Будущее Заха не определено

сегодня, 10:41

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон признался, что не знает, где в итоге окажется его подопечный .

После того, как «Арсенал» практически подписал игрока «Лилля» Николя Пепе, основным претендентом на Заха стал «Эвертон». Сообщается, что мерсисайдцы готовы предложить порядка 60 млн фунтов, а также дать двух футболистов в придачу.

Главный тренер «орлов» Рой Ходжсон не уверен, что им удастся удержать вингера в команде: