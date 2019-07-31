Зидан: «Я не знаю, останется ли Хамес в „Реале“»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Хамесом Родригесом, на которого претендуют «Наполи» и «Атлетико».
Я не знаю, останется ли Хамес в «Реале» на этот сезон. Сейчас я не думаю об этом. Мои мысли связаны с Audi Сup.
Мы здесь вместе с имеющимися в наличии игроками. Не нужно снова это обсуждать. До конца августа всё ещё может измениться.
Агент колумбийского хавбека Жорже Мендеш ранее заявил, что решение о будущем Хамеса принимает президент «Реала» Флорентино Перес.
Мало того что Льоренте слил,щас и на Хамеса забил,а узколобый Васкес цветет и пахнет ёпт(
В команде и так мало креативщиков,он пытается от последних избавиться(
Мало того что Льоренте слил,щас и на Хамеса забил,а узколобый Васкес цветет и пахнет ёпт(
В команде и так мало креативщиков,он пытается от последних избавиться(