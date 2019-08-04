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«Манчестер Сити» установил уникальный рекорд

сегодня, 21:06
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗакончился после серии пенальти

Сегодня «Манчестер Сити» победил «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии. 

Таким образом, «горожане» стали первой командой в Англии, которая выиграла четыре домашних турнира в течение одного года. 

Ранее команда завоевала Кубок Англии, Кубок лиги и стала чемпионом страны.

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Англия. Суперкубок 2019  Рекорды и достижения  Стадион «Уэмбли»
Источник: Твиттер Gracenote LiveРедакция: Евгений Петров
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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
   484 / 847
сегодня в 22:43
BARCELONA-BEST

А что, Месси что ли должен получить?
Месси позорно проиграл с барсой этому же Ван Дейку с Ливерпулем!
Позорно проиграл в кубке Испании против Валенсии.
Позорно проиграл в кубке Америки.
Для игрока которого возносят так, как вы это делаете в отношении меськи, это большой позор!!!
dino-hsv
dino-hsv ответил BARCELONA-BEST
   56 / 847
сегодня в 22:16
Для потенциального обладателя ЗМ это позор. Проиграть 5 трофеев. Для обычного игрока да, неплохо сражались)
ты б хоть так свою неграмотность в футболе не выпячивал :)
как он мог проиграть турниры, в которых даже не играл? :)
он был на поле, когда ливерпуль вылетал из кубка англии и кубка лиги?
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил Eirek
   288 / 847
сегодня в 21:45
А что позорного в проигрыше всего одного матча в АПЛ и именно из-за этого отстать на 2 пункта от чемпиона? По моему более чем достойно сражались.
Для потенциального обладателя ЗМ это позор. Проиграть 5 трофеев.
Для обычного игрока да, неплохо сражались)
112910415
112910415
   67 / 847
сегодня в 21:44
недурно
Eirek
Eirek ответил BARCELONA-BEST
   714 / 847
сегодня в 21:38
Фигня это все. Стерлинг, Агуэро, Б. Силва)) подумаешь ребята выиграли куча трофеев и установили рекорды которые вряд ли кто то повторит в ближ 300 лет. Это все Бред. Вот Ван дейк это другое дело)) Он же выиграл ЛЧ и забил там через себя аж 5 голов)) Или спасал свои ворота выбив мяч с линии почти в каждом матче)) он молодец)) дайте ему ЗМ)))😂 Подумаешь он позорно проиграл - АПЛ, Кубок АПЛ, Суперкубок АПЛ, Кубок Лиги, кубок нации)) это все бред))
А что позорного в проигрыше всего одного матча в АПЛ и именно из-за этого отстать на 2 пункта от чемпиона?
По моему более чем достойно сражались.
Caniggia
Caniggia
   658 / 847
сегодня в 21:33
Конечно, впечатляет, но не хватает главного - ЛЧ.
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 847
сегодня в 21:18
Впечатляет!!!
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   288 / 847
сегодня в 21:18
Фигня это все.
Стерлинг, Агуэро, Б. Силва)) подумаешь ребята выиграли куча трофеев и установили рекорды которые вряд ли кто то повторит в ближ 300 лет. Это все Бред.
Вот Ван дейк это другое дело))
Он же выиграл ЛЧ и забил там через себя аж 5 голов))
Или спасал свои ворота выбив мяч с линии почти в каждом матче)) он молодец)) дайте ему ЗМ)))😂
Подумаешь он позорно проиграл - АПЛ, Кубок АПЛ, Суперкубок АПЛ, Кубок Лиги, кубок нации)) это все бред))
y6uBaHTo
y6uBaHTo ответил 25процентный клоун
   526 / 847
сегодня в 21:17
Респект, но это не турнир
В Англии этот трофей ценится.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   293 / 847
сегодня в 21:15
Внутри Англии они все титулы собрали, теперь остаётся лч)
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 847
сегодня в 21:12
Респект, но это не турнир
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