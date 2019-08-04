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«Арсенал» одержал минимальную победу над «Тамбовом»

сегодня, 18:27
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«Арсенал» обыграл «Тамбов» в матче 4-го тура РПЛ.

Саранск, стадион Мордовия Арена

«Тамбов» - «Арсенал» 0:1 (0:1)
Гол: Луценко 13

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Гогуа Коуаме, Маркелов (Бенито 46), Чуперка, Карасев, Килин (Кленкин 46), Аппаев, Костюков (Конате 70)
Главный тренер: Григорян Александр.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко (Тудорие 84)
Главный тренер: Черевченко Игорь.

Предупреждения: Ойеволе 25, Денисов 42, Ломовицкий 50, Чуперка 53, Аппаев 65, Тетрашвили 90

Судья: Иванов Сергей.

Напомним, что вчера «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром».

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   27 / 838
сегодня в 19:29
С победой Арсенал .
Так держать .
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   3 / 838
сегодня в 19:23
Это тебе не цорновских подсвинков гонять, Григорян, тут выкладываться надо, привыкай))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   26 / 838
сегодня в 19:20
Петухом в него!!!

ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   26 / 838
сегодня в 19:18
Это какий же слабый и немощный спартак, что их такой Тамбов по газону пятаками возил?
VIPded
VIPded
   61 / 838
сегодня в 19:06
Сберегли "в европах" силенки туляки для волков...
Sergey Z
Sergey Z
   326 / 838
сегодня в 18:45
Тулу с победой!
Морозовский
Морозовский
   5 / 838
сегодня в 18:39
Счёт на табло - "Арсенал" с победой!
minai
minai
   251 / 838
сегодня в 18:38
Главного тренера «Тамбова» сняли за первое место и поставили Григоряна. Что?
Марат Искаков потерял работу из-за того, что сделал из «Тамбова» главного претендента на выход в премьер-лигу. На его место решили поставить вандерфульного Григоряна, больше всего известного по историям с петухами и фанатами. О страшном нежелании тамбовского руководства попасть в наивысший дивизион много небезосновательных слухов.
Zlatan35
Zlatan35
   68 / 838
сегодня в 18:37
После игры Арсенала 01.08.19 с Нефтчи, когда Тамбов отдыхал, Тамбов дома обязан был играть хотя бы вничью. Эх, Тамбов, Тамбов.
cska plus
cska plus
   13 / 838
сегодня в 18:37
Случайная победа, Тамбов выглядел лучше.
Carcasss
Carcasss
   487 / 838
сегодня в 18:29
минимально на минималках)
странный вообще матчец
Evilhuman
Evilhuman
   22 / 838
сегодня в 18:29
Тамбов расслабились после спартака, решили что все так же далеки от футбола как и кб
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