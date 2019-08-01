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Гильерме - о проблемах расизма: «Я не обезьяна, а человек»

сегодня, 10:44

Вратарь «Локомотива» Гильерме рассказал о проблемах расизма в российском футболе.

Как реагирую, если слышу расистские выкрики? Я не обижаюсь. Бывает, совершишь ошибку — и свои же болельщики критикуют. Причём жёстко, пишут в соцсетях «Ты говно» и в этом духе. Это же тоже оскорбления. А когда играешь на стадионе, ничего не слышишь, потому что сконцентрирован на игре.

Даже если мне будут кричать, что я обезьяна, какая разница? Мне всё равно. Я не обезьяна, а человек. В команде соперника тоже бывают темнокожие футболисты. Просто болельщики хотят оказать психологическое давление. Но это не значит, что они не любят чёрных.

Ранее Гильерме рассказал о своих выступлениях за сборную России.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
   344 / 842
сегодня в 11:24
Называть других обезьянами могут только свиньи!
beefs
beefs
   96 / 842
сегодня в 11:05
Продолжай в том же духе...
CSKA2012
CSKA2012
   147 / 842
сегодня в 11:04
Уаа уууу ааа )) понял ?))
Шуnя771
Шуnя771
   25 / 842
сегодня в 11:00
Правильно понимаешь эмоции невоспитанных...
25процентный клоун
25процентный клоун
   12 / 842
сегодня в 10:45
Но похож
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