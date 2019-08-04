Данченко: «Пропустили необязательный гол от ЦСКА»

Защитник «Рубина» поделился впечатлениями после матча с ЦСКА в рамках 4-го тура РПЛ .

Думаю, получилась хорошая и качественная игра. Считаю, пропустили необязательный гол, мне кажется, в этом матче мы заслужили ничью. Старались выиграть, вы сами все видели, шли всеми силами вперед, но так случилось, мы проиграли и двигаемся дальше. Где-то остановились, где-то, я думаю, начали закрываться, хотя во втором тайме мы атаковали и шли вперед, старались показывать хороший футбол. Атмосфера была шикарная, спасибо болельщикам, что пришли в такую дождливую погоду, они молодцы, что нас поддерживают и гонят нас вперед, спасибо большое за это.