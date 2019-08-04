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«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии

сегодня, 19:10
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗакончился после серии пенальти

«Манчестер Сити» оказался сильнее «Ливерпуля» в матче за Суперкубок Англии.

Лондон, стадион Уэмбли

«Ливерпуль» - «Манчестер Сити» 1:1 (0:1) по пенальти 4:5
Голы: Матип 77 - Стерлинг 12

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Александер-Арнолд (Матип 67), Фабиньо (Кейта 67), Хендерсон (Лаллана 79), Вейналдум, Фирмино (Шакири 79), Салах, Ориги (Окслейд-Чемберлен 79).

«Ман Сити»: Браво, Отаменди, Уокер, Стоунз, Зинченко, Бернарду Силва, Сильва (Гюндоган 61), Стерлинг, де Брюйне (Фоден 89), Сане (Габриэл Жезус 13), Родри.

Предупреждение: Де Брюйне 33

Напомним, что вчера «Бавария» уступила дортмундской «Боруссии» в поединке за Суперкубок Германии.

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Англия. Суперкубок 2019  Протоколы  Стадион «Уэмбли»
Источник: Soccer.RuФото: Твиттер "Ливерпуля"Редакция: Евгений Петров
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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил lobsterdam
   272 / 838
сегодня в 20:11
не знаю, кто там что смотрел, утверждая, что у лфк было "на порядок" больше моментов (о том, что такое "на порядок" промолчу), но таких как у Стерлинга точно не было! Защита лфк проваливалась с завидным постоянством. И еще: скаузерские фаны показали свое неуважение, покинув стад сразу после матча.
Момент у Салаха на 90+2 ни чем не хуже выхода 1-1 Стерлинга, который просто не решил бить ему или отдавать пас. А так согласен игра ничейная А по поводу уважения, если бы выиграл Ливерпуль, фанаты Сити поступили точно также.
lobsterdam
lobsterdam
   468 / 838
сегодня в 20:07
не знаю, кто там что смотрел, утверждая, что у лфк было "на порядок" больше моментов (о том, что такое "на порядок" промолчу), но таких как у Стерлинга точно не было! Защита лфк проваливалась с завидным постоянством. И еще: скаузерские фаны показали свое неуважение, покинув стад сразу после матча.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   214 / 838
сегодня в 20:04
Два больших денежных мешка )))
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   31 / 838
сегодня в 19:55
С победой сити
Санчо Панса
Санчо Панса
   114 / 838
сегодня в 19:55
И снова Манчестер Сити оказался лучше Ливерпуля, как и по итогам прошлого сезона АПЛ. Зинченко отыграл от звонка до звонка! Мои поздравления в адрес Пепа и его команды.
Тео Джонс
Тео Джонс ответил 25процентный клоун
   304 / 838
сегодня в 19:52
Я пропустил второй тайм, но в первом колбаса была типо фенербахче, ни а чем, на поле была одна команда, МС
Во втором было ровно наоборот, лол)
Sergey Z
Sergey Z
   326 / 838
сегодня в 19:52
МС с победой!!!
Тео Джонс
Тео Джонс ответил Y.N.W.A.
   304 / 838
сегодня в 19:50
А что смешного-то? Чисто по ощущениям у Ливерпуля моментов было на порядок больше. Два стандарта? У одного Салаха моментов 3-4 было. Ща xG выйдет, глянем.
У того же Стерлинга было моментов не меньше чем у Салаха, причем таких же 100% выходов, так что по моментам как минимум ничья).
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 838
сегодня в 19:50
Я пропустил второй тайм, но в первом колбаса была типо фенербахче, ни а чем, на поле была одна команда, МС
Zenit_84
Zenit_84
   96 / 838
сегодня в 19:49
Поздравления!
Artuom
Artuom
   368 / 838
сегодня в 19:45
Ливерпуль был лучше по владению - что ещё раз показывает что статистика владения туфта(хоть 70% времени владей, всё равно можешь проиграть).

Ливерпуль в 2!!! раза больше ударов нанёс - 17/8...в створ так вообще - 9/3... Настолько хреновую реализацию трудно представить...

