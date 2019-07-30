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«Зенит» согласовал условия контракта с Малкомом

сегодня, 22:12

Нападающий «Барселоны» Малком все ближе к переходу в «Зенит». В Испании сообщают, что петербургский клуб уже согласовал контракт с футболистом. Его условия пока неизвестны. По предварительным данным, «Зенит» заплатит за трансфер Малкома 39 миллионов евро плюс бонусы.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что Малком будет получать на уровне нынешних лидеров «Зенита».

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Все комментарии
Faustello
Faustello
   2 / 820
сегодня в 23:45
Фсё, завтра в новостях скажут что Путин Курилы продал )))
Дровосеки
Дровосеки
   315 / 820
сегодня в 23:43
Добро пожаловать!
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   724 / 820
сегодня в 23:25
По информации Sport.es, интерес к 22-летнему футболисту проявляет «Эвертон». Ливерпульский клуб предложил «Барсе» за бразильца 40 миллионов, а в случае переговоров может увеличить сумму
Ранее сообщалось, что российский клуб уже достиг соглашения с игроком и готов заплатить «Барсе» 39 млн евро плюс бонусы.

В сезоне-2018/19 Малком провел за каталонский клуб 15 матчей в Ла Лиге, забил один гол и отдал две голевых передачи.

.
он должен выбрать страну духовных скреп, страну где участки дорог в которых бывают аварии освещают святой водой попы))))))))))))
Хороший Малый
Хороший Малый
   169 / 820
сегодня в 23:23
Радуйтесь ребята !!!
Андре Шюррле прибыл в Москву для подписания контракта со Спартаком.
Ранее сообщалось, что московский клуб арендует 28-летнего вингера на один сезон с правом выкупа за 8 миллионов евро. Кроме этого, определенную сумму за сопровождение сделки получит агент игрока.

Также стало известно, что «Спартак» готов платить фуболисту 3 млн евро в год.

В сезоне-2018/19 Шюррле выступал за «Фулхэм» на правах аренды. Он провел 24 матча в чемпионате Англии и забил 6 мячей.
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 820
сегодня в 23:20
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что зарплата вероятного новичка петербургского клуба - игрока "Барселоны" Малкома - не вызовет недовольства в команде, передает "Фонтанка".

