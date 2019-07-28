Спайич: «Мы очень серьезно готовились к матчу с „Сочи“»

Защитник «Краснодара» прокомментировал победу над «Сочи».

«Сочи» показали, что они хорошая команда. Мы смотрели их матч со «Спартаком», они показали себя довольно неплохо, поэтому мы очень серьёзно готовились к этой игре. Хорошо начали, забили, затем было несколько опасных моментов возле наших ворот, но я рад, что нам удалось добиться положительного результата. Это была красивая победа.

Конечно, тяжело наигрывать связи с новыми игроками, но мы очень много работаем и постепенно совершенствуемся. С каждой игрой мы становимся лучше. Мы в самом начале пути, думаю, дальше всё будет отлично. У нас очень хороший коллектив, хорошая атмосфера в команде, есть все условия, чтобы работать и добиваться высоких результатов. Уверен, что в этом году команда смело может достигнуть новых высот.