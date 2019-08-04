«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии

«Манчестер Сити» оказался сильнее «Ливерпуля» в матче за Суперкубок Англии.
Лондон, стадион Уэмбли
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити» 1:1 (0:1) по пенальти 4:5
Голы: Матип 77 - Стерлинг 12
«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Александер-Арнолд (Матип 67), Фабиньо (Кейта 67), Хендерсон (Лаллана 79), Вейналдум, Фирмино (Шакири 79), Салах, Ориги (Окслейд-Чемберлен 79).
«Ман Сити»: Браво, Отаменди, Уокер, Стоунз, Зинченко, Бернарду Силва, Сильва (Гюндоган 61), Стерлинг, де Брюйне (Фоден 89), Сане (Габриэл Жезус 13), Родри.
Предупреждение: Де Брюйне 33
Напомним, что вчера «Бавария» уступила дортмундской «Боруссии» в поединке за Суперкубок Германии.
Ливерпуль в 2!!! раза больше ударов нанёс - 17/8...в створ так вообще - 9/3... Настолько хреновую реализацию трудно представить...
Кстати реализация это тот компонент из-за которого Ливер в прошлом сезоне про76 зимой свой отрыв...
Ливерпуль в 2!!! раза больше ударов нанёс - 17/8...в створ так вообще - 9/3... Настолько хреновую реализацию трудно представить...
Кстати реализация это тот компонент из-за которого Ливер в прошлом сезоне про76 зимой свой отрыв...
Про 3-4 момента Салаха это я еще очень скромно вспомнил. Моментов у него было 6-7 и каждый я тебе могу напомнить. Ощущения, потому как статы еще нет, поэтому оущуения-ведь каждый по своему трактует что есть опасный момент, а что нет
Про 3-4 момента Салаха это я еще очень скромно вспомнил. Моментов у него было 6-7 и каждый я тебе могу напомнить. Ощущения, потому как статы еще нет, поэтому оущуения-ведь каждый по своему трактует что есть опасный момент, а что нет
В чемпионате трофей выигрывает благодаря голу Компани, которому дай 100 раз ударить так же, фиг забьет.
А сегодня Уокер, просто тащит для Гвардиолы трофей.
В чемпионате трофей выигрывает благодаря голу Компани, которому дай 100 раз ударить так же, фиг забьет.
А сегодня Уокер, просто тащит для Гвардиолы трофей.