«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме

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Пресс-служба «Зенита» отреагировала на слухи о том, что фанаты клубы не приняли Малкома.

Ранее иностранные СМИ обвинили болельщиков «Зенита» в расизме. Во время игры с «Краснодаром» на фанатской трибуне «сине-бело-голубых» был вывешен баннер со словами «Спасибо руководству за верность традициям». Зарубежные издания считают, что это был намек на переход в клуб темнокожего футболиста. Клуб ответил вот так:

54 078 человек вместе приветствуют нашего новичка Малкома. Убедитесь сами, а не через слова других.