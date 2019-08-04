«Арсенал» одержал минимальную победу над «Тамбовом»

«Арсенал» обыграл «Тамбов» в матче 4-го тура РПЛ.
Саранск, стадион Мордовия Арена
«Тамбов» - «Арсенал» 0:1 (0:1)
Гол: Луценко 13
«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Гогуа Коуаме, Маркелов (Бенито 46), Чуперка, Карасев, Килин (Кленкин 46), Аппаев, Костюков (Конате 70)
Главный тренер: Григорян Александр.
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко (Тудорие 84)
Главный тренер: Черевченко Игорь.
Предупреждения: Ойеволе 25, Денисов 42, Ломовицкий 50, Чуперка 53, Аппаев 65, Тетрашвили 90
Судья: Иванов Сергей.
Напомним, что вчера «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром».
Так держать .
Так держать .
https://m.youtube.com/watch?v=02FKP4d5f_g
Марат Искаков потерял работу из-за того, что сделал из «Тамбова» главного претендента на выход в премьер-лигу. На его место решили поставить вандерфульного Григоряна, больше всего известного по историям с петухами и фанатами. О страшном нежелании тамбовского руководства попасть в наивысший дивизион много небезосновательных слухов.
Марат Искаков потерял работу из-за того, что сделал из «Тамбова» главного претендента на выход в премьер-лигу. На его место решили поставить вандерфульного Григоряна, больше всего известного по историям с петухами и фанатами. О страшном нежелании тамбовского руководства попасть в наивысший дивизион много небезосновательных слухов.
странный вообще матчец
странный вообще матчец