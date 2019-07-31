ГлавнаяНовости

Жоаозиньо: «Были предложения от двух турецких клубов»

сегодня, 16:23

Полузащитник «Динамо» Жоаозиньо рассказал о том, почему он решил остаться в России.

Были предложения от двух турецких клубов, один из которых — «Фенербахче». Имелись варианты из чемпионатов Бразилии и ОАЭ. Но я полностью адаптировался к России. У меня отличные отношения со всеми в «Динамо». Плюс новый стадион. «ВТБ Арена» тоже была причиной, чтобы остаться в России. 

Могу ли сравнить атмосферу на стадионе в Химках и в Петровском парке? «ВТБ Арена» больше, и зрители находятся ближе к полю. Новый стадион намного красивее и удобнее, поэтому и приходит народ. Поддержка помогает. Но и критика нас подстёгивает.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Медведев прокомментировал слухи о переходе Малкома в «Зенит»
Сегодня, 16:32 Комментарии13
Семак: «Соглашение с Эрмитажем пойдет на пользу клубу»
Сегодня, 16:21 Комментарии4
Р. Нигматуллин: «„Спартак“ - серьезный клуб»
Сегодня, 15:51 Комментарии36
Голубев: «Сразу же согласился на переход в „Уфу“»
Сегодня, 14:54 Комментарии4
Бабаев опроверг слухи о Хачериди
Сегодня, 14:16 Комментарии9
Тихонов: «„Спартак“ не будет претендовать на призовые места»
Сегодня, 13:37 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   140 / 832
сегодня в 17:07
Основное, что привык.
Denkuz
Denkuz
   43 / 832
сегодня в 16:34
Принял правильное решение.
11-и метровый
11-и метровый
   76 / 832
сегодня в 16:28
Удачи!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100