Нападающий «Барселоны» Малком все ближе к переходу в «Зенит». В Испании сообщают, что петербургский клуб уже согласовал контракт с футболистом. Его условия пока неизвестны. По предварительным данным, «Зенит» заплатит за трансфер Малкома 39 миллионов евро плюс бонусы.
Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что Малком будет получать на уровне нынешних лидеров «Зенита».
Ранее сообщалось, что российский клуб уже достиг соглашения с игроком и готов заплатить «Барсе» 39 млн евро плюс бонусы.
В сезоне-2018/19 Малком провел за каталонский клуб 15 матчей в Ла Лиге, забил один гол и отдал две голевых передачи.
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он должен выбрать страну духовных скреп, страну где участки дорог в которых бывают аварии освещают святой водой попы))))))))))))
Ранее сообщалось, что российский клуб уже достиг соглашения с игроком и готов заплатить «Барсе» 39 млн евро плюс бонусы.
В сезоне-2018/19 Малком провел за каталонский клуб 15 матчей в Ла Лиге, забил один гол и отдал две голевых передачи.
.
он должен выбрать страну духовных скреп, страну где участки дорог в которых бывают аварии освещают святой водой попы))))))))))))
Андре Шюррле прибыл в Москву для подписания контракта со Спартаком.
Ранее сообщалось, что московский клуб арендует 28-летнего вингера на один сезон с правом выкупа за 8 миллионов евро. Кроме этого, определенную сумму за сопровождение сделки получит агент игрока.
Также стало известно, что «Спартак» готов платить фуболисту 3 млн евро в год.
В сезоне-2018/19 Шюррле выступал за «Фулхэм» на правах аренды. Он провел 24 матча в чемпионате Англии и забил 6 мячей.
Андре Шюррле прибыл в Москву для подписания контракта со Спартаком.
Ранее сообщалось, что московский клуб арендует 28-летнего вингера на один сезон с правом выкупа за 8 миллионов евро. Кроме этого, определенную сумму за сопровождение сделки получит агент игрока.
Также стало известно, что «Спартак» готов платить фуболисту 3 млн евро в год.
В сезоне-2018/19 Шюррле выступал за «Фулхэм» на правах аренды. Он провел 24 матча в чемпионате Англии и забил 6 мячей.
Сообщается, что зарплата Малкома в "Зените" может составить €6,5 млн.
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Оздоев с Ерохиным будут в шоке!!!
Сообщается, что зарплата Малкома в "Зените" может составить €6,5 млн.
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Оздоев с Ерохиным будут в шоке!!!
Но глянь новости про псж и уефа, и поймешь что зенит недалеко упал
Но глянь новости про псж и уефа, и поймешь что зенит недалеко упал
Источник денег прост и очевиден. Это Федун Л.А тырит народные бабосики, вырученные с продажи Луиса и Фернандо, и передаёт тихонько тем, у кого он может посмотреть настоящего футбола, а не той вяленой каши, с которой его свела судьба-злодейка.
Источник денег прост и очевиден. Это Федун Л.А тырит народные бабосики, вырученные с продажи Луиса и Фернандо, и передаёт тихонько тем, у кого он может посмотреть настоящего футбола, а не той вяленой каши, с которой его свела судьба-злодейка.