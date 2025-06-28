Марио Фернандес возвращается в Бразилию после просмотра в «Торпедо»

Защитник Марио Фернандес рассказал источнику, что возвращается на родину после тренировок с московским «Торпедо».
Я получил травму бедра на тренировке и возвращаюсь в Бразилию. Думаю, восстановление займёт три недели. Грустно, что так получилось, но это часть жизни. Всё в руках Всевышнего. Сейчас буду восстанавливаться, а дальше посмотрим, что будет. Я хотел бы поблагодарить клуб «Торпедо» за возможность провести это время в команде. Большое спасибо!
С лета 2024 года игрок является свободным агентом. В столичном клубе он находился на просмотре.
Футбольная жизнь короткА, и тому же Фернандесу надо думать о своём финансовом благополучии после окончания карьеры, а не заморачиваться высокими материями.
Футбольная жизнь короткА, и тому же Фернандесу надо думать о своём финансовом благополучии после окончания карьеры, а не заморачиваться высокими материями.
Все статьи вы можете не только прочитать, но и послушать.
Все статьи вы можете не только прочитать, но и послушать.
"Если я тебе даю на время что то бесплатно, то требовать за возврат деньги это недостойно."
Это твои слова. Здесь претензия к Интеру. Который ни в чём не виноват. Конкретно ЦСКА им Фернандеса бесплатно не отдал. Он мог заключить контракт с любым другим клубом из любой страны. Ещё раз, бразильский клуб не должны волновать джентельменские или пацанские соглашения между игроком и армейским клубом.
Я не защищаю Фернандеса, мне на него на.рать с высокой колокольни. Но с чего Интер поступил недостойно, как ты пишешь, требуя компенсацию. А потом мне ещё заявлять, что я не в теме. Так в чём я не в теме??? Или у тебя на руках есть письменные соглашения сторон??? Так тогда в суд!!! Наказывать и Интернасьонал и игрока.
"Если я тебе даю на время что то бесплатно, то требовать за возврат деньги это недостойно."
Это твои слова. Здесь претензия к Интеру. Который ни в чём не виноват. Конкретно ЦСКА им Фернандеса бесплатно не отдал. Он мог заключить контракт с любым другим клубом из любой страны. Ещё раз, бразильский клуб не должны волновать джентельменские или пацанские соглашения между игроком и армейским клубом.
Я не защищаю Фернандеса, мне на него на.рать с высокой колокольни. Но с чего Интер поступил недостойно, как ты пишешь, требуя компенсацию. А потом мне ещё заявлять, что я не в теме. Так в чём я не в теме??? Или у тебя на руках есть письменные соглашения сторон??? Так тогда в суд!!! Наказывать и Интернасьонал и игрока.
Еще раз- БРАВО, и трижды БРАВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Еще раз- БРАВО, и трижды БРАВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мог бы на завод пойти поработать, или лес валить, можно даже шахтером.
Мог бы на завод пойти поработать, или лес валить, можно даже шахтером.
Благодарю, за, более, чем Диссертационную информацию и приведённые реальные факты!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Обоим- Аплодирую стоя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
Благодарю, за, более, чем Диссертационную информацию и приведённые реальные факты!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Обоим- Аплодирую стоя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
Да ещё цитатки приведут для большей убедительности своих домыслов.
Да ещё цитатки приведут для большей убедительности своих домыслов.
Мудро сказано!!!!!!! Или так: "Какой вы мерой мерuте, такой и вам будет отмерене".
Мудро сказано!!!!!!! Или так: "Какой вы мерой мерuте, такой и вам будет отмерене".
Недаром сказано
[Зач. 21.] Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, та́к поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки.
Недаром сказано
[Зач. 21.] Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, та́к поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки.