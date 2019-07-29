Уткин: «„Зенит“ - империя зла»

Известный комментатор Василий Уткин рад, что форвард «Барселоны» Малком может перейти в «Зенит».

Сегодняшний «Зенит», безусловно, империя зла. Позитивно нынешний этап в жизни клуба войдет лишь одним событием, и этого не отменить: в команде теперь свободно могут появляться темнокожие игроки.

«Зениту» удалось преодолеть животный расизм небольшой, но влиятельной группы своих фанатов. Это необходимо было преодолеть. Получилось как бы от жадности, а не от просвещения, но в результате все-таки от желания развиваться. Так живая жизнь пробивается рано или поздно через все, просто потому что она живая.