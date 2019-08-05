Шаронов: «Очень важно, как мы отреагируем на поражение»

Тренер «Рубина» выступил с речью в раздевалке команды после поражения от ЦСКА .

Четыре тура, и вы собрали полный стадион. Теперь очень важно, как мы отреагируем. И важно отреагировать не на счет. Мы принимаем это поражение, но мы идем дальше.

Только не ищите причину. Не срывайте свое настроение на самых близких людях, которые у вас сейчас есть. И мы идем дальше.