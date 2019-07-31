Семак: «Соглашение с Эрмитажем пойдет на пользу клубу»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал начало сотрудничества клуба с Эрмитажем.

Что касается участия футболистов в проектах с Эрмитажем, мы всегда дозируем участие игроков в мероприятиях. Но мы всегда учитываем пожелания клуба. Понимаем, в какое время мы живем. И надо идти в ногу со временем.

Соглашение с Эрмитажем пойдет на пользу и клубу, и Эрмитажу, и футболистам, и их семьям.

Мне очень редко удается куда-то вырваться. Хотелось бы почаще. Потому что времени в музее можно проводить бесконечно много.