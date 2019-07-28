«Зенит» - второй клуб после ЦСКА, набравший больше 1000 очков в РПЛ

«Зенит» стал вторым в истории клубом, которому удалось набрать больше 1000 очков в российской Премьер-Лиге. Сегодня петербургский клуб одержал победу над «Оренбургом».
Таким образом, на счету «Зенита» теперь 1001 очко. Первым отметку в 1000 баллов перешагнул ЦСКА, у которого на данный момент 1031 очко.
Таких либо жизнь учит, либо нет... У меня эта Футболиста в игноре, просто потому что его читать опасно для здоровья.
Таких либо жизнь учит, либо нет... У меня эта Футболиста в игноре, просто потому что его читать опасно для здоровья.
В общем... Тут всё ясно, и очень скучно...
В общем... Тут всё ясно, и очень скучно...