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Спайич: «Мы очень серьезно готовились к матчу с „Сочи“»

сегодня, 00:02
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Защитник «Краснодара» Урош Спаич прокомментировал победу над «Сочи».

«Сочи» показали, что они хорошая команда. Мы смотрели их матч со «Спартаком», они показали себя довольно неплохо, поэтому мы очень серьёзно готовились к этой игре. Хорошо начали, забили, затем было несколько опасных моментов возле наших ворот, но я рад, что нам удалось добиться положительного результата. Это была красивая победа.

Конечно, тяжело наигрывать связи с новыми игроками, но мы очень много работаем и постепенно совершенствуемся. С каждой игрой мы становимся лучше. Мы в самом начале пути, думаю, дальше всё будет отлично. У нас очень хороший коллектив, хорошая атмосфера в команде, есть все условия, чтобы работать и добиваться высоких результатов. Уверен, что в этом году команда смело может достигнуть новых высот.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   308 / 828
сегодня в 07:28
Хорошо сыграли
drug01
drug01
   105 / 828
сегодня в 07:16
Так продолжать играть!
Mangur
Mangur
   194 / 828
сегодня в 05:39
Динамо и Краснодар ,да и Спартак в этом туре порадовали.
mihaluch
mihaluch
   66 / 828
сегодня в 04:57
Так и должно быть ,удивительно было бы наоборот.
ermak6848
ermak6848
   158 / 828
сегодня в 00:18
новичок и малый опыт команды позволил "быкам"- " забодать " и победить фк " СОЧИ "...
Zenit_84
Zenit_84
   81 / 828
сегодня в 00:15
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