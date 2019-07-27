Шалимов: «От игры „Спартака“ все хотят получать удовольствие»

Бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов на своей странице в Instagram прокомментировал поражение «красно-белых» от «Тамбова» (0:2) в матче 3-го тура РПЛ.
Думаю, от игры „Спартака“ все хотят получать положительные эмоции, удовольствие. Поэтому нечего говорить.
Всё, что хочет тренер от команды, он уже сказал. Поэтому я понимаю, но не вижу.
За проект, который стабильно роняет честь флага на международных турнирах…
За проект, в котором единственной сильной линией на поле является судейский корпус.
За проект, в который не хочет приходить ни один физически и психически здоровый игрок из среднего евро-клуба.
За проект, который увольняет тренеров, потенциал которых просто не в силах понять, и которые потом с ходу берут трофеи в Европе.
За проект, который в нынешнем состоянии сторонятся даже спартаковские ветераны…
За проект, для которого полный слив новичкам лиги – это норма, что в третьем туре, что в тридцатом.
За проект, для которого собственные болельщики – расходный материал, который не нужно слышать, который не нужно защищать, с которым не нужно считаться.
Наверное, для того, чтобы познать настоящий стыд – надо стать частью этого самого стыда.
И тогда можно спокойно болеть за Спартак!
Занавес.
За проект, который стабильно роняет честь флага на международных турнирах…
За проект, в котором единственной сильной линией на поле является судейский корпус.
За проект, в который не хочет приходить ни один физически и психически здоровый игрок из среднего евро-клуба.
За проект, который увольняет тренеров, потенциал которых просто не в силах понять, и которые потом с ходу берут трофеи в Европе.
За проект, который в нынешнем состоянии сторонятся даже спартаковские ветераны…
За проект, для которого полный слив новичкам лиги – это норма, что в третьем туре, что в тридцатом.
За проект, для которого собственные болельщики – расходный материал, который не нужно слышать, который не нужно защищать, с которым не нужно считаться.
Наверное, для того, чтобы познать настоящий стыд – надо стать частью этого самого стыда.
И тогда можно спокойно болеть за Спартак!
Занавес.
К сожалению, она вызывает только рвотные рефлексы при взгляде на этот сброд и на то, как он обращается с мячом.
К сожалению, она вызывает только рвотные рефлексы при взгляде на этот сброд и на то, как он обращается с мячом.
ДЕВИЗ СПАРТАКА:
"МЫ СВОЕ ПРИЗВАНЬЕ НЕ ЗАБУДЕМ:
СМЕХ И РАДОСТЬ МЫ ПРИНОСИМ ЛЮДЯМ!"
БУГАГА
ДЕВИЗ СПАРТАКА:
"МЫ СВОЕ ПРИЗВАНЬЕ НЕ ЗАБУДЕМ:
СМЕХ И РАДОСТЬ МЫ ПРИНОСИМ ЛЮДЯМ!"
БУГАГА
Спартаку стали рады....и в Туле....и в Оренбурге ......и в Саранске...))
Спартаку стали рады....и в Туле....и в Оренбурге ......и в Саранске...))
Во-первых - ничего про футбол не узнаешь, но зато выслушаешь "идолопоклонскую" речь в сторону Спартака, да и останешься виноватым.
Да и во-вторых - это просто опасно для здоровья)
Во-первых - ничего про футбол не узнаешь, но зато выслушаешь "идолопоклонскую" речь в сторону Спартака, да и останешься виноватым.
Да и во-вторых - это просто опасно для здоровья)