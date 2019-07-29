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Уткин: «„Зенит“ - империя зла»

вчера, 18:13

Известный комментатор Василий Уткин рад, что форвард «Барселоны» Малком может перейти в «Зенит».

Сегодняшний «Зенит», безусловно, империя зла. Позитивно нынешний этап в жизни клуба войдет лишь одним событием, и этого не отменить: в команде теперь свободно могут появляться темнокожие игроки.

«Зениту» удалось преодолеть животный расизм небольшой, но влиятельной группы своих фанатов. Это необходимо было преодолеть. Получилось как бы от жадности, а не от просвещения, но в результате все-таки от желания развиваться. Так живая жизнь пробивается рано или поздно через все, просто потому что она живая.

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Все комментарии
шацк
шацк
   470 / 809
вчера в 23:09
Зенит временный "герой", этот пузырь лопнет рано или поздно... и конечно этот клуб - убийца отечественных талантов.
Шуnя771
Шуnя771
   29 / 809
вчера в 22:53
Вангую: "Утка по пекински" не за горами))

Хотя что то есть в его словах есть...
Союзник противников
Союзник противников ответил legendsofsails
   81 / 809
вчера в 22:38
Уточню про Уткина- он не есть "известный комментатор" - он есть давно всем известное трепло с поросячими симпатиями и самозабвенным провокаторством. Поэтому можно не читать любые его опусы. особенно перед обедом и на ночь.
Да он ещё в конце прошлого сезона перекрасился в красно-синие цвета и считает себя поклонником ЦСКА.Тьфу-тьфу,я так и знал,что не к добру это.
Союзник противников
Союзник противников ответил VV V
   81 / 809
вчера в 22:37
Юноша..., есть спонсор титульный, есть генеральный, а есть владелец клуба.....тебе ещё многому надо учиться......
Разве зенитос может отличить титульного спонсора от простого,а обеих-от фактического владельца? Нет конечно,это немыслимо.
Союзник противников
Союзник противников
   81 / 809
вчера в 22:34
ОНи просто схитрили,объявив метисов,креолов и афробразильянцев "Чрезмерно загорелыми",вот и всё...Находчивые!
Sysanin101
Sysanin101 ответил Еврей1
   106 / 809
вчера в 22:18
от уткина один негатив идёт!
Ох уж этот НЕГАТИВНЫЙ Уткин.
Позитива мало, а негатив так и прёт через край!!!
Sysanin101
Sysanin101
   106 / 809
вчера в 22:16
«„Зенит“ - империя ДОБРА»!!!
Народное достояние.
Василия БЕС попутал и он не может определить где ЗЛО, а где Добро!
Мы рады ПРИВЕТСТВОВАТЬ Малкома в Зените.
Пусть поможет команде Зенит улучшить качество игры!
Еврей1
Еврей1
   82 / 809
вчера в 22:12
от уткина один негатив идёт!
Просто идиот
Просто идиот
   328 / 809
вчера в 22:11
Уткин: «„Спартак“ - дырявая империя»
VV V
VV V ответил Риелтор с берегов Невы
   114 / 809
вчера в 21:55
Я не про спонсоров, не про владельцев. Я про свинорылых и деньги народные. ВТБ 8 миллиардов на динамо публично заявил. Бюджет ЛОКО за 100 лямов евро, тоже не с продажи билетов на стадион. Бюджеты Тулы, Тамбова, Ахмата и пр. из народных денег складываются. А хрюны только зенитовские деньги оплакивают. Вот власти Дегестана не выделили народных денег Анжи, и нет Анжи. Казалось бы радуйся дегестанская бабушка. Так нет все кричат о том что футбол умирает, погиб самобытный клуб. А хрюны даже пяточком не ведут. Но стоит про Зенит, сразу как будто под хвостом незаживающая рана открывается. Ну и кто вы после этого?
Ты сейчас прав, но есть деньги региональные, как у Ахмата, Рубина, Ростова и т.д. , а есть деньги федеральные, то есть общие деньги всей страны-это Зенит и Локомотив.
pomor45
pomor45 ответил Риелтор с берегов Невы
   56 / 809
вчера в 21:50
Я не про спонсоров, не про владельцев. Я про свинорылых и деньги народные. ВТБ 8 миллиардов на динамо публично заявил. Бюджет ЛОКО за 100 лямов евро, тоже не с продажи билетов на стадион. Бюджеты Тулы, Тамбова, Ахмата и пр. из народных денег складываются. А хрюны только зенитовские деньги оплакивают. Вот власти Дегестана не выделили народных денег Анжи, и нет Анжи. Казалось бы радуйся дегестанская бабушка. Так нет все кричат о том что футбол умирает, погиб самобытный клуб. А хрюны даже пяточком не ведут. Но стоит про Зенит, сразу как будто под хвостом незаживающая рана открывается. Ну и кто вы после этого?
Как кто? Как были зенитофобами, так ими и остались.
pomor45
pomor45
   56 / 809
вчера в 21:46
Уткин злонамеренно пытается трансформировать желание зенитовских фанатов иметь полностью белую команду в расовую ненависть к тёмнокожим. Её в Зените не было никогда и не будет. Ребята убедились, что их мечте не сбыться и успокоились. С расистами это не происходит. В Питере темнокожие всегда чувствовали себя гораздо привольнее, чем в Москве. Если кто и устраивал с ними разборки, то это темнокожие кубинцы, а ленинградцы их никогда не трогали ни словом, ни делом.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил VV V
   212 / 809
вчера в 21:40
Юноша..., есть спонсор титульный, есть генеральный, а есть владелец клуба.....тебе ещё многому надо учиться......
