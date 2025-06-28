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Марио Фернандес возвращается в Бразилию после просмотра в «Торпедо»

вчера, 09:07

Защитник Марио Фернандес рассказал источнику, что возвращается на родину после тренировок с московским «Торпедо».

Я получил травму бедра на тренировке и возвращаюсь в Бразилию. Думаю, восстановление займёт три недели. Грустно, что так получилось, но это часть жизни. Всё в руках Всевышнего. Сейчас буду восстанавливаться, а дальше посмотрим, что будет. Я хотел бы поблагодарить клуб «Торпедо» за возможность провести это время в команде. Большое спасибо!

С лета 2024 года игрок является свободным агентом. В столичном клубе он находился на просмотре.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 00:16
Какие же мы все праведники. Только воду на нас возить. Предлагаю всем, кто осуждает Марио, поставить себя на его место и выбрать, что для тебя важнее: устная договорённость с армейцами, не подкреплённая никакими письменными обязательствами, или улучшенные финансовые условия, которые предложил "Зенит". Не сомневаюсь, что все те, кто голосует за "чистоту нравов" и рубашку рвут у себя на груди, негодуя на Фернандеса, плюнут на устные договорённости с теми же армейцами и со спокойной душой заключат контракт с клубом из Санкт - Петербурга.
Футбольная жизнь короткА, и тому же Фернандесу надо думать о своём финансовом благополучии после окончания карьеры, а не заморачиваться высокими материями.
Evgen_86
Evgen_86 ответ SonicStar (раскрыть)
вчера в 20:14
Так человек написал, что недостойно требовать деньги за то, что досталось бесплатно. Он именно к Интеру претензию написал. А бразильский клуб это вообще интересовать не должно. Им то какая разница, пусть либо коня платят, либо сам Фернандеш выкупает контракт.
SonicStar
SonicStar ответ Evgen_86 (раскрыть)
вчера в 19:59
Так тут и речь исключительно о Фернандесе, который не сдержал свое слово, предав клуб. Карма воздает ему за предательство. Юридически он ничего не нарушил, да, но по-мужски и по-человечески он тоже не поступил
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 18:16


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Evgen_86
Evgen_86
вчера в 17:59
ANATOLY KANDAUROV

"Если я тебе даю на время что то бесплатно, то требовать за возврат деньги это недостойно."

Это твои слова. Здесь претензия к Интеру. Который ни в чём не виноват. Конкретно ЦСКА им Фернандеса бесплатно не отдал. Он мог заключить контракт с любым другим клубом из любой страны. Ещё раз, бразильский клуб не должны волновать джентельменские или пацанские соглашения между игроком и армейским клубом.
Я не защищаю Фернандеса, мне на него на.рать с высокой колокольни. Но с чего Интер поступил недостойно, как ты пишешь, требуя компенсацию. А потом мне ещё заявлять, что я не в теме. Так в чём я не в теме??? Или у тебя на руках есть письменные соглашения сторон??? Так тогда в суд!!! Наказывать и Интернасьонал и игрока.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Evgen_86 (раскрыть)
вчера в 17:47
Вымысел и пользование слухами не означает быть в теме. Претензии не к клубу, а к Фернандесу за то, что он не держит мужское слово. С ним поступили как с порядочным человеком, а он повел себя как лицо с пониженной социальной ответсвенностью Вот и все.
Evgen_86
Evgen_86 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:33
То что там между ЦСКА и игроком были джентельменские соглашения, которые нигде не прописаны юридически, не должно волновать бразильский клуб. Интер в своём праве был требовать компенсацию. Кто её будет платить для клуба неважно, сам игрок или клуб желающий его подписать. К бразильскому клубу не может быть никаких претензий.
Evgen_86
Evgen_86 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:28, ред.
Я в теме, поэтому и говорю. Интер здесь причём??? Есть документы, где написано, что он не мог заключать контракты с клубами в Бразилии??? Нет!!! Что нарушил бразильский клуб??? Ничего. Они подписали с игроком контракт, тратили на него деньги и время. И что дальше, они должны просто так отпустить игрока??? Нет. Все вопросы к Фернандесу, а никак не к клубу.
Capral
Capral
вчера в 15:03
Анатолий Кандауров.

