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Зидан: «Я не знаю, останется ли Хамес в „Реале“»

сегодня, 02:47

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Хамесом Родригесом, на которого претендуют «Наполи» и «Атлетико».

Я не знаю, останется ли Хамес в «Реале» на этот сезон. Сейчас я не думаю об этом. Мои мысли связаны с Audi Сup.

Мы здесь вместе с имеющимися в наличии игроками. Не нужно снова это обсуждать. До конца августа всё ещё может измениться.

Агент колумбийского хавбека Жорже Мендеш ранее заявил, что решение о будущем Хамеса принимает президент «Реала» Флорентино Перес.

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KaiserRM
KaiserRM
   423 / 819
сегодня в 03:13
Чё-то ЗиЗу начинает слегка бесить))гы
Мало того что Льоренте слил,щас и на Хамеса забил,а узколобый Васкес цветет и пахнет ёпт(
В команде и так мало креативщиков,он пытается от последних избавиться(
рус фан
рус фан
   199 / 819
сегодня в 02:52
Отдать матрасам, интересней будет, зачем капитана колумбийской сборной продавать из Ла Лиги.
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