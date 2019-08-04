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Гол Чалова принес победу ЦСКА над «Рубином»

сегодня, 20:54
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ЦСКА одержал победу над «Рубином» в матче 4-го тура чемпионата России.

Казань, стадион Казань-Арена

«Рубин» - ЦСКА 0:1 (0:1)
Гол: Чалов 41

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов, Коновалов, Кьяртанссон, Подберёзкин, Могилевец (Кипиани 65), Давиташвили, Микелтадзе (Марков 81)
Главный тренер: Шаронов Роман.

«ЦСКА»: Акинфеев, Дивеев (Набабкин 46), Шарлия, Магнуссон, Марио Фернандес, Бистрович (Кучаев 89), Ахметов, Обляков, Сигурдссон (Бийол 68), Влашич, Чалов
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

Предупреждения: Ахметов 50, Микелтадзе 60, Бистрович 64, Обляков 66, Уремович 76, Подберёзкин 85

Ранее «Тамбов» уступил «Арсеналу».

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Все комментарии
Sunny.
Sunny. ответил Faustello
сегодня в 21:46
Ах вот оно что ))
С кем поведешься ))
Великолепный
Великолепный
   203 / 838
сегодня в 21:44
Молодец наш Гинер
Провернул самый удачный трансфер
Этим летом. Трансфер Влашича.
Влашич сегодня вел всю игру и был очень полезен.
Faustello
Faustello ответил Sunny.
   2 / 838
сегодня в 21:43
Потому что ты любитель спартачей ))))))они тебя утянули с собой )))
Ах вот оно что ))
Sunny.
Sunny. ответил Faustello
сегодня в 21:40
Глянул таблицу, поздравляю коняхи, забрались на второе место, минус 1 от лидера )) А кто в курсе, какие то праила изменились? Почему Краснодар в таблице так низко, там очков у кучи команд по 7, Локо и Рубин имеют же более худшую разницу по ЗП???
Потому что ты любитель спартачей ))))))они тебя утянули с собой )))
Морозовский
Морозовский
   5 / 838
сегодня в 21:37
Болельщиков "ЦСКА" с заслуженной победой!
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   101 / 838
сегодня в 21:37
Одни кони честно играют))
d_fincher
d_fincher ответил parallels
   75 / 838
сегодня в 21:36
стыдно за спартак 10 место
Стыдно за Зенит после игры с Краснодаром.
настойчивый
настойчивый
сегодня в 21:35
красно-синие, с победой, други! Хорошая у нас команда, ей бы форварда типа Вани, да где таких сейчас найдешь... Ну и защита. Надо работать
В еврокубках бессилен
В еврокубках бессилен ответил Faustello
   225 / 838
сегодня в 21:34
Глянул таблицу, поздравляю коняхи, забрались на второе место, минус 1 от лидера )) А кто в курсе, какие то праила изменились? Почему Краснодар в таблице так низко, там очков у кучи команд по 7, Локо и Рубин имеют же более худшую разницу по ЗП???
    pomor45
    pomor45 ответил oFANATo
       45 / 838
    сегодня в 21:32
    Чалов забил за ЦСКА уже 32 мяча и сделал 15 ассистов. А пареньку всего 21 год.
    Но скауты Европы этого не замечают. Головина приметили сразу, а Чалова вниманием не жалуют. Почему?
    Faustello
    Faustello
       2 / 838
    сегодня в 21:32
    Глянул таблицу, поздравляю коняхи, забрались на второе место, минус 1 от лидера ))
    А кто в курсе, какие то праила изменились? Почему Краснодар в таблице так низко, там очков у кучи команд по 7, Локо и Рубин имеют же более худшую разницу по ЗП???
    oFANATo
    oFANATo
       52 / 838
    сегодня в 21:30
    Чалов забил за ЦСКА уже 32 мяча и сделал 15 ассистов. А пареньку всего 21 год.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил pomor45
       15 / 838
    сегодня в 21:30
    Не на что им усиливаться. Всё и так на грани ФФП УЕФА. Руководящая британская шайка держит клуб на стимулирующем пайке, а зицпредседатель Гинер, отмывая их бабки, изображает эффективную финансовую деятельность, не предоставляя никакой конкретной отчётности даже такой авторитетной международной консалтинговой, как Делойти. Кстати, тоже британской. Отчетность есть у всех, кроме ЦСКА. Из российских самая подробная, соответствующая всем позициям отчётности клубов Европы, только у Зенита.
    Сказки не рассказывай !!! Армейцы в последние годы либо первые , либо в числе первых предоставляют отчеты!!! Вы за своим ферплюем следите!!!
