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«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме

сегодня, 00:35
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Пресс-служба «Зенита» отреагировала на слухи о том, что фанаты клубы не приняли Малкома.

Ранее иностранные СМИ обвинили болельщиков «Зенита» в расизме. Во время игры с «Краснодаром» на фанатской трибуне «сине-бело-голубых» был вывешен баннер со словами «Спасибо руководству за верность традициям». Зарубежные издания считают, что это был намек на переход в клуб темнокожего футболиста. Клуб ответил вот так:

54 078 человек вместе приветствуют нашего новичка Малкома. Убедитесь сами, а не через слова других.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 848
сегодня в 02:14
Нормально встретили!!!
Западные СМИ в своем глазу "першинг" не видят!!!
Гавроша
Гавроша
   35 / 848
сегодня в 02:07
С каких пор свиньи стали СМИ, да еще и западными?
ziborock
ziborock ответил iron_cam
   13 / 848
сегодня в 02:03
«Зенит» и чернокожие игроки Отдельно остановимся на этом моменте, поскольку он вызывает очень много вопросов у самых широких слоёв общественности. Мы не являемся расистами и для нас отсутствие чернокожих игроков в составе «Зенита» – лишь важная традиция, подчёркивающая идентичность клуба и ничего больше. Благодаря её сохранению «Зенит» в футбольном мире имеет собственное лицо наряду со считанным количеством футбольных клубов, также поддерживающих данные устои. Нам непонятна определённая подмена понятий со стороны общественности в этом вопросе. Почему многие восхищаются подходом «Атлетика» из Бильбао, ориентирующегося на собственных воспитанников из своего региона, при этом руководство нашего клуба и его болельщики постоянно подвергаются давлению и обвиняются в расизме? Мы – как самый северный клуб из больших европейских городов – никогда ментально не были связаны с Африкой –впрочем, как и с Южной Америкой или Австралией и Океанией. Мы совершенно ничего не имеем против жителей этих и любых других континентов, но при этом хотим, чтобы за «Зенит» выступали, прежде всего, близкие нам по духу игроки. Сейчас же «Зениту» чернокожие футболисты навязываются чуть ли не силой и это вызывает только обратную реакцию. Позвольте нам быть такими, какие мы есть. Кроме того, нельзя не учитывать специфику российского чемпионата. У нас преобладает жёсткий, силовой футбол на полях, многие из которых оставляют желать лучшего. Кроме того, бОльшая часть чемпионата проходит при достаточно суровой погоде. В этих условиях техничным игрокам из тёплых стран бывает достаточно сложно в полной мере раскрыть свой футбольный талант.
Что то я не вижу в Зените скандинавов!
Да и вообще как мне теперь кажется Пушкин был застрелен в Питере только из-за того что его прадед был черным!
clop
clop ответил mangoх12
   100 / 848
сегодня в 01:57
странно украинца приняли а этого нет))
Да нормальная реакция. Ничего странного, если не переоценивать силу печатного слова и телевидения. Что естественно - то не безобразно, как говорится.
ziborock
ziborock ответил Sully
   13 / 848
сегодня в 01:55
Он не такой черный как Зулус Промес например... так что все нормально, чуть темнее Рондона, до негра ему далеко, как спартаку до ЛЧ!
Негру далеко до негра?!
Питерские соревнуются в выдумывании отмазок, но каждая новая получается глупее предыдущей!)))
ziborock
ziborock
   13 / 848
сегодня в 01:47
Разве это шёпот можно назвать приветствием?!
А теперь сравните как приветствует ПУСТОЙ Спартаковский стадион!
Footbolista
Footbolista ответил iron_cam
   2 / 848
сегодня в 01:42
А как насчет Халка из теплой страны, который тащил зенит?)...
mangoх12
mangoх12
   21 / 848
сегодня в 01:30
странно украинца приняли а этого нет))
iron_cam
iron_cam
   839 / 848
сегодня в 01:27
«Зенит» и чернокожие игроки
Отдельно остановимся на этом моменте, поскольку он вызывает очень много вопросов у самых широких слоёв общественности.

