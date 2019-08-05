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«Краснодар» узнал возможных соперников по плей-офф раунду ЛЧ

сегодня, 13:16

Еще не успели состояться матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, как в Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф этапа. Своих возможных соперников узнал и «Краснодар».

Первые матчи раунда плей-офф пройдут 20 и 21 августа, ответные - 27-го и 28-го.

Путь чемпионов

«Динамо» Загреб (Хорватия) / «Ференцварош» (Венгрия) - «Марибор» (Словения) / «Русенборг» (Норвегия)

ЧФР (Румыния) / «Селтик» (Шотландия) - «Славия» (Чехия)

«Янг Бойз» (Швейцария) - «Црвена Звезда» (Сербия) / «Копенгаген» (Дания)

АПОЭЛ (Кипр) / «Карабах» (Азербайджан) - ПАОК (Греция) / «Аякс» (Нидерланды)

Путь представителей лиг

«Базель» (Швейцария) / ЛАСК (Австрия) - «Брюгге» (Бельгия) / «Динамо» Киев (Украина)

«Истанбул Башакшехир» (Турция) / «Олимпиакос» (Греция) - «Краснодар» (Россия) / «Порту» (Португалия)

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Все комментарии
VIPded
VIPded
   61 / 850
сегодня в 14:12
Дай Бог, чтобы быки там дальше и поиграли.
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
сегодня в 14:10
Краснодар не пройдет Порту , иное и обсуждать смысла нет
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   196 / 850
сегодня в 14:05
Что и требовалось доказать: хохлам снова нагрели шары)))
шацк
шацк
   534 / 850
сегодня в 14:03
Удачи быкам!
ДСА
ДСА
   214 / 850
сегодня в 14:03
На первый взгляд самый простой жребий у Аякса.
parallels
parallels
   15 / 850
сегодня в 13:57
    EAGinLE
    EAGinLE
       29 / 850
    сегодня в 13:54
    Удачи Краснодару.
    juve_champ
    juve_champ
       760 / 850
    сегодня в 13:50
    не пройдет Краснодар портосов.
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
       414 / 850
    сегодня в 13:44
    Побеждать и ни каких федунов .
    Igo0rek
    Igo0rek
       117 / 850
    сегодня в 13:42
    Удачи Краснодару!
    Roger Young
    Roger Young
       139 / 850
    сегодня в 13:40
    Сначала Порту пройти надо.
    Izmar
    Izmar
       42 / 850
    сегодня в 13:40
    Порту не проходимый этап, нужно объективно смотреть на вещи.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       5 / 850
    сегодня в 13:38
    Удачи, конечно, но.... Зе Луиш... вообщем все понятно
    berda2003
    berda2003
       342 / 850
    сегодня в 13:34
    Не повезло быкам, с такой игрой надеяться на левый гол - утопия.
    Если их мальчик-тренер не отдрючит всех, вылетят после первой же игры.
    cska plus
    cska plus
       13 / 850
    сегодня в 13:30
    Удачи Краснодару! Надеемся на положительный исход.
    Faustello
    Faustello ответил particular
       1 / 850
    сегодня в 13:29
    Узнал, прикинул, победил..:)) Пройти все эти путИ и стАдии и ломанУть какого-нибудь туза в финале ЛЧ - вот оптимальная формула успеха краснодарцев на текущий сезон!!..:))
    particular
    particular
       14 / 850
    сегодня в 13:24
    Узнал, прикинул, победил..:))
    Пройти все эти путИ и стАдии и ломанУть какого-нибудь туза в финале ЛЧ - вот оптимальная формула успеха краснодарцев на текущий сезон!!..:))
    Лакшери
    Лакшери
       74 / 850
    сегодня в 13:24
    Нормальные соперники , Порту даже посильнее будет наверное , греков то уж точно .
    drug01
    drug01
       128 / 850
    сегодня в 13:24
    Удачи!
    Faustello
    Faustello
       1 / 850
    сегодня в 13:22
    Ну вариантов то не много было, нормально ибо Базель ничем не лучше чем турки или греки.
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