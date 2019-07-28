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Шунин: «Сила „Динамо“ - в единстве игроков и болельщиков»

сегодня, 00:18
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо03.08.2019 в 19:00 Не начался

Голкипер «Динамо» Антон Шунин обратился к болельщикам перед московским дерби со «Спартаком», которое состоится 3 августа в рамках 4-го тура РПЛ.

Сила «Динамо» - в единстве игроков и болельщиков. Так было всегда. Согласны?

Мы были вместе в Премьер-Лиге и ФНЛ, после побед и поражений. Так и должно быть, потому что мы – одна семья. Этот сезон не будет простым – новая команда только строится. Но никто в «Динамо» не будет играть равнодушно или не в полную силу.

Заряд с болельщиками «Лишь в одну команду мы верим…» – это наша традиция. Помните подобные заряды у других клубов? Я – нет. Эта традиция наша, Динамовская. Дань уважения друг к другу после каждого матча. И я уверен, что сейчас никто из нас не хочет о ней забывать.

Впереди важные и непростые матчи. Все, что сейчас нужно - это пожать друг другу руки и готовиться к битве со «Спартаком». 

 Напомним, в 3-м туре РПЛ динамовцы обыграли «Урал».

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Все комментарии
Mangur
Mangur
   194 / 828
сегодня в 15:42
Болельщики Динамо это особая каста влюбленных в свой клуб ,в историю Клуба. Таких нет не в Зените не в Спартаке ни в ЦСКА. Ждём .Верим.Надеемся.
Gunslinger
Gunslinger ответил Морозовский
   293 / 828
сегодня в 09:37
Шунин: "Помните подобные заряды у других клубов? Я - нет. Это традиция наша, Динамовская". Может тот заряд прилетел и правда Динамовский, а не лазурный? Эта пламенная речь больше похожа на заискивание перед фанатами.
А и так было ясно, что тот заряд был не что иное как провокация чтобы технарь впаяли! :)))
EAGinLE
EAGinLE
   27 / 828
сегодня в 09:21
Удачи Спартаку .
beefs
beefs
   71 / 828
сегодня в 08:50
красиво и правильно сказано...
Морозовский
Морозовский
   5 / 828
сегодня в 08:49
Шунин: "Помните подобные заряды у других клубов? Я - нет. Это традиция наша, Динамовская". Может тот заряд прилетел и правда Динамовский, а не лазурный? Эта пламенная речь больше похожа на заискивание перед фанатами.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 828
сегодня в 08:13
А неделю назад игроки жаловались на болельщиков, что не поддерживают. Шунин вообще много болтает, причем часто забывает о чем говорил несколько дней назад.
13 RUS
13 RUS
   109 / 828
сегодня в 07:57
За динамовских никогда не было стыдно как за свиней
cska plus
cska plus
   13 / 828
сегодня в 06:27
С Рубином не видно было этой силы.
mihaluch
mihaluch
   66 / 828
сегодня в 06:13
Если спартаковцы начнут сливать Кононова,то у Динамо есть шанс победить
drug01
drug01
   105 / 828
сегодня в 06:07
Для больших побед этого мало.....
minai
minai
   95 / 828
сегодня в 01:07
Сила Динамо в том, что это Москва. И это омерзительно, неужели вы этого никак не поймёте.
Морозовский
Морозовский
   5 / 828
сегодня в 00:48
Красивые слова! Тренера надо ещё включить в это единство - будет ещё сильнее сила "Динамо"!
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