Мы не являемся расистами и для нас отсутствие чернокожих игроков в составе «Зенита» – лишь важная традиция, подчёркивающая идентичность клуба и ничего больше. Благодаря её сохранению «Зенит» в футбольном мире имеет собственное лицо наряду со считанным количеством футбольных клубов, также поддерживающих данные устои.

Нам непонятна определённая подмена понятий со стороны общественности в этом вопросе. Почему многие восхищаются подходом «Атлетика» из Бильбао, ориентирующегося на собственных воспитанников из своего региона, при этом руководство нашего клуба и его болельщики постоянно подвергаются давлению и обвиняются в расизме?

Мы – как самый северный клуб из больших европейских городов – никогда ментально не были связаны с Африкой –впрочем, как и с Южной Америкой или Австралией и Океанией. Мы совершенно ничего не имеем против жителей этих и любых других континентов, но при этом хотим, чтобы за «Зенит» выступали, прежде всего, близкие нам по духу игроки. Сейчас же «Зениту» чернокожие футболисты навязываются чуть ли не силой и это вызывает только обратную реакцию.

Позвольте нам быть такими, какие мы есть.

Кроме того, нельзя не учитывать специфику российского чемпионата. У нас преобладает жёсткий, силовой футбол на полях, многие из которых оставляют желать лучшего. Кроме того, бОльшая часть чемпионата проходит при достаточно суровой погоде. В этих условиях техничным игрокам из тёплых стран бывает достаточно сложно в полной мере раскрыть свой футбольный талант.
ошалевший
ошалевший ответил Sully
   297 / 848
сегодня в 01:25
Он не такой черный как Зулус Промес например... так что все нормально, чуть темнее Рондона, до негра ему далеко, как спартаку до ЛЧ!
не утешай себя,он чернее карлоса,а тот с поля ушёл из за банана,ну и нельзя не заметить что они всё чернее,следующего мы можем и не увидеть в полдесятого.Сравни его допустим с любимым вами педро рошей(который же зулус по вашим словам) роша на его фоне загорелый скандинав
a3r3v3
a3r3v3
   374 / 848
сегодня в 01:25
Они бы его ещё по Неве на банане прокатили
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   505 / 848
сегодня в 01:20
Вот так сюрприз, этому руководству уже давным-давно плевать на абсолютно любые традиции. Тем более, на такую мелочь, как эта.
Заратустра
Заратустра ответил Sully
   40 / 848
сегодня в 01:11
Что же тогда не понравилось ребятам на фанатской трибуне Зенита, которые вывесили банер с "благодарностью" руководству клуба? Я так понимаю, были нарушены некие традиции.
Footbolista
Footbolista
   2 / 848
сегодня в 01:10
Не удивлюсь, если продажа Малкома в зенит это спланированная акция к Евро 2020...а зенит как глупый карась клюнул ...есть желание ошибиться...ждем развития событий...
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 848
сегодня в 01:08
Интересно, когда дело до бананов дойдет, то какими роликами будут крыть это в инстаграме?
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 848
сегодня в 01:03
Малком зиму еще не видел, она суровее фанатов
Footbolista
Footbolista
   2 / 848
сегодня в 01:01
Денег на Малкома нашли, а на мозги некоторым безмозглым фанатам, освистывающим своего игрока из-за цвета его кожи, видимо уже не хватило...
Faustello
Faustello
   1 / 848
сегодня в 01:00
54 к Гулливеров поприветствовали нового брата )))
Морозовский
Морозовский
   5 / 848
сегодня в 00:59
Малкома освистали, как Чкалова в Америке! Только разница лишь в том, что в Америке свист приветствие, а у нас порицание.
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 848
сегодня в 00:58
    Sully
    Sully
       105 / 848
    сегодня в 00:58
    Он не такой черный как Зулус Промес например... так что все нормально, чуть темнее Рондона, до негра ему далеко, как спартаку до ЛЧ!
    дурман
    дурман
       289 / 848
    сегодня в 00:51
    По мне лучше быть чёрным, чем быдлом.
    RussianMango
    RussianMango
       58 / 848
    сегодня в 00:48
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