Сообщается, что зарплата Малкома в "Зените" может составить €6,5 млн.
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Оздоев с Ерохиным будут в шоке!!!
Шуnя771
Шуnя771
   27 / 820
сегодня в 23:08
39... В глаза не видел?)
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Je suis КСИР
   26 / 820
сегодня в 23:06
Напиши мне что нибудь про футбол, а это мне пишут постоянно((
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Maxim Ryabinin
   26 / 820
сегодня в 23:05
Это говорит эксперт, который ставит на место более 15 лет здесь питерских свиней
Je suis КСИР
Je suis КСИР ответил 25процентный клоун
   300 / 820
сегодня в 23:04
ЛЧ? Спс бро, на четыре каркаса четыре точных, понял
Ты не верно себя оцениваешь. 25% это анекдотически мало для тагого удивительного мозга.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Je suis КСИР
   26 / 820
сегодня в 23:03
ЛЧ? Спс бро, на четыре каркаса четыре точных, понял
Je suis КСИР
Je suis КСИР ответил 25процентный клоун
   300 / 820
сегодня в 23:02
Четыре каркаса ворот на выезде и две пены не поставленые это не каша
Желаю вам по четыре каркаса ворот во всех оставшихся матчах и досрочно убыть в ту лигу, где вам давным-давно прогулы ставят.
Морозовский
Морозовский ответил pomor45
   4 / 820
сегодня в 23:01
Упразднить Зенит - это упразднить РПЛ. Остальное - уровень ФНЛ.
Ну, хоть с первыми двумя пунктами ты согласен - уже хорошо!
Je suis КСИР
Je suis КСИР ответил pomor45
   300 / 820
сегодня в 22:59
Через пару лет Шахтёр будет ручной дрезиной.
    andreika20133
    andreika20133 ответил Морозовский
       261 / 820
    сегодня в 22:58
    1). В "Зенити" нет лидеров. 2). Позор "Зениту". 3). "Зенит" надо упразднить.
    Тебя нужно подлечить .
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Je suis КСИР
       26 / 820
    сегодня в 22:57
    Четыре каркаса ворот на выезде и две пены не поставленые это не каша
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил pomor45
       26 / 820
    сегодня в 22:56
    Там и 51и нет.
    Но глянь новости про псж и уефа, и поймешь что зенит недалеко упал
    Je suis КСИР
    Je suis КСИР ответил 25процентный клоун
       300 / 820
    сегодня в 22:56
    А откуда деньги? Про паредаса не надо, он не воспитанник, купили и продали. Откуда деньги? зенит что ЛЧ выиграл?
    Открою тебе секрет.
    Источник денег прост и очевиден. Это Федун Л.А тырит народные бабосики, вырученные с продажи Луиса и Фернандо, и передаёт тихонько тем, у кого он может посмотреть настоящего футбола, а не той вяленой каши, с которой его свела судьба-злодейка.
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак ответил pomor45
       100 / 820
    сегодня в 22:55
    Через пару лет Шахтёр будет ручной дрезиной.
    Почему такие рассуждения? Есть основание? Или так лишь бы ляпать языком?
    pomor45
    pomor45 ответил 25процентный клоун
       59 / 820
    сегодня в 22:50
    Насмешил, уефа=зенит=псж, и тд, ну ты понял
    Что мне понимать? В УЕФА разберутся. Там клоунов нет.
    pomor45
    pomor45 ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
       59 / 820
    сегодня в 22:48
    Все равно Шахтер будет локомотивом восточной Европы, Зенит вторым то будет.
    Через пару лет Шахтёр будет ручной дрезиной.
    pomor45
    pomor45 ответил clop
       59 / 820
    сегодня в 22:46
    Может быть, все-таки шейхи из ПСЖ заинтересуются игроком и предложат больше Зенита? (с надеждой в голосе) Дорогие шейхи ! Если вы сейчас читаете мое сообщение, сделайте одолжение, купите Малкома у Барселоны за 60 миллионов.
    Зря вопишь. Шейхи с Миллером в хороших отношениях.
    pomor45
    pomor45 ответил БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
       59 / 820
    сегодня в 22:44
    Пока только слухи.
    Судя по всему "мухи" крупные.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил pomor45
       26 / 820
    сегодня в 22:43
    Насмешил, уефа=зенит=псж, и тд, ну ты понял
    pomor45
    pomor45 ответил Морозовский
       59 / 820
    сегодня в 22:43
    1). В "Зенити" нет лидеров. 2). Позор "Зениту". 3). "Зенит" надо упразднить.
    Упразднить Зенит - это упразднить РПЛ. Остальное - уровень ФНЛ.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Maxim Ryabinin
       26 / 820
    сегодня в 22:42
    А кого там может победить зенит?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       26 / 820
    сегодня в 22:40
    Питерцам плэймекер нужен, ведь игры у них ноль, а они ноунэйма тащат на распил
    pomor45
    pomor45
       59 / 820
    сегодня в 22:40
    Барсе, конечно, хочется больше, но, вероятно, торг идёт на грани ФФП для Зенита, а другие и этого не дают.
    Заратустра
    Заратустра
       206 / 820
    сегодня в 22:39
    50 млн народных денег и у Питера появляется очередной чернокожий кумир.
    pomor45
    pomor45 ответил 25процентный клоун
       59 / 820
    сегодня в 22:37
    А откуда деньги? Про паредаса не надо, он не воспитанник, купили и продали. Откуда деньги? зенит что ЛЧ выиграл?
    Тебе, что за забота? В этом УЕФА разберётся.
    lexatver
    lexatver
       232 / 820
    сегодня в 22:35
    Очень хочется посмотреть как вираж переобуется)) Зенит начал трясти пальмы) Хотя надо признать, что зулус очень талантливый)
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