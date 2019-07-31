Славные парни. Новая эпоха стартовала!

вчера, 19:20

«Соккер.ру» отмечает удачную работу «Рубина» этим летом и сожалеет, что в клуб пока не влюбился их родной город – Казань.

Шаронов точно не второй Бердыев

Совсем не Курбан Бекиевич, другой. При этом характер у Романа Сергеевича имеется, в отличие от некоторых наставников «Рубина» после Бердыева. Когда-то они между собой ссорились, была обида, но потом помирились, защитник вернулся в Казань, и прошли большой путь. Также все знают, кто выбрал Шаронова тренером молодежки казанцев.

Бердыев назначил Романа, а тот в итоге его заменил в первой команде. Причем важно отметить, что даже с «детьми», как обозначал молодых Курбан Бекиевич, у Шаронова была полная тренерская свобода. Как видите по матчам казанцев в РПЛ , у человека, который слушает группу «Metallica», другой подход. Не сказать, что обязательно более атакующий, но рискованный и довольно зрелищный.

А отдельного упоминания заслуживает короткий спич Романа Сергеевича после эмоциональной победы над «Динамо» в меньшинстве. Подарить эмоции рок-концерта не каждый матч РПЛ может:

На унижение ответили иронией

«Зенит» поступил некрасиво, обозначил особый статус в РПЛ , когда силой отобрал у «Рубина» Сутормина. Казанцы заполучили универсала, поскольку были конкретнее на переговорах и знали, с кем связываться для трансфера из «Оренбурга». Алексей легко мог стать ключевым игроком в Казани, всегда играя в основе.

Ни в какие ворота не лезет такое ведение дел, хотя не удивляет – помним, например, свободных агентов из «Ростова». «Рубин» огорчили, но достоинства не лишили. Казанцы превратили 10 дней Сутормина в клубе в мем – представили его картонной ростовой фигурой как новичка лета с песней ДДТ фоном: «Это все, что останется после меня…»

Троллинг уместный и остроумный. И хотя лучше бы у «Рубина» было право выбора – не отпускать Сутормина после трансфера, они огорчены, но не сломлены:

Клуб избежал развала и банкротства

Поскольку Бердыев уходил в никуда, у этого решения должны были быть веские причины. В Казани говорят, что тренер и человек, который отвечает за принятие ключевых решений, устали друг от друга. Охотно верим, как и в денежную версию. Штаб Курбана Бекиевича включает не только его и Кафанова, зарплаты у них всех, как у чемпионов страны.

Добавьте финансовые проблемы, которые были в прошлом году у «Рубина» – получите веские причины сомневаться в день ухода Бердыева, что на клуб не махнули рукой. Рустем Сайманов – генеральный директор казанцев, шутил о бюджете мечты – 150 млн евро, но не скрывал реальные цифры – чуть больше 1.5 млн рублей. Деньги в итоге нашлись, «Рубин» не приговорили к вылету в ФНЛ .

Хотя всякое могло случиться, ведь ставка на юных местных игроков, которых выращивают для перепродажи, всегда рискованная. Зато бизнес-модель под молодого тренера, как Шаронов.

Казань не считает «Рубин» важным

Ничего нового, но немного обидно. На новой арене казанцы в прошлом году собирали в среднем по 9 760 зрителей, это всего 12-й показатель РПЛ . Заполняемость новенького стадиона была всего 21.5 %. Приходили большие начальники и предприниматели, которые дают деньги на «Рубина» на футбол, видели стадион, заполненный на одну пятую, и спрашивали: «Зачем вкладывать миллиарды?»

Местные жители не считают матчи «Рубина» событием, которое нельзя пропускать. Их нельзя винить – город спортивный, вариантов времяпровождения хватает, а команда не играла ярко и побеждала редко. В России часто ходят на соперников, но здесь и этого не фиксировали – пустые места были и на матчах против «Зенита». В результате местные власти забрали арену для матчей чемпионата сборных рабочих профессий, а «Рубин» играет на старенькой арене.

Но есть и плюсы от переезда в старый дом. Во-первых, аренда нового стадиона слишком дорогая для клуба, во-вторых, на первый матч сезона собрали 11 342 человека. Больше прошлогоднего показателя.

