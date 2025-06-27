Черчесов: «Согласен с тем, что деньги не играют в футбол»

Тренер Станислав Черчесов сказал о том, что финансовый аспект не повлиял на развязку сезона в Российской Премьер-Лиге.
«Зенит» привёл игрока зимой за 35 миллионов, а «Краснодар» никого не привёл и стал чемпионом. В футбол играют футболисты. Другое дело, что любому игроку нужно себя проявлять на поле. Деньги – это хорошо, но в футбол играют не они.
Напомним, что «Зенит» по итогам сезона стал вторым в чемпионате России, а «Краснодар» занял первое место.
А вообще глупая фраза.....
Если бы деньги не имели значения...то в Реале бы не было игроков на 1,33 млрд.....они бы вообще не закупались...просто позвали бы Николича....и чемпионили вечно....
А вообще глупая фраза.....
Если бы деньги не имели значения...то в Реале бы не было игроков на 1,33 млрд.....они бы вообще не закупались...просто позвали бы Николича....и чемпионили вечно....
Звучит будто футболисты играют бесплатно ради спорта. Мда. И никто не строит и не содержит гигантские арены, базы, тренировочные поля, тренеров и пр - это все бесплатно.
Звучит будто футболисты играют бесплатно ради спорта. Мда. И никто не строит и не содержит гигантские арены, базы, тренировочные поля, тренеров и пр - это все бесплатно.