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Данченко: «Пропустили необязательный гол от ЦСКА»

сегодня, 22:57
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник «Рубина» Олег Данченко поделился впечатлениями после матча с ЦСКА в рамках 4-го тура РПЛ.

Думаю, получилась хорошая и качественная игра. Считаю, пропустили необязательный гол, мне кажется, в этом матче мы заслужили ничью. Старались выиграть, вы сами все видели, шли всеми силами вперед, но так случилось, мы проиграли и двигаемся дальше. Где-то остановились, где-то, я думаю, начали закрываться, хотя во втором тайме мы атаковали и шли вперед, старались показывать хороший футбол. Атмосфера была шикарная, спасибо болельщикам, что пришли в такую дождливую погоду, они молодцы, что нас поддерживают и гонят нас вперед, спасибо большое за это.

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oFANATo
oFANATo
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сегодня в 23:06
Данченко, вы пропустили красивый гол от Чалова и Фернандеса.
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