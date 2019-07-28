Будущее Заха не определено

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон признался, что не знает, где в итоге окажется его подопечный Вилфрид Заха.
После того, как «Арсенал» практически подписал игрока «Лилля» Николя Пепе, основным претендентом на Заха стал «Эвертон». Сообщается, что мерсисайдцы готовы предложить порядка 60 млн фунтов, а также дать двух футболистов в придачу.
Главный тренер «орлов» Рой Ходжсон не уверен, что им удастся удержать вингера в команде:
Вилфрид с президентом разбираются с этим. Они очень хорошо знают друг друга и очень хорошо ладят. Основное обсуждение идет между ними двумя, поэтому я совершенно не могу посвятить вас в курс дела.
Вы знаете то же, что и я. Я читаю на веб-сайтах и в газетах, что происходит то и это, но я не могу вас подтвердить что-либо. Я не знаю, поступило ли предложение, о котором говорят.