ГлавнаяНовости

Семак: «Соглашение с Эрмитажем пойдет на пользу клубу»

сегодня, 16:21

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал начало сотрудничества клуба с Эрмитажем.

Что касается участия футболистов в проектах с Эрмитажем, мы всегда дозируем участие игроков в мероприятиях. Но мы всегда учитываем пожелания клуба. Понимаем, в какое время мы живем. И надо идти в ногу со временем.

Соглашение с Эрмитажем пойдет на пользу и клубу, и Эрмитажу, и футболистам, и их семьям.

Мне очень редко удается куда-то вырваться. Хотелось бы почаще. Потому что времени в музее можно проводить бесконечно много.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Медведев прокомментировал слухи о переходе Малкома в «Зенит»
Сегодня, 16:32 Комментарии13
Жоаозиньо: «Были предложения от двух турецких клубов»
Сегодня, 16:23 Комментарии3
Р. Нигматуллин: «„Спартак“ - серьезный клуб»
Сегодня, 15:51 Комментарии36
Голубев: «Сразу же согласился на переход в „Уфу“»
Сегодня, 14:54 Комментарии4
Бабаев опроверг слухи о Хачериди
Сегодня, 14:16 Комментарии9
Тихонов: «„Спартак“ не будет претендовать на призовые места»
Сегодня, 13:37 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 832
сегодня в 17:32
Значит в картинной галерее появится большой, ну очень большой портрет Дзюбы!!!
mihaluch
mihaluch
   74 / 832
сегодня в 17:15
На футболках будет голая Венера, это хороший отвлекающий маневр.
Faustello
Faustello
   3 / 832
сегодня в 16:51
Будут теперь майки с картинами ))
Zenit_84
Zenit_84
   109 / 832
сегодня в 16:49
Пусть сотрудничают
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100