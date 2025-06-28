«Палмейрас» — «Ботафого». Прогноз на матч клубного чемпионата мира (28.06.2025)

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28 июня 2025, 09:18

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Палмейрас». Поставить на его победу можно по коэффициенту 2.27. Победа «Ботафого» оценивается по 3.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.55. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.55. Вероятность исхода «обе забьют» — коэффициент 2.08.

Форма команд

«Палмейрас» в групповом этапе вышел с первого места, с заработанными пятью очками за три матча. Он опередил второе место, «Интер» Майами, по разнице мячей. У «Палмейраса» четыре забитых, и два пропущенных, а у второго места четыре забитых и два пропущенных. Два последних матча «Палмейраса» завершились победой над «Аль-Ахли» (2:0), и ничьёй с «Интер» Майами (2:2).

«Ботафого» вышла в 1/8 со второго места. У команды шесть заработанных очков в трёх играх. Клуб отставал от первого места – « ПСЖ » по дополнительным параметрам. Первые три команды в группе набрали по шесть очков. Две последние игры «Ботафого» завершились победой над « ПСЖ » (1:0), и поражением от «Атлетико» (0:1)

Информация для ставок

«Палмейрас» проиграл один матч из пяти последних

«Ботафого» прервал свою выигрышную серию, состоящую из пяти матчей

Три из пяти последних встреч «Ботафого» завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

Предлагаем поверить в «Ботафого» и сделать ставку на его победу по коэффициенту 3.8 в букмекерской конторе Пари.