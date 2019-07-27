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Понсе и Адриано - в атаке «Спартака» на матч с «Тамбовом»

сегодня, 15:16
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Тамбов» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ.

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Гогуа, Кулик, Чуперка, Карасев, Килин, Аппаев, Костюков.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, Бакаев, Фернандо, Луис Адриано, Понсе.

Ранее «Спартак» обратился к болельщикам накануне матча с «Тамбовом».

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С детства за Тун
С детства за Тун ответил МКС
   6 / 836
сегодня в 16:28
Моя страна Россия Она ни за Спартак, ни за кабыл и даже не за бомжей Она за Россиян А вот за кого твои многочисленные клоны определятся только тебе Ты то за тун, то за коней, то за бомжей За сан галлен с аеком и за другое 62о
Твоя страна тарасовка, россияне не болеют за судейский произвол Федуна.
VIPded
VIPded
   56 / 836
сегодня в 16:28
Удачи Тамбову!!!
МКС
МКС ответил С детства за Тун
   58 / 836
сегодня в 16:20
Твоя страна тарасовка только за свиней, а Россия сегодня за Тамбов - против судейского произвола Федуна.
    БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
    БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
       65 / 836
    сегодня в 16:18
    Я как и большинство россиян за Тамбов.
    oFANATo
    oFANATo
       101 / 836
    сегодня в 16:14
    После игры опять все будут обсуждать судейский беспредел в пользу спартака.
    С детства за Тун
    С детства за Тун ответил МКС
       6 / 836
    сегодня в 16:13
    Ваша страна явно не за Тамбов Я думаю Тун цы даже не представляют где он находится)))
    Твоя страна тарасовка только за свиней, а Россия сегодня за Тамбов - против судейского произвола Федуна.
    FROLL 001
    FROLL 001
       4 / 836
    сегодня в 16:12
    Держись Тамбов. Приехали свиньи со своим ручным судейкой. Гыгыгы
    Тага Дага
    Тага Дага
       182 / 836
    сегодня в 16:08
    1-3 и выходим на первое место. ...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       11 / 836
    сегодня в 16:07
    Исторический матч для Тамбова....
    Все за "Тамбов".....

    Ибо мало осталось территорий которых не коснулось "спартаковское судейство"....
    Футбол часто бывает несправедлив и Спартак при определённых обстоятельствах,про которые затем с наигранным сожалением расскажет Егоров, может увезти ничью из Саранска.......

    Но пока ещё нет пенальти,удалений тамбовчан и 9 минут добавленного времени - есть надежда на победу Тамбова.....удачи им !!
    Ладожский
    Ладожский
       18 / 836
    сегодня в 16:01
    Вся страна против судейского произвола и честную борьбу в футболе. Тамбову только победы.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       11 / 836
    сегодня в 15:58
    Странно по федеральному ТВ не покажут сей шедевр.....

    Аякс - ПСВ аж 2 раза за сутки....а матчи РПЛ оставили в субботу без трансляции....
    Всё у них на ТВ через ж...у.....
    yk2ru
    yk2ru ответил С детства за Тун
       378 / 836
    сегодня в 15:58
    Вся страна за Тамбов.
    Зенькины болелы не вся страна.
    МКС
    МКС ответил С детства за Тун
       58 / 836
    сегодня в 15:57
    Вся страна за Тамбов.
    Ваша страна явно не за Тамбов

    Я думаю Тун цы даже не представляют где он находится)))
    cska plus
    cska plus
       13 / 836
    сегодня в 15:43
    Негров пустили в ход.
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик ответил С детства за Тун
       181 / 836
    сегодня в 15:39
    Вся страна за Тамбов.
    ...страна газпрёмия ?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       19 / 836
    сегодня в 15:35
    Справится ли судья с этим матчем? Соперники то равные...
    FROLL 001
    FROLL 001
       4 / 836
    сегодня в 15:30
      С детства за Тун
      С детства за Тун
         6 / 836
      сегодня в 15:21
      Вся страна за Тамбов.
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