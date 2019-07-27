Серхи Роберто: «Мы все должны стать лучше, чем в прошлом году»

Полузащитник «Барселоны» рассказал о ходе подготовки к новому сезону.

Адаптация Френки проходит очень хорошо. В прошлом сезоне мы все видели его высокий уровень в «Аяксе». Играть бок о бок с ним легко, у нас налаживаются игровые связи. Это удовольствие – играть вместе с ним и с Аленьей, который тоже очень неплох.

Конкурировать с лучшими – это нормально. Здесь лучшие футболисты в мире, но на поле могут выйти только 11 человек. Я буду бороться за свое место. Мы все должны биться, чтобы стать лучше, чем в прошлом году.