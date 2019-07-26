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«Краснодар» установил новый рекорд по продажам абонементов

вчера, 11:28

Пресс-служба «Краснодара» объявила, что клуб установил новый рекорд по продажам абонементов. На данный момент продано уже 13 тысяч сезонных билетов.

Абонементная программа сезона 19/20 – это гарантированные места на стадионе ФК «Краснодар» на матчах клуба в РПЛ и Кубке России, а также приоритетное право выкупа билетов на еврокубковые встречи «горожан». С нового сезона вы можете приобрести отдельный абонемент на поединки «Краснодара-2» в ФНЛ.

 

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответил pomor45
   205 / 815
вчера в 18:23
Не забудь одеть.
Спасибо за заботу. Чтобы я без тебя делал?
VV V
VV V
   316 / 815
вчера в 15:06
Очень рад за ФК Краснодар, за Галицкого, который на свои собственные деньги, которые заработал, а не украл, открыл две футбольные академии, помимо ФК Краснодара.....это вам не Зенит с Локомотивом, которые жируют на общие государственные деньги страны !!!
pomor45
pomor45 ответил Igo0rek
   100 / 815
вчера в 14:47
Перед Галицким снимаю шляпу.
Не забудь одеть.
pomor45
pomor45
   100 / 815
вчера в 14:44
Лучше бы поведали какие у клубов собственные доходы и какую долю в них составляет участие болельщиков,а уже каким способом: продажа билетов, атрибутики, абонементов и пр. большого значения не имеет.
За адекватность
За адекватность
   63 / 815
вчера в 13:32
Постепенно, с чувством, с толком, с расстановкой Галицкий создал клуб, скажем так, крепкий европейский середняк ну а в РФПЛ так топ. Что тут сказать. Уважение таким людям. Жаль мало таких. Как писал великий вождь мирового пролетариата :"Узок круг этих революционеров."
EAGinLE
EAGinLE
   26 / 815
вчера в 13:09
Молодцы .
beefs
beefs
   74 / 815
вчера в 12:57
Респект Галицкому...
alex074
alex074
   166 / 815
вчера в 12:51
В Краснодаре, Галицкий, создал все условия для того, чтобы горожане полюбили футбол, как взрослый, так и детский. Честь и хвала таким людям. Ну и климат конечно благоприятствует развитию футбола.
Ко Чегара
Ко Чегара
   120 / 815
вчера в 12:29
До Спартака еще далеко.
А из 15к абонементов Зенита,10к выкупили манекены.
cska plus
cska plus
   13 / 815
вчера в 12:29
Быки во всём молодцы и Краснодар классный город и стадион супер, а самое главное всегда тепло.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   159 / 815
вчера в 12:25
Рад за Краснодар. Стыдно за спартак
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил LOpp
   6 / 815
вчера в 12:20
болельщики других команд, лучше бы покупали абонементы на свои команды. А то совсем позорные цифры вырисовываются.
Болельщикам "Динамо" как-то смотреть особо и не на что)
LOpp
LOpp ответил Так Себе Аналитик
   15 / 815
вчера в 12:19
Из этих 15 тысяч тысяч 10 купили болельщики других команд, потому что синоптики обещают осенний шарфопад, и никто не хочет пропустить это зрелище)
болельщики других команд, лучше бы покупали абонементы на свои команды. А то совсем позорные цифры вырисовываются.

ДАША Д
ДАША Д
   107 / 815
вчера в 12:16
Любят футбол в Краснодаре.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил LOpp
   6 / 815
вчера в 11:56
у Спартака байкот - продали ВСЕГО 15 тысяч. у Зенита бесплатно абонементы раздают - раздали тоже 15 тысяч.
Из этих 15 тысяч тысяч 10 купили болельщики других команд, потому что синоптики обещают осенний шарфопад, и никто не хочет пропустить это зрелище)
Igo0rek
Igo0rek
   205 / 815
вчера в 11:53
Перед Галицким снимаю шляпу.
drug01
drug01
   105 / 815
вчера в 11:37
Это здорово!
LOpp
LOpp
   15 / 815
вчера в 11:32
у Спартака байкот - продали ВСЕГО 15 тысяч.
у Зенита бесплатно абонементы раздают - раздали тоже 15 тысяч.
STVA 1
STVA 1
   67 / 815
вчера в 11:29
Молодцы!
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