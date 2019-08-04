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«Торпедо» обыграло «Армавир» и другие результаты 6-го тура ФНЛ

сегодня, 20:17

Завершились матчи 6-го тура ФНЛ.

«Торпедо» - «Армавир» 2:1
Голы: Галоян 7, Лебеденко Игорь 61 - Калмыков 31

«Краснодар-2» - «Ротор» 0:1
Гол: Муллин 34

«Нефтехимик» - «Текстильщик» 1:2
Голы: Макаров 74 - Радченко 71, Маричев 82 

«Факел» - «Мордовия» 2:1
Голы: Дмитриев 34, Хайманов 59 - Орлов 49

«Чайка» - «Нижний Новгород» 0:0

«Шинник» - «Авангард» 1:3
Голы: Низамутдинов 78 - Федчук 31, Батютин 48, Минаев 66

«Томь» - «Енисей» 0:0

«Чертаново» - «Химки» 0:0

«Луч» - «Спартак-2» 2:4
Голы: Кутьин 33 (пенальти), Алиев 85 - Маслов 40, Маркитесов 52, Нимели 55, А. Руденко 86.

«СКА-Хабаровск» - «Балтика» 2:0
Гол: Кузьмичев 6, Камилов 90

Результаты 5-го тура ФНЛ.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   28 / 838
сегодня в 21:18
Торпедовцев с победой.
cska plus
cska plus
   13 / 838
сегодня в 20:53
Красавчик Игнашевич!
Саня Локомотив
Саня Локомотив
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сегодня в 20:52
Педо метит в РПЛ?:)
ДСА
ДСА
   237 / 838
сегодня в 20:47
Ротор крутит в Премьер-Лигу
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