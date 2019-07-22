«Спартак» сыграет против «Туна» в Лиге Европы

В Ньоне проходит жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
«Спартак» встретится со швейцарским «Туном». Матчи состоятся 8 и 15 августа. Первую игру москвичи проведут в гостях.
Победитель этой пары выйдет в раунд плей-офф Лиги Европы.
Подложив их под грозного Туна!!!
Подложив их под грозного Туна!!!
Выгрызать себе реноме, для болельщиков - надежду, а для страны очки..:))
Но для наших клубов нет проходных команд...
Выгрызать себе реноме, для болельщиков - надежду, а для страны очки..:))
Но для наших клубов нет проходных команд...
но судя по опыту Спартака все непредсказуемо
но судя по опыту Спартака все непредсказуемо
а в матче в Питере играл уже Газпром.
а в матче в Питере играл уже Газпром.