Я не про спонсоров, не про владельцев. Я про свинорылых и деньги народные. ВТБ 8 миллиардов на динамо публично заявил. Бюджет ЛОКО за 100 лямов евро, тоже не с продажи билетов на стадион. Бюджеты Тулы, Тамбова, Ахмата и пр. из народных денег складываются. А хрюны только зенитовские деньги оплакивают.
Вот власти Дегестана не выделили народных денег Анжи, и нет Анжи. Казалось бы радуйся дегестанская бабушка. Так нет все кричат о том что футбол умирает, погиб самобытный клуб. А хрюны даже пяточком не ведут. Но стоит про Зенит, сразу как будто под хвостом незаживающая рана открывается.
Ну и кто вы после этого?
pomor45
pomor45 ответил kingoffam
   56 / 809
вчера в 21:39
Зенит-лицо современной России.Коррупция и господдержка.Криминал и бешеные зарплаты Кокориных и Маркиз.Распил-арена и договорняки.Гулливеры и файеры в ....Сколько будет продолжаться этот беспредел?
Ты же сказал - беспредел. Значит или предела нет, или беспредела.
pomor45
pomor45
   56 / 809
вчера в 21:36
А Уткин кря, кря, кря...
pomor45
pomor45 ответил Риелтор с берегов Невы
   56 / 809
вчера в 21:35
А вот у меня вопрос. РЖД на 100% принадлежит государству. Россети которые на футболках ЦСКА тоже государственные. ВТБ который на 61% государственный и который в этом году закрывает 4 миллиарда долгов Динамо, и ещё столько же в него вкладывает. Часть региональных команд напрямую получает деньги из бюджета своих регионов. Но свиньи с Уткиным вспоминают только Зенит. Так вот вопрос: Это от скудоумия или от зависти?
Это от непрязни, если не от ненависти.
legendsofsails
legendsofsails
   501 / 809
вчера в 21:35
Уточню про Уткина- он не есть "известный комментатор" - он есть давно всем известное трепло с поросячими симпатиями и самозабвенным провокаторством.
Поэтому можно не читать любые его опусы. особенно перед обедом и на ночь.
VV V
VV V ответил Риелтор с берегов Невы
   114 / 809
вчера в 21:21
А вот у меня вопрос. РЖД на 100% принадлежит государству. Россети которые на футболках ЦСКА тоже государственные. ВТБ который на 61% государственный и который в этом году закрывает 4 миллиарда долгов Динамо, и ещё столько же в него вкладывает. Часть региональных команд напрямую получает деньги из бюджета своих регионов. Но свиньи с Уткиным вспоминают только Зенит. Так вот вопрос: Это от скудоумия или от зависти?
Юноша..., есть спонсор титульный, есть генеральный, а есть владелец клуба.....тебе ещё многому надо учиться......
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   212 / 809
вчера в 21:19
А вот у меня вопрос. РЖД на 100% принадлежит государству. Россети которые на футболках ЦСКА тоже государственные. ВТБ который на 61% государственный и который в этом году закрывает 4 миллиарда долгов Динамо, и ещё столько же в него вкладывает. Часть региональных команд напрямую получает деньги из бюджета своих регионов.
Но свиньи с Уткиным вспоминают только Зенит.
Так вот вопрос:
Это от скудоумия или от зависти?
DNK74_02
DNK74_02
   693 / 809
вчера в 21:15
Уткин вася... Просто уткин.. И мозг как у утки.
сканер
сканер
   321 / 809
вчера в 21:01
На мой взгляд Зенит немного выздоровел от расизма.Толи вираж постарел и помудрел,толи Миллер им поддержку перестал давать,но это лишь отчасти.Уткин конечно тот ещё перец,но здесь он прав.
Garrincha58
Garrincha58
   228 / 809
вчера в 20:58
если это правда то Малком не негр он тёмненький как и Халк,но пусть Уткины и другие селезни московские не боятся и не завидуют это очередная утка от СМИ
beefs
beefs
   85 / 809
вчера в 20:53
интересный переход, верится с трудом...
Nikola45
Nikola45
   87 / 809
вчера в 20:52
Можно только пожалеть Васю!
Нада же такие головные боли у человека!
Хотя после таких слов можно ли его назвать так?
А вот поднять вопрос о соответствии журналиста можно а скорее всего нужно!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   15 / 809
вчера в 20:51
Жирный Селезень провокатор, конечно. Но говорит складно, хоть и зачастую бредово. Его одинаково не любят фанаты всех ведущих клубов и даже фанаты спартака.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответил Footbolista
   58 / 809
вчера в 20:49
Не уверена... Либо заткнут с задержкой... Малком услышит, поделится с друзьями из Барсы, и усе... Соц сети- страшная сила!)
RussianMango
RussianMango ответил Питер Ман
   49 / 809
вчера в 20:42
Да ты фантазер.....вся страна под столом гыгыгыгыгыгыгыгы
Footbolista
Footbolista ответил Котэ в тельняжке
   7 / 809
вчера в 20:42
Не споют, не переживай)...маленькой кучке животных расистов быстро заткнут рот...
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   138 / 809
вчера в 20:41
    Котэ в тельняжке
    Котэ в тельняжке
       58 / 809
    вчера в 20:36
    Как по мне, лучше не покупать пока Зениту чернокожего... Скоро Питер будет принимать уже не помню что, финал или полуфинал чего-то там) Вот так перейдет более-менее известный темнокожий футболист... Споют фаны Зенита песенку про убили негра или что похуже сделают, не то Зенит будет империей зла, а вся Россия аплотом расизма... Спортивные мероприятия поотменяют...
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