    Дальше можешь не отвечать, все сказано!!!
    ceret
    ceret
       459 / 838
    сегодня в 21:30
    Супер Марио,супер пас!
    pomor45
    pomor45 ответил VIPded
       45 / 838
    сегодня в 21:30
    Нужнейшая победа. Вот только такие 2-е таймы (на удержание минимального отрыва) нафик не нужны... Чистый валидол... )))
    Думаю,потому валидол, что это ваш максимум. Когда начнётся ЛЕ и КР будут провалы по всем фронтам.
    serh62
    serh62 ответил спартак 1987
       198 / 838
    сегодня в 21:28
    кони, сильно не радуйтесь, наша и ваша судьба в этом чемпионате бороться за 4е - 6е место ( + ростов, и они по игре интереснее пока)
    не приплетай к своему клубу ЦСКА. вы и ЦСКА это как земля и воздух. а вам , 4-6 места будут только в снах являться
    holms918
    holms918
       743 / 838
    сегодня в 21:26
    Чалов хорош.
    pomor45
    pomor45 ответил спартак 1987
       45 / 838
    сегодня в 21:26
    ты серьёзно? бомжи вообще 3 тура дурака валяли и вчера сыграли первую игру с сопротивлением соперника, напомнить на какой минуте отскочили вчера?
    Только забыл сказать, что именно бомжи и забили оба гола в этом матче. Так от чего и от кого отскочили? От самих себя. Ну и Рубин, конечно же, такой уж гранд.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил Литейный 4
       15 / 838
    сегодня в 21:26
    Коней с победой. Концовочка для вас была валидольная. Гыгыгы
    Давление было, но моментики так себе были. Однообразно "самоцветы" атаковали, да и защита сыграла хорошо......Набабкин правда пугает иногда.
    serh62
    serh62
       198 / 838
    сегодня в 21:24
    еще вторые таймы подтянуть. и будет отлично.
    pomor45
    pomor45 ответил Leha-ha50
       45 / 838
    сегодня в 21:24
    Армейцам надо еще усиливаться! Скамейка размером с табуретку!!! Пара травм и на замену выпускать некого будет. Да и Набабкин в центре обороны - это тот же Васин , но поменьше.....ростом.
    Не на что им усиливаться. Всё и так на грани ФФП УЕФА. Руководящая британская шайка держит клуб на стимулирующем пайке, а зицпредседатель Гинер, отмывая их бабки, изображает эффективную финансовую деятельность, не предоставляя никакой конкретной отчётности даже такой авторитетной международной консалтинговой, как Делойти. Кстати, тоже британской. Отчетность есть у всех, кроме ЦСКА. Из российских самая подробная, соответствующая всем позициям отчётности клубов Европы, только у Зенита.
    oFANATo
    oFANATo ответил tims
       52 / 838
    сегодня в 21:24
    Главное что мы знаем, что уже на втором месте в одном очке от газ. проекта.
    VIPded
    VIPded
       59 / 838
    сегодня в 21:22
    Нужнейшая победа. Вот только такие 2-е таймы (на удержание минимального отрыва) нафик не нужны... Чистый валидол... )))
    boniel3
    boniel3
    сегодня в 21:22
    ЦСКА с победой!Молодцы!Но команде,как воздух нужно укрепление центра поля.Необходимы два опорника.Ахметов и Бистрович не тянут,Обляков вообще не в теме.С такой игрой,как во втором тайме "Зенит"порвет ЦСКА в клочья.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил Red blu
       15 / 838
    сегодня в 21:22
    Очень сегодня понравилось как играли Влашич, Фернандес, Чалов. А тройка нападения Сигурдссон, Чалов, Влашич уже какой тур наводят шороху в защитных рядах соперников.
    Им бы еще реализацию подтянуть. Сигурдссон очень долго думает, что делать с мячом и в результате либо теряет мяч , либо его запоздалый удар блокируют.
    SHMEL
    SHMEL
       130 / 838
    сегодня в 21:22
    Заслуженная победа,хотя тбилисскому Рубину стоит отдать должное,во втором тайме они нас повозили.
    CSKA2012
    CSKA2012 ответил tims
       103 / 838
    сегодня в 21:22
    Он вспомнил бухгалтерию и решил не расстраивать бывших коллег ))
    Литейный 4
    Литейный 4
       4 / 838
    сегодня в 21:20
    Коней с победой. Концовочка для вас была валидольная. Гыгыгы
    oFANATo
    oFANATo ответил спартак 1987
       52 / 838
    сегодня в 21:20
      Беспределов
      Беспределов
      сегодня в 21:18
      Молодцы , че !
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