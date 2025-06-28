Марио Фернандес возвращается в Бразилию после просмотра в «Торпедо»

Защитник рассказал источнику, что возвращается на родину после тренировок с московским «Торпедо».

Я получил травму бедра на тренировке и возвращаюсь в Бразилию. Думаю, восстановление займёт три недели. Грустно, что так получилось, но это часть жизни. Всё в руках Всевышнего. Сейчас буду восстанавливаться, а дальше посмотрим, что будет. Я хотел бы поблагодарить клуб «Торпедо» за возможность провести это время в команде. Большое спасибо!