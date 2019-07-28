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«Зенит» - второй клуб после ЦСКА, набравший больше 1000 очков в РПЛ

вчера, 17:12
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» стал вторым в истории клубом, которому удалось набрать больше 1000 очков в российской Премьер-Лиге. Сегодня петербургский клуб одержал победу над «Оренбургом».

Таким образом, на счету «Зенита» теперь 1001 очко. Первым отметку в 1000 баллов перешагнул ЦСКА, у которого на данный момент 1031 очко.

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Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак ответил protest58us
   147 / 817
вчера в 22:28
Рэд булл тем же занимается но ни у кого с этого не горит
Бро, ты общаешься с "сектантом". Смысла никакого нет что-то такому объяснять.
Таких либо жизнь учит, либо нет... У меня эта Футболиста в игноре, просто потому что его читать опасно для здоровья.
Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак ответил yk2ru
   147 / 817
вчера в 22:24
Гиннер начал первым работать с судьями, Миллер продолжил сие начинание. Очки только так набираются при таком подходе.
О, ещё один "гений" для игнора. А чё про Краснодар скажешь? Это Галицкий, наверняка!! Не может команда за 11 лет существования, показывать такой футбол, да?
В общем... Тут всё ясно, и очень скучно...
yk2ru
yk2ru
   342 / 817
вчера в 21:43
Гиннер начал первым работать с судьями, Миллер продолжил сие начинание. Очки только так набираются при таком подходе.
Ладожский
Ладожский
   19 / 817
вчера в 20:11
Свиньи лет через 16-ть к этому придут.
mangoх12
mangoх12
   22 / 817
вчера в 18:55
VIP Зона
mihaluch
mihaluch
   65 / 817
вчера в 18:29
А так ли это важно сколько очков и за какое время?
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   79 / 817
вчера в 18:24
Половина из этих очков - судейские
oFANATo
oFANATo
   100 / 817
вчера в 18:03
ЦСКА всегда будет первый!
kastites
kastites
   91 / 817
вчера в 18:01
Скоро догоним и обгоним
VV V
VV V
   112 / 817
вчера в 18:00
Зенит всегда будет на вторых ролях и это при государственных халявных огромных бабках......вспоминается, как ЦСКА выиграл первый, на всём постсоветском пространстве, кубок УЕФА, а Зенит был только потом, потом, то есть после....., а при таких безвозвратных госбабках мог бы давно стать обладателем Кубка Межконтинентальных Планет !!!
ДАША Д
ДАША Д
   139 / 817
вчера в 17:46
Деньги многое решают.
cska plus
cska plus
   13 / 817
вчера в 17:40
Снова статисты раскручивают ажиотаж.
protest58us
protest58us ответил Footbolista
   124 / 817
вчера в 17:38
Рэд булл тем же занимается но ни у кого с этого не горит
Footbolista
Footbolista ответил protest58us
   11 / 817
вчера в 17:36
Когда несколько команд спонсирует один спонсор это по меньшей мере странно...
protest58us
protest58us ответил Footbolista
   124 / 817
вчера в 17:33
Чем тогда Газпром провинился если тут тема про футбол?спонсирует несколько команд и все...да он в большей степени государственный,но государственных клубов в России % 80 (берём не только футбол),а все остальное это чьи то выдумки
Footbolista
Footbolista ответил protest58us
   11 / 817
вчера в 17:29
Здесь темы про футбол, а не про администрирование...с такой логикой ты наверное веришь, что американцы победили во 2-й Мировой войне, а Украина громила немцев на Украинском фронте))...
protest58us
protest58us
   124 / 817
вчера в 17:27
Спасибо за лайки,мне приятно, p.s моих ботов там нет) я рад что здесь есть люди видящие правду
protest58us
protest58us ответил Footbolista
   124 / 817
вчера в 17:26
РФПЛ появилась за несколько лет до Газпрома в РФС, ну и кстати тема тут про РПЛ поэтому здесь сравнения Спартака с кем бы то ни было было не уместно
Don trambon
Don trambon
   62 / 817
вчера в 17:25
и тут великий спам не удел. ПОЗОРИЩА!
protest58us
protest58us ответил Footbolista
   124 / 817
вчера в 17:24
Согласен,Газпром хорошие ребята. И споро продвигают и налоги платят и поднимают авторитет России за счёт спонсорства иностранных проектов...молодцы ребята...
Павел Амурский
Павел Амурский
   53 / 817
вчера в 17:23
Про спартак или ничего или совсем молчать.
Бабка в кедах
Бабка в кедах
   30 / 817
вчера в 17:22
У свиней две трети очков судейские.
Footbolista
Footbolista ответил protest58us
   11 / 817
вчера в 17:22
Чемпионат России по футболу...все остальное газпромовские бомжи придумали....
Footbolista
Footbolista ответил protest58us
   11 / 817
вчера в 17:21
газпром не подводит...и это главное лазурное достижение бомжей...
FROLL 001
FROLL 001 ответил Не спартак
   3 / 817
вчера в 17:21
Сколько очков у свиней, или это скрытая информация?
У свиней очков в пределах погрешности. Никто не считал мизер этого середняка. Гыгыгы
protest58us
protest58us ответил Footbolista
   124 / 817
вчера в 17:20
В точку...сколько раз выигрывал Спартак Российскую футбольную Примьер Лигу Спартак и сколько раз ее выиграл Рубин?напоминаю РФПЛ была образована в 2001 году
protest58us
protest58us ответил Footbolista
   124 / 817
вчера в 17:19
Я рад что Зенит имеет такие филиалы как фу Спартак Локомотив и прочие...правда из-за них иногда бывает стыдно...но главное что сам Зенит редко подводит
Footbolista
Footbolista ответил protest58us
   11 / 817
вчера в 17:18
Сам понял, что спросил?)...
Footbolista
Footbolista ответил protest58us
   11 / 817
вчера в 17:17
У зенита 90% очков филиальных...
protest58us
protest58us ответил Footbolista
   124 / 817
вчера в 17:17
С каких пор у Спартака титулов РПЛ больше чем у Рубина
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