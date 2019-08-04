Гол Чалова принес победу ЦСКА над «Рубином»

ЦСКА одержал победу над «Рубином» в матче 4-го тура чемпионата России.
Казань, стадион Казань-Арена
«Рубин» - ЦСКА 0:1 (0:1)
Гол: Чалов 41
«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов, Коновалов, Кьяртанссон, Подберёзкин, Могилевец (Кипиани 65), Давиташвили, Микелтадзе (Марков 81)
Главный тренер: Шаронов Роман.
«ЦСКА»: Акинфеев, Дивеев (Набабкин 46), Шарлия, Магнуссон, Марио Фернандес, Бистрович (Кучаев 89), Ахметов, Обляков, Сигурдссон (Бийол 68), Влашич, Чалов
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
Предупреждения: Ахметов 50, Микелтадзе 60, Бистрович 64, Обляков 66, Уремович 76, Подберёзкин 85
Ранее «Тамбов» уступил «Арсеналу».
Провернул самый удачный трансфер
Этим летом. Трансфер Влашича.
Влашич сегодня вел всю игру и был очень полезен.
Провернул самый удачный трансфер
Этим летом. Трансфер Влашича.
Влашич сегодня вел всю игру и был очень полезен.
А кто в курсе, какие то праила изменились? Почему Краснодар в таблице так низко, там очков у кучи команд по 7, Локо и Рубин имеют же более худшую разницу по ЗП???
А кто в курсе, какие то праила изменились? Почему Краснодар в таблице так низко, там очков у кучи команд по 7, Локо и Рубин имеют же более худшую разницу по ЗП???
Дальше можешь не отвечать, все сказано!!!
Дальше можешь не отвечать, все сказано!!!