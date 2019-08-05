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Шаронов: «Очень важно, как мы отреагируем на поражение»

сегодня, 00:09
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Тренер «Рубина» Роман Шаронов выступил с речью в раздевалке команды после поражения от ЦСКА.

Четыре тура, и вы собрали полный стадион. Теперь очень важно, как мы отреагируем. И важно отреагировать не на счет. Мы принимаем это поражение, но мы идем дальше.

Только не ищите причину. Не срывайте свое настроение на самых близких людях, которые у вас сейчас есть. И мы идем дальше.

 

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Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил 25процентный клоун
   71 / 848
сегодня в 01:52
Безобразный первый тайм
Второй тайм не бывает без первого. Во втором тайме не Рубин стал играть лучше, это ЦСКА стал играть по счету, потому что подсел физически
mangoх12
mangoх12 ответил Faustello
   21 / 848
сегодня в 00:57
Конечно конечно джентльмены, прошу прощение если невольно допустил бестактность )))
сначала подумай потом говори))

Faustello
Faustello ответил mangoх12
   1 / 848
сегодня в 00:51
вот тебе смешно, а мы обсуждаем важные глобальные вопросы корректного общения!
Конечно конечно джентльмены, прошу прощение если невольно допустил бестактность )))
mangoх12
mangoх12 ответил jobss
   21 / 848
сегодня в 00:51
к Тарасовке претензий нет
спасибо за разьяснения!
jobss
jobss ответил mangoх12
   340 / 848
сегодня в 00:49
ну и последнее раз уж завели на эту тему разговор. Давайте поставим точки на I. Если вы решили закрывать "пупсики" ,то если я правильно понял аналогично бы закрывать "бакланы" клячи и т.п. Если Вы решили разрешить "лазурные" по цвету формы то, по аналогии должно разрешаться "тарасовские" по месту базы клуба. Это географическая привязка.
к Тарасовке претензий нет
mangoх12
mangoх12 ответил Faustello
   21 / 848
сегодня в 00:47
Скоро на Соккере )) https://www.youtube.com/watch?v=N5xJ4egWfc4
вот тебе смешно, а мы обсуждаем важные глобальные вопросы корректного общения!
mangoх12
mangoх12 ответил jobss
   21 / 848
сегодня в 00:45
это тоже скрыл
ну и последнее раз уж завели на эту тему разговор. Давайте поставим точки на I.

Если вы решили закрывать "пупсики" ,то если я правильно понял аналогично бы закрывать "бакланы" клячи и т.п. Если Вы решили разрешить "лазурные" по цвету формы то, по аналогии должно разрешаться "тарасовские" по месту базы клуба. Это географическая привязка.
Faustello
Faustello ответил mangoх12
   1 / 848
сегодня в 00:39
Тогда у меня к вам еще один похожий вопрос Вы очень чувствительно относитесь когда про Локо пишут "проводницы " это можно опнять Вы болельщик. С другой стороны спокойно допускаете подобное в отношении других команд , вот в частности вчера: saha100 03.08.2019, 21:55 Отскакивают пока лазурные девицы
Скоро на Соккере ))
jobss
jobss ответил mangoх12
   340 / 848
сегодня в 00:37
Тогда у меня к вам еще один похожий вопрос Вы очень чувствительно относитесь когда про Локо пишут "проводницы " это можно опнять Вы болельщик. С другой стороны спокойно допускаете подобное в отношении других команд , вот в частности вчера: saha100 03.08.2019, 21:55 Отскакивают пока лазурные девицы
это тоже скрыл
mangoх12
mangoх12 ответил jobss
   21 / 848
сегодня в 00:35
сейчас скрою, приносим извинения
Тогда у меня к вам еще один похожий вопрос

Вы очень чувствительно относитесь когда про Локо пишут "проводницы " это можно опнять Вы болельщик.
С другой стороны спокойно допускаете подобное в отношении других команд , вот в частности вчера:

saha100
03.08.2019, 21:55
Отскакивают пока лазурные девицы
Faustello
Faustello
   1 / 848
сегодня в 00:31
Да Шаронов просто спикер какой то!
Как будто Храброе Сердце посмотрел или Спартанцев )))
jobss
jobss ответил mangoх12
   340 / 848
сегодня в 00:28
пупсики и тарасня это не оскорбления клубов а про в обшем про болел в целом. Ну вот Вам конкретный пример , сегодня на ветке Рубин ЦСКА вы закрыли мой коммент со словом "тарасня" через буквально пару тройку минут появляется коммент "spartach n1 Вчера 19:42, редактировал 04.08.2019, 19:42" Опять ослы левый забили ! Вы проигнорировали ? Это Как понимать?
сейчас скрою, приносим извинения
mangoх12
mangoх12 ответил jobss
   21 / 848
сегодня в 00:27
скрываем все оскорбления клубов, без исключений
пупсики и тарасня это не оскорбления клубов а про в обшем про болел в целом.

Ну вот Вам конкретный пример , сегодня на ветке Рубин ЦСКА вы закрыли мой коммент со словом "тарасня" через буквально пару тройку минут появляется коммент

"spartach n1
Вчера 19:42, редактировал 04.08.2019, 19:42"
Опять ослы левый забили !

Вы проигнорировали ? Это Как понимать?
drug01
drug01
   135 / 848
сегодня в 00:25
Команда шустрая-все будет хорошо!!!!!
jobss
jobss ответил mangoх12
   340 / 848
сегодня в 00:24
ок тогда конкректный вопрос Зная Вас как более менее старающегося быть обьективным. Обьясните такой вот факт , вы закрываете пупсики , тарасня , тарасовские разрешаете только "свиньи" почему это работает только по отношению к одной команде ?
скрываем все оскорбления клубов, без исключений
mangoх12
mangoх12 ответил jobss
   21 / 848
сегодня в 00:22
ок тогда конкректный вопрос Зная Вас как более менее старающегося быть обьективным. Обьясните такой вот факт , вы закрываете пупсики , тарасня , тарасовские разрешаете только "свиньи" почему это работает только по отношению к одной команде ?
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 848
сегодня в 00:19
Безобразный первый тайм
Пепс
Пепс
   140 / 848
сегодня в 00:17
Понимаем Роман )))) двигаемся че ж делать ....)))) не все ж сразу ... Проиграли с кем не бывает .... Ждем побед )))
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