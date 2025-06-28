Сарри останется в «Лацио», несмотря на финансовые проблемы

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сегодня, 00:37

Главный тренер «Лацио» не собирается покидать команду.

Сегодня стало известно, что такая возможность может быть рассмотрена 66-летним специалистом на фоне отсутствия финансовой ясности и невозможности совершать трансферы. В самом клубе уже опровергли слухи об уходе тренера, но косвенно признали наличие проблем:

Сегодня утром президент клуба Клаудио Лотито и главный тренер Маурицио Сарри провели долгую и обстоятельную телефонную беседу, в ходе которой обсуждались различные вопросы, в том числе финансовый. Тренер, официально ознакомившись с ситуацией и всеми её аспектами, подтвердил свою полную готовность продолжать выполнять обязательства перед клубом и его болельщиками.

Сарри был назначен на должность наставника команды в начале июня.