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Дзюба, Азмун и Дриусси - на острие «Зенита» в матче с «Оренбургом»

сегодня, 13:02
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитИдет второй тайм

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Зенита» на матч 3-го тура РПЛ.

«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Кулишев, Мишкич, Алвеш, Чуканов, Деспотович.

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Терентьев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Сутормин, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.

Ранее сообщалось, что на матче будет присутствовать 6500 зрителей

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Все комментарии
Ладожский
Ладожский
   20 / 828
сегодня в 14:59
Зениту только победы!
Petergoff
Petergoff
   241 / 828
сегодня в 14:56
Ну всё-заныли неудачники.
beefs
beefs
   71 / 828
сегодня в 14:03
Оренбургу уже рассказали как нужно играть...
112910415
112910415
   75 / 828
сегодня в 14:03
вспоминается старый богословский диспут : сколько поместится на острие иглы ... игроков Зенита ?!
RussianMango
RussianMango
   77 / 828
сегодня в 13:56
Смешно читать комменты лазурных...всё по взрослому, рабочий состав.....о пебеде над филлиалом знают все...Миллер, Дюков, буки и вся страна.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 828
сегодня в 13:35
«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Кулишев, Мишкич, Рикарду Алвеш, Чуканов, Деспотович.
Запасные: Руденко, Зотов, Афонин, Маляров, Аюпов, Болотов, Бидловский, Галаджан, Фамейе.

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Терентьев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Сутормин, Барриос Теран, Дзюба, Азмун, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Васютин, Мевля, Маммана, Прохин, Жирков, Ерохин, Мусаев, Ригони, Джорджевич.


Лимит на грани.....
Воспитанник Круговой ещё не возвращён....Шатов вне заявок...Далер травмирован...Смольников тоже....
Хорошо хоть Терентьев есть ,который неплохо выглядел в последней игре...
Не велика прям скажем лимитная вариативность состава у Семака....

Победы Зениту !!
Верг
Верг
   271 / 828
сегодня в 13:29
думаю будет разгром фарм клуба, у зеньки проблемная позиция - вратарь
Qwеrty
Qwеrty ответил post-navigator
   208 / 828
сегодня в 13:26
Как бы ни банили, правду не скроешь. Снизу уже стучатся: "Тун-Тун-Тун!" :)
тун оттунингует тунеядцев тарасовских
post-navigator
post-navigator ответил БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   70 / 828
сегодня в 13:17
Тун зато с игры пробьет свиней не раз. ))))
Как бы ни банили, правду не скроешь. Снизу уже стучатся:
"Тун-Тун-Тун!" :)
свиноспартач
свиноспартач
сегодня в 13:17
у нас все впереди и победы и кубки
cska plus
cska plus
   13 / 828
сегодня в 13:14
Оренбург может и огрызнуться.
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ ответил post-navigator
   55 / 828
сегодня в 13:12
А тем временем «Спартак» не забивает с игры уже 270 минут! Но до дна ещё далеко! Это вам не на поле "нырять"! Вам надо стараться и дно пробивать! :)
Тун зато с игры пробьет свиней не раз. ))))
Бабка в кедах
Бабка в кедах
   32 / 828
сегодня в 13:10
По крайней мере не будет стыдно за матч. Не то что Спартак в первых двух турах.
post-navigator
post-navigator
   70 / 828
сегодня в 13:10
    АИМ БОТ
    АИМ БОТ
       193 / 828
    сегодня в 13:07
    филиалу можно и не выходить))))) хотя с второсортных аргов и шланга длинного можем посмеяться!!!! ААХАХАХ
    post-navigator
    post-navigator
       70 / 828
    сегодня в 13:06
    Рабочий состав! Уработаем Оренбург :)
    FROLL 001
    FROLL 001
       3 / 828
    сегодня в 13:05
    Никаких поблажек сопернику. Всё по взрослому. Победы Зениту. Гыгыгы
    Шуnя771
    Шуnя771
       34 / 828
    сегодня в 13:05
    Ах-ха-ха!

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