Еще раз- БРАВО, и трижды БРАВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 15:01
Госп. Сенатов. Начнем с того, что никакого Балояна в ЦСКА нет и не было.Во-вторых Фернандес был отпущен бесплатно под честное слово. В-третьих, ЦСКА его не продавал, а он лично вопреки договоренности заключил этот контракт, чтобы не сидеть без дела. Никого в ЦСКА он не спрашивал и не согласовывал. Поэтому,за все свои дела помимо мужского сова Фернандес должен был сам расплачиваться. Он был отпущен бесплатно и должен был вернуться бесплатно. Если он мужчина. Будьте впредь точнее в изложении фактов и не искажайте страны и фамилии людей. Пожелание, но не упрек. Упреки бесполезны
nubom
nubom
вчера в 14:24
Мудрое решение руководителей Торпедо: после стажировки Марио в РПЛ, его не стыдно и Бразилии показать…
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 14:07
Чтобы выкупить Фернандеса у "Интернасьонала", ЦСКА должен был выплатить команде 365 тыс.долларов. Роман Балаян отказался это делать и предложил Марио самому решать свою судьбу. Вмешался "Зенит", который выплатил "Интеру" эту сумму и предложил Фернандесу контракт на улучшенных условиях. В результате он оказался в "Зените". Ни о каком предательстве речь не шла. Была устная договорённость, не скреплённая никакими официальными документами. В этом случае бразилец был вправе сам выбирать команду, что он и сделал. Это потом и СМИ, и др. раздули скандал на ровном месте, обвинив его в предательстве.
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 13:44
Что он так мучается? Пора бы и карьеру закончить.
Мог бы на завод пойти поработать, или лес валить, можно даже шахтером.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:28
Каждый вправе иметь свое мнение,но жизнь такая сука иногда,даже глубоко порядочного человека,имеющего свои принципы,понятия по мужски,заствляет делать непростительные поступки.Кто не грешен?Конечно,если такая история была с Цска у игрока,она его не красит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Evgen_86 (раскрыть)
вчера в 13:23
К сожалению ты не в теме Он не имел права заключать в Бразилии никакой контракт без согласия ЦСКА. И если ему очень хотелось вернуться в РФ, то как порядочный мужчина мог бы сам заплатить эти 300 тысяч. Повторю дело не в деньгах. Дело в принципе. Отпущен бесплатно под честное слово и вернись бесплатно. Не продавай свою честь за копейки. Это не прощается.
Capral
Capral
вчера в 13:20, ред.
МногоУважаемые Коллеги- Анатолий Кандауров и Володя!!!

Благодарю, за, более, чем Диссертационную информацию и приведённые реальные факты!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Обоим- Аплодирую стоя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
Evgen_86
Evgen_86 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:11
Бразильский клуб в праве был требовать компенсацию. ЦСКА Фернандеса отпустил не конкретно в Интернасьонал, а тот как бы карьеру приостановил. В контракте у бразильца не было пункта о том, что в случае возвращения в Россию, его должны бесплатно в стан армейцев вернуть. Вообще не понимаю тут разговоры про то, что достойно или нет. Недостойно может быть поведение игрока. Но клуб тратил на него деньги и время, ещё раз подчёркиваю, не имея никаких договорённостей с российским клубом.
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:09
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
    вчера в 13:03
    Уважаемый, я как человек зрелый по меркам вашего народа и как волею случая оказавшийся в теме истории Фернандеса, могу сказать со всей ответственностью, что он поступил в свое время с ПФК ЦСКА не как мужчина. Его отпустили бесплатно в Бразилию к семье под честное слово. После года пребывания там он решил вернуться в РФ. ЦСКА готов был его принять, но его бразильский клуб потребовал деньги. И дело не в сумме, дело в принципе. Если я тебе даю на время что то бесплатно, то требовать за возврат деньги это недостойно. И пока шла дискуссия между клубами Фернандес принял предложение Зенита. Разве это по мужски? Но Бог все видит и он там не заиграл, получив травму. Именно за это не мужское поведение, а по сути предательство он и не достоин уважения. Ты же знаешь, дорогой, мы можем все простить, кроме предательства. Такова наша душа. Одним мерзким поступком он перечеркнул все то хорошее, что было за 10 лет. Так бывает к сожалению
    Сенатов Юрий 1
    Сенатов Юрий 1 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
    вчера в 12:07, ред.
      4RT
      4RT
      вчера в 12:03
      Бог шельму метит
      Palex
      Palex ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
      вчера в 11:59
        PATRIOT1965
        PATRIOT1965
        вчера в 11:53, ред.
        Вот так заканчивается этот короткий отрезок в жизни футболиста.Когда игрок на пике восхваляем,когда доигрывает чем только не называем.Вот такая человеческая сущность.Собаки преданнее,чем человеки.Если кто то залез писать комменты ,нельзя поблагодарить за годы проведенные в клубе и пожелать здоровья и удачи по жизни,только и всего.Никого он не кидал,не предовал,занимался профессиональной деятельностью.И они не рабы,чтобы вс ю карьеру играть за один клуб.
        Capral
        Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
        вчера в 11:21, ред.
        Приветствую, Володя!!!
        Мудро сказано!!!!!!! Или так: "Какой вы мерой мерuте, такой и вам будет отмерене".
        STVA 1
        STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 11:14
        Приветствую Виктор!
        Недаром сказано
        [Зач. 21.] Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, та́к поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки.
        Датак
        Датак
        вчера в 11:01
        это жизнь его за неблагодарность клубу наказывает
        Vilar
        Vilar
        вчера в 10:32
        Как не пытался стать россиянином, всё равно, остался латиноамериканской проституткой.
        Capral
        Capral
        вчера в 10:10
        Правильно, пусть п.....т!!! С армейцами поступил подленько, с Торпедо не проканало.
        Athletic Club de Bilbao
        Athletic Club de Bilbao
        вчера в 09:55
        Отдыхай, гуляй на родине.
        drug01
        drug01
        вчера в 09:40
        Пусть играет дома блудный сын!
        Гость
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