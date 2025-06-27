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Черчесов: «Согласен с тем, что деньги не играют в футбол»

вчера, 23:29

Тренер Станислав Черчесов сказал о том, что финансовый аспект не повлиял на развязку сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Зенит» привёл игрока зимой за 35 миллионов, а «Краснодар» никого не привёл и стал чемпионом. В футбол играют футболисты. Другое дело, что любому игроку нужно себя проявлять на поле. Деньги – это хорошо, но в футбол играют не они.

Напомним, что «Зенит» по итогам сезона стал вторым в чемпионате России, а «Краснодар» занял первое место.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 08:09
Нет, деньги в футбол не играют, но на них покупаются игроки, которые должны потом работать на поле. Вопрос в другом: кто управляет этими деньгами и как строится футбол вокруг приобретённых игроков.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 07:19
Деньги не играют в футбол, но они многое определяют!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ catal (раскрыть)
сегодня в 03:14, ред.
Речь идет о лучшем игроке сезона.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 03:12
Джон номер 1! Без сомнений! Спасибо ему за все!
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:23
Черчесов просто напомнил о себе...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ gc9754c5scxk (раскрыть)
сегодня в 00:22, ред.
А у Черчесова 6 сезонов деньги играют в футбол...потом один сезон не играют в футбол....
А вообще глупая фраза.....
Если бы деньги не имели значения...то в Реале бы не было игроков на 1,33 млрд.....они бы вообще не закупались...просто позвали бы Николича....и чемпионили вечно....
gc9754c5scxk
gc9754c5scxk
сегодня в 00:04
А то, что до этого Зенит шесть раз подряд был чемпионом, Чабан забыл.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:58
А что ещё можно было услышать?
catal
catal
вчера в 23:56, ред.
Это смешно, потому что ФК Краснодар образован в 2008 году. И создали его... деньги.
Звучит будто футболисты играют бесплатно ради спорта. Мда. И никто не строит и не содержит гигантские арены, базы, тренировочные поля, тренеров и пр - это все бесплатно.
протон
протон
вчера в 23:52
Вот это плевок в адрес Семака и Медведева
Vilar
Vilar
вчера в 23:35
Хорошо, что напомнили, иначе начали забывать итоги чемпионата 24/25.
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