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Созин: «Кажется, что „Краснодар“ поменял вектор развития»

вчера, 23:05

Член комитета по этике РФС Андрей Созин считает, что «Краснодар» начал делать ставку на легионеров, а не на собственных воспитанников.

«Краснодар» собрал очень серьёзных людей. Трансферная кампания у них очень широкая, новые игроки явно пришли под основной состав. Они очень хотят попасть в Лигу чемпионов, да и игроков под неё позвать проще, чем под Лигу Европы. Но, судя по вчерашней игре с «Зенитом», с «Порту» им будет очень сложно.

Со всеми трансферами «Краснодара» возникает другой вопрос. Галицкий чётко говорил, что его мечта – это 11 воспитанников в стартовом составе. Но, видимо, сейчас он своё мнение поменял. Как теперь быть со школой, где играть выпускникам, на которых так рассчитывали? Академия у них очень выстроенная, практически по всем возрастам там играют лучшие ребята. Очень хотелось бы видеть ребят из этой академии на первых ролях в команде, но сейчас в клубе целых 11 легионеров! Хватит ли терпения у Игнатьева, Шапи, Уткина и других ждать ещё год, бороться за место в составе с пришедшими футболистами?

Кажется, что «Краснодар» поменял вектор развития – теперь они ставят на готовых игроков, а не на своих воспитанников. Очень хочется, чтобы и наши ребята там не пропали. Но в матче с «Зенитом» было видно, что пока россиянами только закрывают дырки по лимиту на легионеров.

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответил pomor45
   1 / 844
сегодня в 00:07
Кроме бурной эмоции, есть что-нибудь конкретное?
Прости, но я даже в полемику вступать не хочу:
Лучше посчитай кол-во легов у Зенита.
По поводу ФФП - тыдумаешь что там система даёт возможность работать в долг? мол мы сейчас возьмём а потом выиграем ЛЧ и отдадим?
Ну а по поводу 11 воспитанников и легионеров я вообще молчу, такое ощущение что СНГ должен завтра 8 летних академиков в основу выставить, иначе всё пропало, наверное кому то обещал? ))
pomor45
pomor45 ответил Faustello
   44 / 844
вчера в 23:56
https://www.youtube.com/watch?v=zUVia5hjrJ4
Понятно. Этим и закончится, скорее всего.
pomor45
pomor45 ответил Faustello
   44 / 844
вчера в 23:55
Боже какая чушь ))
Кроме бурной эмоции, есть что-нибудь конкретное?
Faustello
Faustello ответил pomor45
   1 / 844
вчера в 23:54
Не будь страусом, прячущим голову в песок, чтобы уйти от реальности. Созин говорит о реальной опасности для клуба. Галицкий чрезмерно рискует, но это его право и дело. Непонятно только почему и зачем?
Faustello
Faustello ответил pomor45
   1 / 844
вчера в 23:52
Блогеры утверждают, что Краснодар только на восьмом месте по количеству воспитанников, играющих в премьер-лиге. А тот пиар, который ему создали журналисты, нужен только болеющим за этот клуб. Также они отмечают, что Галицкий к пяти имеющимся легам прикупил ещё семь. Потратился на 30 млн и остро встал вопрос о ФФП УЕФА, который он может закрыть только, если, обыграв Порто и пройдёт в группу ЛЧ. Ради этого Галицкий идёт на невероятный риск, бросив свою идею об 11 воспитанниках в основе команды. Вообще она и без того лажовая и даже для внутреннего пользования в РПЛ мало пригодна, не говоря уж о ЕК. Но, если Галицкий не пройдёт в ЛЧ, то действительно поставит клуб в очень сложное положение: и деньги за проход в группу ЛЕ не получит, обострив вопрос ФФП, и лимит легов превысит на сезон 20/21. Придётся устраивать большую распродажу легов, что резко отрицательно скажется на делах клуба в РПЛ. Думаю, что так рисковать его заставляет ухудшение финансового состояния после утраты Магнита.
    pomor45
    pomor45 ответил Faustello
       44 / 844
    вчера в 23:46
    Член комитета )) Очередные глупые мысли в попытке что то сказать о футболе. Сидят никчёмные упыри и воздух сотрясают.
    Не будь страусом, прячущим голову в песок, чтобы уйти от реальности. Созин говорит о реальной опасности для клуба. Галицкий чрезмерно рискует, но это его право и дело. Непонятно только почему и зачем?
    pomor45
    pomor45
       44 / 844
    вчера в 23:44
    Блогеры утверждают, что Краснодар только на восьмом месте по количеству воспитанников, играющих в премьер-лиге. А тот пиар, который ему создали журналисты, нужен только болеющим за этот клуб.
    Также они отмечают, что Галицкий к пяти имеющимся легам прикупил ещё семь. Потратился на 30 млн и остро встал вопрос о ФФП УЕФА, который он может закрыть только, если, обыграв Порто и пройдёт в группу ЛЧ. Ради этого Галицкий идёт на невероятный риск, бросив свою идею об 11 воспитанниках в основе команды. Вообще она и без того лажовая и даже для внутреннего пользования в РПЛ мало пригодна, не говоря уж о ЕК. Но, если Галицкий не пройдёт в ЛЧ, то действительно поставит клуб в очень сложное положение: и деньги за проход в группу ЛЕ не получит, обострив вопрос ФФП, и лимит легов превысит на сезон 20/21. Придётся устраивать большую распродажу легов, что резко отрицательно скажется на делах клуба в РПЛ. Думаю, что так рисковать его заставляет ухудшение финансового состояния после утраты Магнита.
    mihaluch
    mihaluch
       82 / 844
    вчера в 23:22
    Да это вектор развития всего российского футбола.
    Faustello
    Faustello
       1 / 844
    вчера в 23:18
    Член комитета ))
    Очередные глупые мысли в попытке что то сказать о футболе.
    Сидят никчёмные упыри и воздух сотрясают.
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