 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыИталия. Серия А 2025/2026

Сарри останется в «Лацио», несмотря на финансовые проблемы

сегодня, 00:37

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри не собирается покидать команду.

Сегодня стало известно, что такая возможность может быть рассмотрена 66-летним специалистом на фоне отсутствия финансовой ясности и невозможности совершать трансферы. В самом клубе уже опровергли слухи об уходе тренера, но косвенно признали наличие проблем:

Сегодня утром президент клуба Клаудио Лотито и главный тренер Маурицио Сарри провели долгую и обстоятельную телефонную беседу, в ходе которой обсуждались различные вопросы, в том числе финансовый. Тренер, официально ознакомившись с ситуацией и всеми её аспектами, подтвердил свою полную готовность продолжать выполнять обязательства перед клубом и его болельщиками.

Сарри был назначен на должность наставника команды в начале июня.

Подписывайся в ВК
Все новости
Черчесов: «Согласен с тем, что деньги не играют в футбол»
Вчера, 23:29
«Локомотив» погасил задолженность перед «Мариуполем»
26 июня
Казанский «Сокол» вынужден продавать форму ради участия в следующем матче
25 июня
Газизов: «Бюджет махачкалинского „Динамо“ увеличится на 30 процентов»
25 июня
Бэйл: «Покупка „Кардиффа“ — это моя мечта»
24 июня
Владелец «Кристал Пэлас» продаёт свою долю в клубе за 190 млн фунтов
23 июня
 
Сортировать
Все комментарии
lazzioll
lazzioll
сегодня в 12:30
если быть честным, то все кто знает Лацио и так особо и не рассчитывал на трансферы. Есть крепкий костяк. аренды свои выкупили (Пелегрини Ровелла Жиго). продать как минимум штук 6-7 есть кого мотающегося по арендам. понятно что Сарри кого-то там под себя хотел но ну его нахер. опять наберут под себя нослинов и лофтусчиков потом уйдут а эти все сидят. играйте кем есть. состав не хуже многих в первой 10ке.
Брулин
Брулин
сегодня в 08:29
Бред какой то. Самый экономный клуб, из больших итальянских, и нашли до чего докопаться. Чиновников бюрократов наплодили, а им надо кого то наказывать. Но богатых страшно, а бедных самое оно
3acsv86xv3cn
3acsv86xv3cn
сегодня в 08:04
Раз тренер остался, значит, не все так плохо в команде.
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax
сегодня в 07:21
Сарри просто деваться больше некуда!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 07:19, ред.
Сарри и выбирать то не приходится. Кто ещё его тренить позовёт, кроме таких клубов-середняков, как Лацио? Риторический вопрос.

P.S. Поэтому... никакого героизма/ патриотизма с его стороны я в этой ситуации не вижу.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:40
А казалось , что в Лацио , всё безоблачно в финансовом плане...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:20
Значит знает как продолжать работать в этой ситуации
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:39
Финансовые проблемы Лацио далеки от нас
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:52
Поступок Сарри заслуживает уважения
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 