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Шалимов: «От игры „Спартака“ все хотят получать удовольствие»

вчера, 23:04
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов на своей странице в Instagram прокомментировал поражение «красно-белых» от «Тамбова» (0:2) в матче 3-го тура РПЛ.

Думаю, от игры „Спартака“ все хотят получать положительные эмоции, удовольствие. Поэтому нечего говорить.

Всё, что хочет тренер от команды, он уже сказал. Поэтому я понимаю, но не вижу.

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Все комментарии
112910415
112910415
   75 / 828
сегодня в 12:02
но этот претендент не годится !
post-navigator
post-navigator
   70 / 828
сегодня в 11:39
    grazie100
    grazie100
       740 / 828
    сегодня в 09:17
    А Шалимову не по силам организовать такую игру, нет тренерской мысли и таланта.
    galem72
    galem72
       277 / 828
    сегодня в 09:04
      grazie100
      grazie100
         740 / 828
      сегодня в 08:53
      Шалимову хочется тренировать Спартак, все его выпады против Кононова дурно пахнут. Он подыгрывает фанатам, которые пропускают мимо ушей мышенарушечные происки бездарного специалиста, для которого главная цель утопить тренера Спартака неудачно сказанными словами о дне рождения Черенкова., а это был всего лишь повод выместить свою злобу против своего оппонента. Шалимов показал себя завистливым и недалёким человеком выложив свои высказывания в сети, напоминающие ругань женщин на коммунальной кухне, видимо сказала ь работа в женской футбольной команде.
      FROLL 001
      FROLL 001
         3 / 828
      сегодня в 08:42
      Так все и получили удовольствие от игры свиней.
      Atist
      Atist
         35 / 828
      сегодня в 08:41
      Вся страна ликовала, когда Тамбов наказывал нечестных в играх чемпионата свиней.
      ekliziast
      ekliziast ответил VV V
         247 / 828
      сегодня в 08:35
      Так вчера вся страна получила удовольствие, а я огромное удовольствие......
      Не называйте пожалуйста 3000-5000 тысяч обиженных, всей страной.Это не прилично.
      mihaluch
      mihaluch
         66 / 828
      сегодня в 08:18
      Самое большое удовольствие Шалимов может получить в следующем туре от проигрыша "Динамо", тогда у Шалимова может сбыться мечта идиота - стать тренером "Спартака".
      VV V
      VV V
         146 / 828
      сегодня в 08:15
      Так вчера вся страна получила удовольствие, а я огромное удовольствие......
      Comdiv
      Comdiv
         23 / 828
      сегодня в 08:15
      Удовольствие, полученное от игры с Тамбовом не передать словами.
      13 RUS
      13 RUS
         109 / 828
      сегодня в 08:00
      Свиньи получают большое удовольствие,когда свисток прерващает игру в тухлую победу
      cska plus
      cska plus
         13 / 828
      сегодня в 07:38
        cska plus
        cska plus
           13 / 828
        сегодня в 07:36
        Продажный шалимов на место Кононова метит.
        сулейман шлагбаум 1
        сулейман шлагбаум 1
           203 / 828
        сегодня в 07:29
        Какое там удовольствие ?! Я лично, вчера просто угарал ! Спасибо огромнейшее свинкам и их выдающемуся тренеру ! Так держать, парни !
        Gessenschaft
        Gessenschaft
           93 / 828
        сегодня в 07:14
        ИГОРЯН, А МЫ И ПОЛУЧАЕМ УДОВОЛЬСТВИЕ!

        ДЕВИЗ СПАРТАКА:

        "МЫ СВОЕ ПРИЗВАНЬЕ НЕ ЗАБУДЕМ:
        СМЕХ И РАДОСТЬ МЫ ПРИНОСИМ ЛЮДЯМ!"

        БУГАГА
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
           11 / 828
        сегодня в 06:48
        Кононову удалось то что не удавалось другим........

        Спартаку стали рады....и в Туле....и в Оренбурге ......и в Саранске...))
        Байкал-38
        Байкал-38
           8 / 828
        сегодня в 06:16
        Так мы и получаем удовольствие.
        beefs
        beefs
           71 / 828
        сегодня в 04:44
        Опять хочет на его место?
        ДСА
        ДСА
           144 / 828
        сегодня в 04:32
        В Тамбове удовольствие получили.
        Багров-брат
        Багров-брат ответил Брулин
           153 / 828
        сегодня в 03:03
        Так от неё и получают удовольствие) Правда все остальные
        С языка снял...)))
        mortid
        mortid ответил Comdiv
           170 / 828
        сегодня в 02:47
        Далеко не все.Все ненавидят спартак.
        У тебя на аватарке Дзюба показывает спартаковский ромбик, приглядись :d
        Comdiv
        Comdiv
           23 / 828
        сегодня в 01:36
        Далеко не все.Все ненавидят спартак.
        Некит_Зенит
        Некит_Зенит
           126 / 828
        сегодня в 01:28
        А все и получают только положительные эмоции))
        Стыдно за Спартак
        Стыдно за Спартак ответил trimetil
           195 / 828
        сегодня в 01:26
        Главным тренером в Спартак, он ведь так этого хочет...
        Не надо, бро. Никогда не слушай ни мороззза, ни морозовского, ни лоопа, ни 25%клоуна.
        Во-первых - ничего про футбол не узнаешь, но зато выслушаешь "идолопоклонскую" речь в сторону Спартака, да и останешься виноватым.
        Да и во-вторых - это просто опасно для здоровья)
        Ладожский
        Ладожский
           20 / 828
        сегодня в 00:39
        Шалимов что-то о свинях говорить много стал.
        Плюшевый пупсик
        Плюшевый пупсик
           363 / 828
        сегодня в 00:35
        Неужели шалимов не видит, что вся Россия радуется? Как проигрывает спартак, так все получают положительные эмоции!
        морозз
        морозз ответил trimetil
           14 / 828
        сегодня в 00:27
        Главным тренером в Спартак, он ведь так этого хочет...
        Я уже написал ответ, посмотри и задумайся!
        морозз
        морозз ответил КАМЮ
           14 / 828
        сегодня в 00:26
        ...например в Спартак
        Вам его бесплатно отдаём, белорус я понимаю скоро на выход!
        ABir
        ABir
           141 / 828
        сегодня в 00:07
        Чтобы все получали удовольствие, игроки должны его получать и заводить в болельщиков
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