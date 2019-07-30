«Зенит» согласовал условия контракта с Малкомом

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Нападающий «Барселоны» Малком все ближе к переходу в «Зенит». В Испании сообщают, что петербургский клуб уже согласовал контракт с футболистом. Его условия пока неизвестны. По предварительным данным, «Зенит» заплатит за трансфер Малкома 39 миллионов евро плюс бонусы.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что Малком будет получать на уровне нынешних лидеров «Зенита».