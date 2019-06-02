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Гиггз: «Наказания за расизм недостаточно серьёзные»

02 июня 2019, 15:14

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз высказался о проблеме расизма в футболе.

Расизм — это проблема. В этом сезоне мы увидели такие проявления расизма, которых давно не видели. У нас достаточно поводов для беспокойства. Я доверяю футбольным федерациям и организациям, но наказания за расизм недостаточно серьёзные.

Необходимо накладывать запреты и вычитать очки у команд, потому что это единственный способ, который может помочь нам побороть проблему. Что касается судей, то они должны останавливать игру в момент проявления расизма, они должны помочь в борьбе с этой проблемой. Игрокам трудно самостоятельно покинуть поле. Должны быть люди, которые принимают решения подобного толка. Это не бремя игроков.

Ранее полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан также высказался на тему расизма в футболе. 

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Все комментарии
112910415
112910415
   111 / 816
04 июня в 07:58
озабоченность не должна быть преувеличенной
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka ответил League1
03 июня в 01:15
Но дело в том, что именно белые черных считали полуобезьянами, а не наоборот. В пендосии негров перестали подвергать дискриминации на законодательном уровне где-то в конце 1960-х, а на бытовом уровне неприязнь между белыми и неграми ещё не скоро закончится. Не негры начали первые.
С этим согласен, не первые, но не кажется ли тебе, что иногда они перегибают палку? Если негра назвать негром это уже расизм? А кто он? Афроамериканец? А если мы в Африке, он кто?
League1
League1 ответил Mr.Fish-ka
   37 / 816
02 июня в 23:31
я что Гигза не знаю? Вопрос про то, что на чёрного косо не посмотри, банан не доставай - он же может обидеться, и подумает что ты его с обезьяной сравниваешь, а хоть раз расизм от чёрного к белому был? Да сплошь и рядом, только это не расизм, по их понятиям. Чёрное назвать чёрным - расизм, а белое назвать белым - нет, ГДЕ ЛОГИКА?
Но дело в том, что именно белые черных считали полуобезьянами, а не наоборот. В пендосии негров перестали подвергать дискриминации на законодательном уровне где-то в конце 1960-х, а на бытовом уровне неприязнь между белыми и неграми ещё не скоро закончится. Не негры начали первые.
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka ответил League1
02 июня в 21:39
Гиггз не совсем белый. Он немножко чёрный.
я что Гигза не знаю? Вопрос про то, что на чёрного косо не посмотри, банан не доставай - он же может обидеться, и подумает что ты его с обезьяной сравниваешь, а хоть раз расизм от чёрного к белому был? Да сплошь и рядом, только это не расизм, по их понятиям. Чёрное назвать чёрным - расизм, а белое назвать белым - нет, ГДЕ ЛОГИКА?
League1
League1 ответил Mr.Fish-ka
   37 / 816
02 июня в 19:11
а что этот белый так кипятиться? Задрали его сахарком называть?
Гиггз не совсем белый. Он немножко чёрный.
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka
02 июня в 18:50
а что этот белый так кипятиться? Задрали его сахарком называть?
El Dassory
El Dassory
   142 / 816
02 июня в 18:04
Наказание за отношение женой брата вообще отсутствует.)
cska plus
cska plus
   4 / 816
02 июня в 16:32
Берите пример у федуна, полная тарасовка зулусов и ни одного звука, все любят друг друга и ходят в баньку.
волгoдoн
волгoдoн
   185 / 816
02 июня в 15:18
многострадальные негры уже и уэльс покорили
такое впечатление,что поиски больных мозолей в виде мнимого притеснения бедных негров стало модной привычкой,дающей добрый статус и приносящей прибыль
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