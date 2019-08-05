«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме

Пресс-служба «Зенита» отреагировала на слухи о том, что фанаты клубы не приняли Малкома.
Ранее иностранные СМИ обвинили болельщиков «Зенита» в расизме. Во время игры с «Краснодаром» на фанатской трибуне «сине-бело-голубых» был вывешен баннер со словами «Спасибо руководству за верность традициям». Зарубежные издания считают, что это был намек на переход в клуб темнокожего футболиста. Клуб ответил вот так:
54 078 человек вместе приветствуют нашего новичка Малкома. Убедитесь сами, а не через слова других.
Западные СМИ в своем глазу "першинг" не видят!!!
Западные СМИ в своем глазу "першинг" не видят!!!
Да и вообще как мне теперь кажется Пушкин был застрелен в Питере только из-за того что его прадед был черным!
Да и вообще как мне теперь кажется Пушкин был застрелен в Питере только из-за того что его прадед был черным!
Питерские соревнуются в выдумывании отмазок, но каждая новая получается глупее предыдущей!)))
Питерские соревнуются в выдумывании отмазок, но каждая новая получается глупее предыдущей!)))
А теперь сравните как приветствует ПУСТОЙ Спартаковский стадион!https://www.youtube.com/watch?v=u6WCKp6lzh8
А теперь сравните как приветствует ПУСТОЙ Спартаковский стадион!
Отдельно остановимся на этом моменте, поскольку он вызывает очень много вопросов у самых широких слоёв общественности.
Мы не являемся расистами и для нас отсутствие чернокожих игроков в составе «Зенита» – лишь важная традиция, подчёркивающая идентичность клуба и ничего больше. Благодаря её сохранению «Зенит» в футбольном мире имеет собственное лицо наряду со считанным количеством футбольных клубов, также поддерживающих данные устои.
Нам непонятна определённая подмена понятий со стороны общественности в этом вопросе. Почему многие восхищаются подходом «Атлетика» из Бильбао, ориентирующегося на собственных воспитанников из своего региона, при этом руководство нашего клуба и его болельщики постоянно подвергаются давлению и обвиняются в расизме?
Мы – как самый северный клуб из больших европейских городов – никогда ментально не были связаны с Африкой –впрочем, как и с Южной Америкой или Австралией и Океанией. Мы совершенно ничего не имеем против жителей этих и любых других континентов, но при этом хотим, чтобы за «Зенит» выступали, прежде всего, близкие нам по духу игроки. Сейчас же «Зениту» чернокожие футболисты навязываются чуть ли не силой и это вызывает только обратную реакцию.
Позвольте нам быть такими, какие мы есть.
Кроме того, нельзя не учитывать специфику российского чемпионата. У нас преобладает жёсткий, силовой футбол на полях, многие из которых оставляют желать лучшего. Кроме того, бОльшая часть чемпионата проходит при достаточно суровой погоде. В этих условиях техничным игрокам из тёплых стран бывает достаточно сложно в полной мере раскрыть свой футбольный талант.
Отдельно остановимся на этом моменте, поскольку он вызывает очень много вопросов у самых широких слоёв общественности.
Мы не являемся расистами и для нас отсутствие чернокожих игроков в составе «Зенита» – лишь важная традиция, подчёркивающая идентичность клуба и ничего больше. Благодаря её сохранению «Зенит» в футбольном мире имеет собственное лицо наряду со считанным количеством футбольных клубов, также поддерживающих данные устои.
Нам непонятна определённая подмена понятий со стороны общественности в этом вопросе. Почему многие восхищаются подходом «Атлетика» из Бильбао, ориентирующегося на собственных воспитанников из своего региона, при этом руководство нашего клуба и его болельщики постоянно подвергаются давлению и обвиняются в расизме?
Мы – как самый северный клуб из больших европейских городов – никогда ментально не были связаны с Африкой –впрочем, как и с Южной Америкой или Австралией и Океанией. Мы совершенно ничего не имеем против жителей этих и любых других континентов, но при этом хотим, чтобы за «Зенит» выступали, прежде всего, близкие нам по духу игроки. Сейчас же «Зениту» чернокожие футболисты навязываются чуть ли не силой и это вызывает только обратную реакцию.
Позвольте нам быть такими, какие мы есть.
Кроме того, нельзя не учитывать специфику российского чемпионата. У нас преобладает жёсткий, силовой футбол на полях, многие из которых оставляют желать лучшего. Кроме того, бОльшая часть чемпионата проходит при достаточно суровой погоде. В этих условиях техничным игрокам из тёплых стран бывает достаточно сложно в полной мере раскрыть свой футбольный талант.
Освистали парня. А разве этот ролик доказывает отсутствие банера про традиции? В сми пишут что Малком покинет зенит зимой
Освистали парня. А разве этот ролик доказывает отсутствие банера про традиции? В сми пишут что Малком покинет зенит зимой