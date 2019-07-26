«Краснодар» установил новый рекорд по продажам абонементов

Пресс-служба «Краснодара» объявила, что клуб установил новый рекорд по продажам абонементов. На данный момент продано уже 13 тысяч сезонных билетов.
Абонементная программа сезона 19/20 – это гарантированные места на стадионе ФК «Краснодар» на матчах клуба в РПЛ и Кубке России, а также приоритетное право выкупа билетов на еврокубковые встречи «горожан». С нового сезона вы можете приобрести отдельный абонемент на поединки «Краснодара-2» в ФНЛ.
А из 15к абонементов Зенита,10к выкупили манекены.
А из 15к абонементов Зенита,10к выкупили манекены.
у Зенита бесплатно абонементы раздают - раздали тоже 15 тысяч.
у Зенита бесплатно абонементы раздают - раздали тоже 15 тысяч.