Кстати реализация это тот компонент из-за которого Ливер в прошлом сезоне про76 зимой свой отрыв...
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   272 / 838
сегодня в 19:43
Два разных тайма в первом Сити мог забить второй, и скорее всего все решить. Второй уже за Ливерпулем, Уокер спас Ман Сити от поражение в основное время. Ливерпуль опять проигрывает по пенальти, как 3 года назад в финале Кубка Лиги. Вейналдуму не нужно было давать бить в серии пенальти. Сити с победой в Комьюнити шилд.
allemz
allemz ответил Y.N.W.A.
   79 / 838
сегодня в 19:41
Ты внимательно вчитайся в то, что я пишу и поймешь. Про 3-4 момента Салаха это я еще очень скромно вспомнил. Моментов у него было 6-7 и каждый я тебе могу напомнить. Ощущения, потому как статы еще нет, поэтому оущуения-ведь каждый по своему трактует что есть опасный момент, а что нет
К тому, что у Ливерпуля не было стопроцентных моментов вроде двух у Стерлинга или Жезуса с КДБ.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   188 / 838
сегодня в 19:40
Хороший матч! С победой болельщиков МС
cska plus
cska plus
   13 / 838
сегодня в 19:40
Кто бы сомневался.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил allemz
   126 / 838
сегодня в 19:39
Ты внимательно вчитайся в то, что я пишу и поймешь.
Про 3-4 момента Салаха это я еще очень скромно вспомнил. Моментов у него было 6-7 и каждый я тебе могу напомнить. Ощущения, потому как статы еще нет, поэтому оущуения-ведь каждый по своему трактует что есть опасный момент, а что нет
cannongun
cannongun
   226 / 838
сегодня в 19:37
квадрупл на воротник Клоппчику
Neymar 10
Neymar 10
   282 / 838
сегодня в 19:37
Это был день , Браво ! Еще понравились Стерлинг и Зинченко ну и УОкер просто здорово вытащил мертвый мяч . С победой горожане !!! ну а ливеру не унывать . впереди у вас серьезная заруба с челси за еще один supercup , и там я думаю у вас результат будет лучше . или нет .
NGYRZ
NGYRZ
   40 / 838
сегодня в 19:34
Гвардиола конечно и безумный человек везения!

В чемпионате трофей выигрывает благодаря голу Компани, которому дай 100 раз ударить так же, фиг забьет.
А сегодня Уокер, просто тащит для Гвардиолы трофей.
Vis.
Vis.
   810 / 838
сегодня в 19:34
Пеп снова поставил их на место, браво!
Klaus-S
Klaus-S
   496 / 838
сегодня в 19:34
Обидно немного. Во втором тайме полностю переиграли Сити. Но Салах в очередной раз прос...л все свои моменты.
boom4321
boom4321 ответил azkan
   518 / 838
сегодня в 19:33
Научи как? Будем смотреть вместе) А то первый матч сразу с МЮ у Челси.
есть ресурс один, но не хотел бы тут спойлерить
allemz
allemz ответил Y.N.W.A.
   79 / 838
сегодня в 19:32
А что смешного-то? Чисто по ощущениям у Ливерпуля моментов было на порядок больше. Два стандарта? У одного Салаха моментов 3-4 было. Ща xG выйдет, глянем.
Я тебе не про ощущения пишу, а о реальных моментах. Ты чего?
azkan
azkan ответил boom4321
   373 / 838
сегодня в 19:31
я на европейские каналы перешел
Научи как? Будем смотреть вместе) А то первый матч сразу с МЮ у Челси.
ДАША Д
ДАША Д
   155 / 838
сегодня в 19:31
Самое интересное- это пенальти.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил allemz
   126 / 838
сегодня в 19:30
А что смешного-то? Чисто по ощущениям у Ливерпуля моментов было на порядок больше. Два стандарта? У одного Салаха моментов 3-4 было. Ща xG выйдет, глянем.
Zlatan35
Zlatan35 ответил NGYRZ
   68 / 838
сегодня в 19:28
В этом проигрыше, конечно большая заслуга Салаха. Это ж надо столько моментов запороть. Сегодня египтянин был явным эгоистом.
Ему не привыкать моменты запаривать, другие в таких случаях хотя бы переживают, а этот улыбается)
azkan
azkan
   373 / 838
сегодня в 19:27
Мдаа... первая команда в Европе уступает в Англии второй раз МС - АПЛ и Суперкубок)
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил fanliverpoolfan
   295 / 838
сегодня в 19:27
Ты фанат Ливерпуля или розового середняка?!
Tott_Hot
Tott_Hot
   321 / 838
сегодня в 19:27
Рад за Зинченко) такой славный малый
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