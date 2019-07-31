Р. Нигматуллин: «„Спартак“ - серьезный клуб»

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин считает, что команде необходимо обновление состава.
Шюррле — квалифицированный игрок, игравший в серьёзных командах. Кто-то говорит, что он «сбитый лётчик», но Фарфана «Локомотив» брал в таком статусе, а он очень сильно помог в завоевании чемпионства.
Обновление в «Спартаке» напрашивалось, потому что футболисты не показывали стабильную игру. Польза команде была несоизмерима с их большими зарплатами. «Спартаку» нужны футболисты, которые с первого дня начнут играть, без раскачки. У Понсе, к сожалению, этого не получается.
«Спартак» — серьёзный клуб с серьёзными требованиями болельщиков и руководства. Любая неудача будет восприниматься в штыки. Призываю пока не делать выводов и посмотреть, как новички будут приживаться и проявлять себя. Учитывая класс их игры, они должны приносить пользу в борьбе за чемпионство.
Р.S. Ну ни кто, так не исполняет!!!
Р.S. Ну ни кто, так не исполняет!!!
Конечно если судьи не отвернуться от него и так-же
будут тащить за уши.
Конечно если судьи не отвернуться от него и так-же
будут тащить за уши.
В борьбе млять за чемпионство! ))))
Что не выступление, то клоунская антреприза ))
В борьбе млять за чемпионство! ))))
Что не выступление, то клоунская антреприза ))
Про серьезный клуб Спартак
Чуть не лопнул сам со смеха -
До того была потеха!!!))
Про серьезный клуб Спартак
Чуть не лопнул сам со смеха -
До того была потеха!!!))
каждый знает,
но чудак на чудаке
им управляет.
каждый знает,
но чудак на чудаке
им управляет.