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«Сочи» и «Уфа» победителя не выявили

вчера, 23:25
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи0 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

«Сочи» и «Уфа» сыграли вничью в рамках 4-го тура РПЛ.

Сочи, стадион Фишт

«Сочи» - «Уфа» 0:0 

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Миладинович, Калугин, Маргасов, Казаев (Лагатор 85), Цаллагов, Песегов (Карапетян 62), Мостовой, Полоз (Обухов 83)
Главный тренер: Точилин Александр.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Пуцко, Табидзе, Алиев, Карп, Тилль (Голубев 86), Фомин, Козлов (Бизяк 78), Слай (Гиоргобиани 71)
Главный тренер: Евсеев Вадим.

Предупреждения: Кудряшов 19, Миладинович 41, Фомин 74, Беленов 90+1

Ранее ЦСКА на выезде обыграл «Рубин».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 844
сегодня в 00:42
РПЛ продержалась три тура и все вернулось на круги своя.
Брулин
Брулин
   65 / 844
сегодня в 00:18
При столкновении двух автобусов никто не пострадал.
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko
   416 / 844
вчера в 23:57
вообще заметно что у Сочи почти нет усиления на выход на замену даже у той же Уфы и то все намного лучше я думаю тренеру надо задуматься об этом хотя конечно может финансы не позволяют))
Zlatan35
Zlatan35
   59 / 844
вчера в 23:56
Сочи явный аутсайдер.
ATG
ATG
   671 / 844
вчера в 23:52
Сочи вылетит видимо! Надо хоть на Фишт попасть! Краснодар с Вами !!! Приедем поболеть за вас
RussianMango
RussianMango
   58 / 844
вчера в 23:48
Сочи и Оренбург главные претенденты на вылет. Филлиалам газпрома не место в РПЛ
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko
   416 / 844
вчера в 23:47
зря Сочи Набоа не купили больше бы креатива было бы Песегов явно не тянет вышку а Полоз явно свою карьеру погубил уйдя из Ростова))
Морозовский
Морозовский
   5 / 844
вчера в 23:42
Мне повезло - не смотрел эту игру!
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 844
вчера в 23:42
Ноль очков осталось только у Оренбурга. Борьба за выживание будет похлеще чем за чемпионство.
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 844
вчера в 23:40
Очень было похоже на дворовый футбол. Видно что Сочи явно не хватает сыгранности, много суеты, отсюда и бесконечные ошибки.
Strikers188
Strikers188
   286 / 844
вчера в 23:40
Эти команды станут украшением ФНЛ в следующем сезоне
RussianMango
RussianMango
   58 / 844
вчера в 23:37
Унылая игра филиала лазурных.
steelhead
steelhead ответил nautilus163
   253 / 844
вчера в 23:35
Тягомотина!
Согласен, за такой футбол не деньги брать за билеты на стадион и подписку МатчТВ, а доплачивать болельщикам за изнасилование мозга. Позорище.
Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv
   274 / 844
вчера в 23:35
Сочи поздравляю с первым очком )..
Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv
   274 / 844
вчера в 23:34
Скучные нули на табло...РПЛ вернулся свой прежний уровень..
mangoх12
mangoх12
   21 / 844
вчера в 23:27
а повезло спартаку ..
nautilus163
nautilus163
   278 / 844
вчера в 23:26
Тягомотина!
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