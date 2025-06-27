Черчесов: «Согласен с тем, что деньги не играют в футбол»

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вчера, 23:29

Тренер сказал о том, что финансовый аспект не повлиял на развязку сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Зенит» привёл игрока зимой за 35 миллионов, а «Краснодар» никого не привёл и стал чемпионом. В футбол играют футболисты. Другое дело, что любому игроку нужно себя проявлять на поле. Деньги – это хорошо, но в футбол играют не они.

Напомним, что «Зенит» по итогам сезона стал вторым в чемпионате России, а «Краснодар» занял первое место.