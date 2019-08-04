«Сочи» и «Уфа» победителя не выявили

«Сочи» и «Уфа» сыграли вничью в рамках 4-го тура РПЛ.
Сочи, стадион Фишт
«Сочи» - «Уфа» 0:0
«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Миладинович, Калугин, Маргасов, Казаев (Лагатор 85), Цаллагов, Песегов (Карапетян 62), Мостовой, Полоз (Обухов 83)
Главный тренер: Точилин Александр.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Пуцко, Табидзе, Алиев, Карп, Тилль (Голубев 86), Фомин, Козлов (Бизяк 78), Слай (Гиоргобиани 71)
Главный тренер: Евсеев Вадим.
Предупреждения: Кудряшов 19, Миладинович 41, Фомин 74, Беленов 90+1
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