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«Спартак» сыграет против «Туна» в Лиге Европы

сегодня, 15:18

В Ньоне проходит жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

«Спартак» встретится со швейцарским «Туном». Матчи состоятся 8 и 15 августа. Первую игру москвичи проведут в гостях.

Победитель этой пары выйдет в раунд плей-офф Лиги Европы.

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Все комментарии
andreika20133
andreika20133 ответил LOpp
   375 / 826
сегодня в 17:30
в матче в Минске играл настоящий Зенит. а в матче в Питере играл уже Газпром.
Я тут просмотрел общее мнение. Над вами угарает проценов 90 народу. Лично я сгорел бы со стыда. Проиграть три раза в подряд на самой слабой стадии командам о существовании знают только специалисты это надо быть НАРОДНОЙ КОМАНДОЙ. И если вы ещё и Туну проиграете . Я просто ЗАТРУДНЯЮСЬ сказать что будет.
Qwеrty
Qwеrty ответил Kresi frok
   67 / 826
сегодня в 17:28
Тун повыше классом будет.
Были отрапиденные,станут оттунненгованные
korn3512
korn3512 ответил Армейская душа
   205 / 826
сегодня в 17:27
Эт ты своим кочегарам расскажи, жим, которых ты ни как не сведешь)
berda2003
berda2003
   251 / 826
сегодня в 17:24
пройдёт Спартак Тун без вопросов, а дальше посмотрим...
viv
viv ответил Ruslan Volkov
   442 / 826
сегодня в 17:19
А я никогда не говорю что всех порвём...хватит пока и того что Реал порвали дважды....
Армейская душа
Армейская душа ответил korn3512
   79 / 826
сегодня в 17:18
Конифей и Ко своими рекордами теперь будет Лигу Европы пугать)) ЛЧ хоть отдохнет от него малеха , дух переведет ..Ахахахаха
Семинольные такие смешные и милые )))
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 826
сегодня в 17:15
Обошла Спартачек фортуна,
Подложив их под грозного Туна!!!
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   142 / 826
сегодня в 17:14
2 равных соперника, интересно будет глянуть
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   222 / 826
сегодня в 17:12
Вот здесь и посмотрим на что способен наш пиджак, надеюсь пройдём а там кто знает как сыграем
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил viv
   222 / 826
сегодня в 17:11
Не радуйся посмотрим что с вами в группе будет, только не говори что всех порвете
FROLL 001
FROLL 001
   7 / 826
сегодня в 17:10
У свиней без своих ручных судей нет шансов против этого гранда. Гыгыгы
viv
viv
   442 / 826
сегодня в 17:07
Интересно кого Пиджак поставит позориться с Туном....Сашку "Три дырки" или Семьлихова?
RIR68
RIR68
   97 / 826
сегодня в 17:06
опять сыроделы)))
Дикий мужчина
Дикий мужчина
   206 / 826
сегодня в 17:06
Вся страна поддержит нашу команду, в этом матче. Вперёд Тун ！
Kresi frok
Kresi frok
   233 / 826
сегодня в 17:05
Тун повыше классом будет.
viv
viv
   442 / 826
сегодня в 17:04
Придется семинулевым с судьями договариваться как в РФПЛ....по другому гранда из Швейцарии не пройти....
particular
particular
   11 / 826
сегодня в 17:02
По идее, надо проходить квалификации и шевелить булками в основном розыгрыше...
Выгрызать себе реноме, для болельщиков - надежду, а для страны очки..:))
Но для наших клубов нет проходных команд...
тумба-юмба
тумба-юмба
   595 / 826
сегодня в 17:01
    steelhead
    steelhead
       245 / 826
    сегодня в 17:01
    Название стадиона у швейцарцев - устрашающее, конечно))))
    blitz
    blitz ответил SHMEL
       754 / 826
    сегодня в 17:01
    Мясо пробило самое дно еврокубков - 4- ое место в ЛЕ с антирекордом, так что бояться уже нечего, а квалификацию проваливать им вообще не впервой.
    порт
    порт
       661 / 826
    сегодня в 17:00
    Всё будет зависеть от судьи, поможет судья пищевым, пройдут Тун, не поможет, увы и ах.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       29 / 826
    сегодня в 16:59
    Подлая УЕФА подогрела шары и вытянули народному спартаку непроходимого соперника!
    Шамаич
    Шамаич ответил Армейская душа
       725 / 826
    сегодня в 16:59
    Я за Семьлихова не переживаю
    Традиционные стрелки почитателя петухеева,аргументов ноль)))))
    RamonCSKA
    RamonCSKA
       54 / 826
    сегодня в 16:57
    я лично надеюсь спартак пройдёт как можно дальше в Европе я за любой наш клуб
    но судя по опыту Спартака все непредсказуемо
    SHMEL
    SHMEL
       91 / 826
    сегодня в 16:54
    туТун фаворит в противостоянии с пищевиком,чувствую предстоит жёсткий спарринг.Может хоть в этот раз поросята на испугаются и покажут себя во всей красе.
    амурец
    амурец
       115 / 826
    сегодня в 16:53
    удачи Спартаку, хотя конечно будет очень тяжело, соперник для Спартака давольно сложный
    korn3512
    korn3512
       205 / 826
    сегодня в 16:53
    Конифей и Ко своими рекордами теперь будет Лигу Европы пугать)) ЛЧ хоть отдохнет от него малеха , дух переведет ..Ахахахаха
    LOpp
    LOpp ответил Jake Sully
       8 / 826
    сегодня в 16:53
    в стрелочники заделался?)) тебе напомнить что было с Минском после?)) мы их за запасом в 3 гола прошли... если бы спартачок в ответке отгрузил бы Санкт-Галлену хотя бы пятюню, никто бы и не вспомнил про матч в Москве... p.s. до чего докатилась секта, уже апеллирует противостоянием в которым Зенит уничтожил своего соперника))
    в матче в Минске играл настоящий Зенит.
    а в матче в Питере играл уже Газпром.
    Maxim Ryabinin
    Maxim Ryabinin
       762 / 826
    сегодня в 16:52
    Если Спартак не пройдет этих днарей, то пожалуй клуб стоит закрыть) или поставить на паузу на лет 15.) Все равно ничего за этот период не светит)
    За адекватность
    За адекватность ответил Jeck Denielse
       58 / 826
    сегодня в 16:51
    Знать врёт транфермаркт....с названием арены?? Тун Размер заявки: 28 Средний возраст: 24,6 Легионеры: 5 17,9 % Действующие игроки сборных: 2 Стадион: Stockhorn Arena 10.398 места Текущий трансферный баланс: +1,82 Млн € Место в лиге: Switzerland1.Liga Место: 5
    Ну насчет места врет , "Тун" 4-й. Да я без претензий, просто в Вашем комменте удивило зачем швейцарцы назвали свой стадион в честь столицы Швеции, решил перепроверить в вики, но даже если по трансфермаркту то не столица Швеции. К Вам с уважением.
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