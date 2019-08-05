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Авен: «В каком-то смысле для „Спартака“ Федун - святой человек»

сегодня, 01:12

Председатель совета директоров Банковской группы «Альфа-Банк» и  болельщик московского «Спартака» Петр Авен назвал главную проблему «красно-белых».

Главная проблема «Спартака» — это управление клубом. Не тренер, не спортивный директор, а в целом управление всей структурой. Это Федун и партнеры. Безусловно, нужно быть благодарным Федуну, который ужасно переживает, болеет за «Спартак». Он сделал очень многое, сохранил команду, поддержал, когда она могла рухнуть. Он построил стадион, о которым мечтали поколения болельщиков, потратил колоссальные деньги. В каком-то смысле для «Спартака» Федун — святой человек, поэтому очень трудно его критиковать. Но делать это надо.

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Все комментарии
Izmar
Izmar
   51 / 848
сегодня в 02:12
Святой человек творит чудеса подкупа.
Sully
Sully
   105 / 848
сегодня в 02:06
Святой Фядун отправитель спартака в пердив!
mihaluch
mihaluch
   81 / 848
сегодня в 01:55
Без всякого главная проблема это Федун. Ребёнок купил дорогущую игрушку и не знает как ей пользоваться, а инструкции нет.
Ruslik1982
Ruslik1982
   245 / 848
сегодня в 01:29
проблема Спартака это отсутствие системы, когда последний десяток лет в команде постоянно меняются тренеры, которые покупают под себя игроков и в итоге все пришло к тому, что команда стала набором никак не взаимодействующих между собою днорей, пусть и не самых плохих если взять каждого в отдельности. И в этом году от Спартака нет смысла чего-то ждать. Выше 6-го места он может подняться только потому, что уровень остальных команд это пердив. И это нормально. Взять Гвардиолу, дать ему в команду 11 топ-игроков и в первый год он как не крути будет влетать Аяксам всяким может быть не с крупным но проигрышным счетом. Потому что команды строятся годами, игроки привыкают друг к другу, приходит понимание куда полетит мяч и куда нужно бежать. А если каждый год наполовину менять состав, да еще с таким посмещищем в виде Зенита и денег Газпрома в чемпионате - без шансов.
Морозовский
Морозовский
   5 / 848
сегодня в 01:28
Есла посмотреть полностью этот разговор Авена с армянчиком, то Авен говорил правильные вещи про Федуна и не только.
Faustello
Faustello
   1 / 848
сегодня в 01:19
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