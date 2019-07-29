Уткин: «„Зенит“ - империя зла»

Известный комментатор Василий Уткин рад, что форвард «Барселоны» Малком может перейти в «Зенит».
Сегодняшний «Зенит», безусловно, империя зла. Позитивно нынешний этап в жизни клуба войдет лишь одним событием, и этого не отменить: в команде теперь свободно могут появляться темнокожие игроки.
«Зениту» удалось преодолеть животный расизм небольшой, но влиятельной группы своих фанатов. Это необходимо было преодолеть. Получилось как бы от жадности, а не от просвещения, но в результате все-таки от желания развиваться. Так живая жизнь пробивается рано или поздно через все, просто потому что она живая.
Хотя что то есть в его словах есть...
Хотя что то есть в его словах есть...
Позитива мало, а негатив так и прёт через край!!!
Позитива мало, а негатив так и прёт через край!!!
Народное достояние.
Василия БЕС попутал и он не может определить где ЗЛО, а где Добро!
Мы рады ПРИВЕТСТВОВАТЬ Малкома в Зените.
Пусть поможет команде Зенит улучшить качество игры!
Народное достояние.
Василия БЕС попутал и он не может определить где ЗЛО, а где Добро!
Мы рады ПРИВЕТСТВОВАТЬ Малкома в Зените.
Пусть поможет команде Зенит улучшить качество игры!
Вот власти Дегестана не выделили народных денег Анжи, и нет Анжи. Казалось бы радуйся дегестанская бабушка. Так нет все кричат о том что футбол умирает, погиб самобытный клуб. А хрюны даже пяточком не ведут. Но стоит про Зенит, сразу как будто под хвостом незаживающая рана открывается.
Ну и кто вы после этого?
Вот власти Дегестана не выделили народных денег Анжи, и нет Анжи. Казалось бы радуйся дегестанская бабушка. Так нет все кричат о том что футбол умирает, погиб самобытный клуб. А хрюны даже пяточком не ведут. Но стоит про Зенит, сразу как будто под хвостом незаживающая рана открывается.
Ну и кто вы после этого?
Поэтому можно не читать любые его опусы. особенно перед обедом и на ночь.
Поэтому можно не читать любые его опусы. особенно перед обедом и на ночь.
Но свиньи с Уткиным вспоминают только Зенит.
Так вот вопрос:
Это от скудоумия или от зависти?
Но свиньи с Уткиным вспоминают только Зенит.
Так вот вопрос:
Это от скудоумия или от зависти?
Нада же такие головные боли у человека!
Хотя после таких слов можно ли его назвать так?
А вот поднять вопрос о соответствии журналиста можно а скорее всего нужно!
Нада же такие головные боли у человека!
Хотя после таких слов можно ли его назвать так?
А вот поднять вопрос о соответствии журналиста можно а скорее всего нужно!