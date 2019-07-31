Жоаозиньо: «Были предложения от двух турецких клубов»

Полузащитник «Динамо» Жоаозиньо рассказал о том, почему он решил остаться в России.

Были предложения от двух турецких клубов, один из которых — «Фенербахче». Имелись варианты из чемпионатов Бразилии и ОАЭ . Но я полностью адаптировался к России. У меня отличные отношения со всеми в «Динамо». Плюс новый стадион. «ВТБ Арена» тоже была причиной, чтобы остаться в России.

Могу ли сравнить атмосферу на стадионе в Химках и в Петровском парке? «ВТБ Арена» больше, и зрители находятся ближе к полю. Новый стадион намного красивее и удобнее, поэтому и приходит народ. Поддержка помогает. Но и критика нас подстёгивает.