«Краснодар» установил новый рекорд по продажам абонементов

Пресс-служба «Краснодара» объявила, что клуб установил новый рекорд по продажам абонементов. На данный момент продано уже 13 тысяч сезонных билетов.

Абонементная программа сезона 19/20 – это гарантированные места на стадионе ФК «Краснодар» на матчах клуба в РПЛ и Кубке России, а также приоритетное право выкупа билетов на еврокубковые встречи «горожан». С нового сезона вы можете приобрести отдельный абонемент на поединки «Краснодара-2» в ФНЛ .