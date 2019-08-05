Шаронов: «Очень важно, как мы отреагируем на поражение»

Тренер «Рубина» Роман Шаронов выступил с речью в раздевалке команды после поражения от ЦСКА.
Четыре тура, и вы собрали полный стадион. Теперь очень важно, как мы отреагируем. И важно отреагировать не на счет. Мы принимаем это поражение, но мы идем дальше.
Только не ищите причину. Не срывайте свое настроение на самых близких людях, которые у вас сейчас есть. И мы идем дальше.
https://www.youtube.com/watch?v=hjveKEXkqgk
Если вы решили закрывать "пупсики" ,то если я правильно понял аналогично бы закрывать "бакланы" клячи и т.п. Если Вы решили разрешить "лазурные" по цвету формы то, по аналогии должно разрешаться "тарасовские" по месту базы клуба. Это географическая привязка.
Если вы решили закрывать "пупсики" ,то если я правильно понял аналогично бы закрывать "бакланы" клячи и т.п. Если Вы решили разрешить "лазурные" по цвету формы то, по аналогии должно разрешаться "тарасовские" по месту базы клуба. Это географическая привязка.
https://www.youtube.com/watch?v=N5xJ4egWfc4
Вы очень чувствительно относитесь когда про Локо пишут "проводницы " это можно опнять Вы болельщик.
С другой стороны спокойно допускаете подобное в отношении других команд , вот в частности вчера:
saha100
03.08.2019, 21:55
Отскакивают пока лазурные девицы
Вы очень чувствительно относитесь когда про Локо пишут "проводницы " это можно опнять Вы болельщик.
С другой стороны спокойно допускаете подобное в отношении других команд , вот в частности вчера:
saha100
03.08.2019, 21:55
Отскакивают пока лазурные девицы
Как будто Храброе Сердце посмотрел или Спартанцев )))
Как будто Храброе Сердце посмотрел или Спартанцев )))
Ну вот Вам конкретный пример , сегодня на ветке Рубин ЦСКА вы закрыли мой коммент со словом "тарасня" через буквально пару тройку минут появляется коммент
"spartach n1
Вчера 19:42, редактировал 04.08.2019, 19:42"
Опять ослы левый забили !
Вы проигнорировали ? Это Как понимать?
Ну вот Вам конкретный пример , сегодня на ветке Рубин ЦСКА вы закрыли мой коммент со словом "тарасня" через буквально пару тройку минут появляется коммент
"spartach n1
Вчера 19:42, редактировал 04.08.2019, 19:42"
Опять ослы левый забили !
Вы проигнорировали ? Это Как понимать?