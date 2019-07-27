Понсе и Адриано - в атаке «Спартака» на матч с «Тамбовом»

«Тамбов» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ.
«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Гогуа, Кулик, Чуперка, Карасев, Килин, Аппаев, Костюков.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, Бакаев, Фернандо, Луис Адриано, Понсе.
Ранее «Спартак» обратился к болельщикам накануне матча с «Тамбовом».
Она ни за Спартак, ни за кабыл и даже не за бомжей
Она за Россиян
А вот за кого твои многочисленные клоны определятся только тебе
Ты то за тун, то за коней, то за бомжей
За сан галлен с аеком и за другое 62о
Она ни за Спартак, ни за кабыл и даже не за бомжей
Она за Россиян
А вот за кого твои многочисленные клоны определятся только тебе
Ты то за тун, то за коней, то за бомжей
За сан галлен с аеком и за другое 62о
Все за "Тамбов".....
Ибо мало осталось территорий которых не коснулось "спартаковское судейство"....
Футбол часто бывает несправедлив и Спартак при определённых обстоятельствах,про которые затем с наигранным сожалением расскажет Егоров, может увезти ничью из Саранска.......
Но пока ещё нет пенальти,удалений тамбовчан и 9 минут добавленного времени - есть надежда на победу Тамбова.....удачи им !!
Все за "Тамбов".....
Ибо мало осталось территорий которых не коснулось "спартаковское судейство"....
Футбол часто бывает несправедлив и Спартак при определённых обстоятельствах,про которые затем с наигранным сожалением расскажет Егоров, может увезти ничью из Саранска.......
Но пока ещё нет пенальти,удалений тамбовчан и 9 минут добавленного времени - есть надежда на победу Тамбова.....удачи им !!
Аякс - ПСВ аж 2 раза за сутки....а матчи РПЛ оставили в субботу без трансляции....
Всё у них на ТВ через ж...у.....
Аякс - ПСВ аж 2 раза за сутки....а матчи РПЛ оставили в субботу без трансляции....
Всё у них на ТВ через ж...у.....
Я думаю Тун цы даже не представляют где он находится)))
Я думаю Тун цы даже не представляют где он находится)))