Авен: «В каком-то смысле для „Спартака“ Федун - святой человек»

Председатель совета директоров Банковской группы «Альфа-Банк» и болельщик московского «Спартака» Петр Авен назвал главную проблему «красно-белых».

Главная проблема «Спартака» — это управление клубом. Не тренер, не спортивный директор, а в целом управление всей структурой. Это Федун и партнеры. Безусловно, нужно быть благодарным Федуну, который ужасно переживает, болеет за «Спартак». Он сделал очень многое, сохранил команду, поддержал, когда она могла рухнуть. Он построил стадион, о которым мечтали поколения болельщиков, потратил колоссальные деньги. В каком-то смысле для «Спартака» Федун — святой человек, поэтому очень трудно его критиковать. Но делать это надо.