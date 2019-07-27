ГлавнаяНовости

Серхи Роберто: «Мы все должны стать лучше, чем в прошлом году»

сегодня, 16:38

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто рассказал о ходе подготовки к новому сезону.

Адаптация Френки проходит очень хорошо. В прошлом сезоне мы все видели его высокий уровень в «Аяксе». Играть бок о бок с ним легко, у нас налаживаются игровые связи. Это удовольствие – играть вместе с ним и с Аленьей, который тоже очень неплох.

Конкурировать с лучшими – это нормально. Здесь лучшие футболисты в мире, но на поле могут выйти только 11 человек. Я буду бороться за свое место. Мы все должны биться, чтобы стать лучше, чем в прошлом году.

Серхи Роберто недавно восстановился после травмы

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Зийех отказал «Севилье»
Сегодня, 23:37 Комментарии0
Фирпо: «Приятно, что мной интересуется „Барселона“»
Сегодня, 22:53 Комментарии2
Конте: «Вижу улучшения в игре „Интера“»
Сегодня, 20:52 Комментарии1
Индзаги: «Не исключаю, что Милинкович-Савич может покинуть „Лацио“»
Сегодня, 17:53 Комментарии0
Тонали: «Академия „Милана“ меня отвергла в детстве»
Сегодня, 16:25 Комментарии0
Тонали: «Я предпочитаю не говорить о Пирло»
Сегодня, 16:15 Комментарии0
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100