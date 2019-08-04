«Торпедо» обыграло «Армавир» и другие результаты 6-го тура ФНЛ

Завершились матчи 6-го тура ФНЛ.
«Торпедо» - «Армавир» 2:1
Голы: Галоян 7, Лебеденко Игорь 61 - Калмыков 31
«Краснодар-2» - «Ротор» 0:1
Гол: Муллин 34
«Нефтехимик» - «Текстильщик» 1:2
Голы: Макаров 74 - Радченко 71, Маричев 82
«Факел» - «Мордовия» 2:1
Голы: Дмитриев 34, Хайманов 59 - Орлов 49
«Чайка» - «Нижний Новгород» 0:0
«Шинник» - «Авангард» 1:3
Голы: Низамутдинов 78 - Федчук 31, Батютин 48, Минаев 66
«Томь» - «Енисей» 0:0
«Чертаново» - «Химки» 0:0
«Луч» - «Спартак-2» 2:4
Голы: Кутьин 33 (пенальти), Алиев 85 - Маслов 40, Маркитесов 52, Нимели 55, А. Руденко 86.
«СКА-Хабаровск» - «Балтика» 2:0
Гол: Кузьмичев 6, Камилов 90