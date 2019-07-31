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Р. Нигматуллин: «„Спартак“ - серьезный клуб»

сегодня, 15:51

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин считает, что команде необходимо обновление состава.

Шюррле — квалифицированный игрок, игравший в серьёзных командах. Кто-то говорит, что он «сбитый лётчик», но Фарфана «Локомотив» брал в таком статусе, а он очень сильно помог в завоевании чемпионства.

Обновление в «Спартаке» напрашивалось, потому что футболисты не показывали стабильную игру. Польза команде была несоизмерима с их большими зарплатами. «Спартаку» нужны футболисты, которые с первого дня начнут играть, без раскачки. У Понсе, к сожалению, этого не получается.

«Спартак» — серьёзный клуб с серьёзными требованиями болельщиков и руководства. Любая неудача будет восприниматься в штыки. Призываю пока не делать выводов и посмотреть, как новички будут приживаться и проявлять себя. Учитывая класс их игры, они должны приносить пользу в борьбе за чемпионство.

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Все комментарии
saha100
saha100
   374 / 832
сегодня в 17:43
Шюрле арендован до конца сезона с правом выкупа!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Faustello
   19 / 832
сегодня в 17:37
А что не так? Если Человек отдавший голевую на Гетце в финале ЧМ едет в великий клуб
Egorium
Egorium
   77 / 832
сегодня в 17:34
    Bладимиp
    Bладимиp
       41 / 832
    сегодня в 17:28
    Смешно сказал, а главное, своевременно.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Тага Дага
       114 / 832
    сегодня в 17:21
    Представь себе, что я видел не только названных тобой, но и Яшина, Башашкина, Стрельцова, Шестернева, Иванова, Шустикова и многих других звёзд. Что касается Спартака, то все его достижения остались в прошлом веке. А в этом - в основном скандалы и провалы.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       19 / 832
    сегодня в 17:19
    Шюрле добавит команде звезду
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак
       95 / 832
    сегодня в 17:16
    У мясны что ни фраза, то очередной зашквар.
    Р.S. Ну ни кто, так не исполняет!!!
    астап бендер
    астап бендер
       402 / 832
    сегодня в 17:15
    В пердив его,там возможно и займёт 1-е место.
    Конечно если судьи не отвернуться от него и так-же
    будут тащить за уши.
    КЭТиК
    КЭТиК
       157 / 832
    сегодня в 17:06
    Пора бы уже результат показывать.
    Tostao
    Tostao
       78 / 832
    сегодня в 17:02
    Ещё бы к этому серьёзному клубу - серьёзное руководство.
    Тага Дага
    Тага Дага
       186 / 832
    сегодня в 16:51
    Спартак серьёзный и самый сильный клуб России, и с историей. 12 раз чемпион СССР, 10 раз чемпион России. ...какие могут быть сомнения. Тут некоторые не видели Черенкова...Дасаева ..Хидиатулина...Родионова что-то пишут. Посмотрите историю зенита и цска..локо..и сравните,убедитесь сами.Вы даже ниже Динамо Москва, 11 раз чемпионы СССР.
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       114 / 832
    сегодня в 16:48
    Спартак серьёзный клуб.... Дальше можно крутить пальцем у виска
    Faustello
    Faustello
       3 / 832
    сегодня в 16:44
    А потом 25%-й говорит что никакого цирка нет,а это всё нам в голову какие то вражеские силы вкладывают.
    В борьбе млять за чемпионство! ))))
    Что не выступление, то клоунская антреприза ))
    Любимец
    Любимец
    сегодня в 16:43
    Федуну предъявляют постоянно за низкие спортивные результаты, а по факту розовые носы не в середине таблицы же болтаются, наоборот, возле еврокубков постоянно трутся! Вот за что бы фанам пищевика взбунтоваться так за то, что из клуба посмешище сделали собственная пресс-служба, да и завышенные ожидания воспитанных на гегемонии в чемпионате пожилых болел!
    13 RUS
    13 RUS
       118 / 832
    сегодня в 16:41
    Кавычки забыли "серьезный"
    свиноспартач
    свиноспартач ответил Footbolista
    сегодня в 16:37
    Спартак серьезно скоро вспенит бомжеконей в очных встречах...они уже в панике мечутся по разным веткам...
    вот это точный прогноз
    свиноспартач
    свиноспартач ответил Swinsi
    сегодня в 16:36
    До того серьезный, что даже Тамбов его унижает.
    ничего страшного нет, все лидеры случайно проигрывали аутсайдерам, Зенит Арсеналу, ЦСКА Крыльям примеров мног
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
       81 / 832
    сегодня в 16:33
    Говорил один чудак
    Про серьезный клуб Спартак
    Чуть не лопнул сам со смеха -
    До того была потеха!!!))
    Swinsi
    Swinsi
       45 / 832
    сегодня в 16:32
    До того серьезный, что даже Тамбов его унижает.
    Штиль
    Штиль
       832 / 832
    сегодня в 16:30
    как Петросян серьёзный
    Союзник противников
    Союзник противников
       61 / 832
    сегодня в 16:30
    Всё серьёзно в "Спартаке"-
    каждый знает,
    но чудак на чудаке
    им управляет.
    Не спартак
    Не спартак
       85 / 832
    сегодня в 16:29
    Это что, такая шутка злободневная?
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
       81 / 832
    сегодня в 16:29
    Какая им "борьба за чемпионство"? в этом сезоне они не за чемпионство будут бороться, а за выживание)))
    свиноспартач
    свиноспартач
    сегодня в 16:26
    Руслан прав, в Спартаке идет перестройка, нужно время, посмотрим как заиграют новички, ждем побед
    Ладожский
    Ладожский
       22 / 832
    сегодня в 16:25
    Для кого только не понятно?
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       65 / 832
    сегодня в 16:25
    Позорятся и сливают тренеров совершенно серьёзно
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
       161 / 832
    сегодня в 16:24
    Спартак шокировал всех без исключения
    vovinho11
    vovinho11 ответил Багров-брат
       820 / 832
    сегодня в 16:21
    Левникова им в помощь
    Footbolista
    Footbolista
       4 / 832
    сегодня в 16:15
    Спартак серьезно скоро вспенит бомжеконей в очных встречах...они уже в панике мечутся по разным веткам...
    Багров-брат
    Багров-брат
       172 / 832
    сегодня в 16:09
    Типа, Руслик считает, что остальные клубы несерьёзные...)))
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