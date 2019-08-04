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Кипиани: «Не знаю, чего нам не хватило в матче с ЦСКА»

сегодня, 22:45
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник «Рубина» Николай Кипиани поделился впечатлениями после поражения от ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ.

Как оценю дебют? Сыграл нормально, это первая игра. Не совсем комфортно себя чувствовал, но с каждой игрой будет лучше. Что касается всей команды, то не сказать, что сыграли хорошо. Проиграли, значит нужно делать выводы из ошибок.

Мы своими играми пригласили болельщиков поболеть за нас. Мы отдаем все силы на поле, чтобы радовать их. Они ответили взаимностью и пришли на стадион.

Не знаю, чего нам не хватило. У нас были моменты. Наверное, не повезло. Не могу сказать, что мы играли как-то неправильно.

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настойчивый
настойчивый
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сегодня в 23:04
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