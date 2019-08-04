«Манчестер Сити» установил уникальный рекорд

Сегодня «Манчестер Сити» победил «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии.
Таким образом, «горожане» стали первой командой в Англии, которая выиграла четыре домашних турнира в течение одного года.
Ранее команда завоевала Кубок Англии, Кубок лиги и стала чемпионом страны.
А что, Месси что ли должен получить?
Месси позорно проиграл с барсой этому же Ван Дейку с Ливерпулем!
Позорно проиграл в кубке Испании против Валенсии.
Позорно проиграл в кубке Америки.
Для игрока которого возносят так, как вы это делаете в отношении меськи, это большой позор!!!
А что, Месси что ли должен получить?
Месси позорно проиграл с барсой этому же Ван Дейку с Ливерпулем!
Позорно проиграл в кубке Испании против Валенсии.
Позорно проиграл в кубке Америки.
Для игрока которого возносят так, как вы это делаете в отношении меськи, это большой позор!!!
как он мог проиграть турниры, в которых даже не играл? :)
он был на поле, когда ливерпуль вылетал из кубка англии и кубка лиги?
как он мог проиграть турниры, в которых даже не играл? :)
он был на поле, когда ливерпуль вылетал из кубка англии и кубка лиги?
Для обычного игрока да, неплохо сражались)
Для обычного игрока да, неплохо сражались)
По моему более чем достойно сражались.
По моему более чем достойно сражались.
Стерлинг, Агуэро, Б. Силва)) подумаешь ребята выиграли куча трофеев и установили рекорды которые вряд ли кто то повторит в ближ 300 лет. Это все Бред.
Вот Ван дейк это другое дело))
Он же выиграл ЛЧ и забил там через себя аж 5 голов))
Или спасал свои ворота выбив мяч с линии почти в каждом матче)) он молодец)) дайте ему ЗМ)))😂
Подумаешь он позорно проиграл - АПЛ, Кубок АПЛ, Суперкубок АПЛ, Кубок Лиги, кубок нации)) это все бред))
Стерлинг, Агуэро, Б. Силва)) подумаешь ребята выиграли куча трофеев и установили рекорды которые вряд ли кто то повторит в ближ 300 лет. Это все Бред.
Вот Ван дейк это другое дело))
Он же выиграл ЛЧ и забил там через себя аж 5 голов))
Или спасал свои ворота выбив мяч с линии почти в каждом матче)) он молодец)) дайте ему ЗМ)))😂
Подумаешь он позорно проиграл - АПЛ, Кубок АПЛ, Суперкубок АПЛ, Кубок Лиги, кубок нации)) это все бред))