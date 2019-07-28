Дзюба, Азмун и Дриусси - на острие «Зенита» в матче с «Оренбургом»

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Зенита» на матч 3-го тура РПЛ.
«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Кулишев, Мишкич, Алвеш, Чуканов, Деспотович.
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Терентьев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Сутормин, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.
Ранее сообщалось, что на матче будет присутствовать 6500 зрителей.
Запасные: Руденко, Зотов, Афонин, Маляров, Аюпов, Болотов, Бидловский, Галаджан, Фамейе.
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Терентьев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Сутормин, Барриос Теран, Дзюба, Азмун, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Васютин, Мевля, Маммана, Прохин, Жирков, Ерохин, Мусаев, Ригони, Джорджевич.
Лимит на грани.....
Воспитанник Круговой ещё не возвращён....Шатов вне заявок...Далер травмирован...Смольников тоже....
Хорошо хоть Терентьев есть ,который неплохо выглядел в последней игре...
Не велика прям скажем лимитная вариативность состава у Семака....
Победы Зениту !!
Запасные: Руденко, Зотов, Афонин, Маляров, Аюпов, Болотов, Бидловский, Галаджан, Фамейе.
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Терентьев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Сутормин, Барриос Теран, Дзюба, Азмун, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Васютин, Мевля, Маммана, Прохин, Жирков, Ерохин, Мусаев, Ригони, Джорджевич.
Лимит на грани.....
Воспитанник Круговой ещё не возвращён....Шатов вне заявок...Далер травмирован...Смольников тоже....
Хорошо хоть Терентьев есть ,который неплохо выглядел в последней игре...
Не велика прям скажем лимитная вариативность состава у Семака....
Победы Зениту !!
"Тун-Тун-Тун!" :)
"Тун-Тун-Тун!" :)
Но до дна ещё далеко!
Это вам не на поле "нырять"!
Вам надо стараться и дно пробивать! :)
Но до дна ещё далеко!
Это вам не на поле "нырять"!
Вам надо стараться и дно пробивать! :)
Удивляют ставки букмекеров!)
Удивляют ставки букмекеров!)