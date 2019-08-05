«Краснодар» узнал возможных соперников по плей-офф раунду ЛЧ

Еще не успели состояться матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, как в Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф этапа. Своих возможных соперников узнал и «Краснодар».
Первые матчи раунда плей-офф пройдут 20 и 21 августа, ответные - 27-го и 28-го.
Путь чемпионов
«Динамо» Загреб (Хорватия) / «Ференцварош» (Венгрия) - «Марибор» (Словения) / «Русенборг» (Норвегия)
ЧФР (Румыния) / «Селтик» (Шотландия) - «Славия» (Чехия)
«Янг Бойз» (Швейцария) - «Црвена Звезда» (Сербия) / «Копенгаген» (Дания)
АПОЭЛ (Кипр) / «Карабах» (Азербайджан) - ПАОК (Греция) / «Аякс» (Нидерланды)
Путь представителей лиг
«Базель» (Швейцария) / ЛАСК (Австрия) - «Брюгге» (Бельгия) / «Динамо» Киев (Украина)
«Истанбул Башакшехир» (Турция) / «Олимпиакос» (Греция) - «Краснодар» (Россия) / «Порту» (Португалия)
Если их мальчик-тренер не отдрючит всех, вылетят после первой же игры.
Если их мальчик-тренер не отдрючит всех, вылетят после первой же игры.
Пройти все эти путИ и стАдии и ломанУть какого-нибудь туза в финале ЛЧ - вот оптимальная формула успеха краснодарцев на текущий сезон!!..:))
Пройти все эти путИ и стАдии и ломанУть какого-нибудь туза в финале ЛЧ - вот оптимальная формула успеха краснодарцев на текущий сезон!!..:))