Футболисты хорошо готовы к старту

Состав не звездный, но подготовленный к первым матчам сезона. Пожалуй, такая формулировка правильная, поскольку пока абсолютно все соперники их недооценивали. «Локомотив» думал, что после «Зенита» кого угодно обыграет – и еще повезло, что гол Миранчука не отменили, ведь сейчас нельзя быть ближе, чем на метр от чужой стенки. «Динамо» в большинстве сыграло ужасно, но без детской ошибки на 93-й минуте могли увидеть счет 0:0.

«Ахмату» тоже забили всего один мяч. Но Дюпин вписался в игру команды – голкипер не раз выручал, хотя до начала сезона думали, что Коновалов будет на его месте. Карнавала нет, но есть приятные личные рывки. Данченко и Степанов играют здорово, Сорокин – на уровне. Хавбека Коновалова можно представить в одном из клубов топ-5 в будущем. Юные грузинские полузащитники Кварацхелия и Давиташвили уже радовали, ведь добавляют техничных ходов.

Могилевец, Подберезкин и Башкиров чуточку старше и помогают опытом, как и Виталий Денисов, хотя ему еще надо сохранить место в основе. Молодежь у Шаронова талантливая.

Персонал казанцев – чемпионы лета

«Енисей» вылетел, но шутники в РПЛ остались. «Ростов» держит марку, использовав мем про «сбитого летчика» Карпина. Вовремя подключили мелодию из древних скетчей харьковских юмористов про вечно падающий самолет «Бройлер 747» - сравнение со «Спартаком». Но «Рубин» действует еще круче, поскольку все, что связано с подачей клуба, у них этим летом получается.

Сотая смена логотипа уже в форме самоиронии, словно у спонсоров клуба дочь дизайнер. Но комплекты формы шикарные – не зря была эпопея с техническим спонсором и целый скандал. Сутормина сохранили в своих сердцах и «вылили в картоне», и по ситуации с билетами на концерт сработали идеально. Зацепились за слова Шаронова, что пропустил выступление культовой группы в «Лужниках», и прокачали интерес к молодому тренеру выпуском футболок.

Что важно подчеркнуть – люди работают на энтузиазме, выходя за пределы рабочих функций. И футболки с шаурмой, и состав на «Ахмат» в стиле группы «Kiss» - приятные мелочи:

Игра в стиле рок-н-ролла

Стараются, побеждают, у них получается, они молодые, тренер ведет себя достойно, команда объективно интересная, хотя правок нужно сделать море и никаких гарантий, что «Рубин» всерьез ввяжется в борьбу за еврокубки пока, разумеется, нет. Зато с болельщиками работа ведется. Приоделись хорошо. Заставили о себе говорить – что клубы в 2019 году должны уметь.

Вот только пока баннерами занимаются работники «Рубина», а не сами фанаты, популярность не начала расти как цунами. Общий интерес к команде в Казани невысокий, вряд ли будут аншлаги на «Центральном». Молодая банда не сможет по-настоящему удивить, лишь пугают соперников эффектом новизны. Их футбол не назвать феерическим, скорее старательным и местами дерзким. Так что из кокона не выбралась бабочка.

Зато у «Рубина» началась новая эра. Она связана с достойным стартом молодого тренера Шаронова, с картонным Суторминым и футболками в стиле «Metallica». Но это только старт, а благодаря стараниям, возникает желание говорить о казанцах и просить фанатов поддержать клуб. Если спонсоры увидят, что команда нужна местному народу – деньги в Татарстане обязательно найдутся. Редкий случай, когда от интереса людей вправду может зависеть будущее клуба.

Если «Рубин» привлечет молодежь на трибуны – а ходы для этого предпринимаются правильные, то и человеческий капитал в качестве аргумента перед спонсорами появится, и команда Шаронова сможет сохранить в будущем ценнейших игроков, вроде Сорокина, Коновалова или Данченко, со временем ворвавшись в список претендентов на еврокубки. Большой шаг вперед по сравнению с весной, когда всерьез обсуждали вариант, что придется отчаянно бороться за выживание, даже не мечтая о деньгах на трансферы и успешной игре.

Структурно «Рубин», как и «Ростов», на старте сезона порадовал, не случайно обе команды сейчас в группе лидеров.