и непростые матчи. Все, что сейчас нужно - это пожать друг другу руки и готовиться к битве со «Спартаком».