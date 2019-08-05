За шаг до групп. Жеребьевка раунда плей-офф ЛЧ и ЛЕ

вчера, 12:45

Сегодня «Краснодар» и «Спартак» узнают своих потенциальных соперников по последнему отборочному раунду еврокубков. «Соккер.ру» держит руку на пульсе жеребьевки.

Когда состоится жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы?

Сегодня, 5 августа. Жребий ЛЧ намечен на 13:00 по московскому времени, Лиги Европы — на 14:30.

В чем особенность сегодняшней жеребьевки?

Еще не сыграны матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы, а в УЕФА уже готовы составить сетку матчей раунда плей-офф, победители которого попадут в основную сетку турниров. На самом деле, состав участников раунда плей-офф пока доподлинно неизвестен, ведь большинству команд только предстоит завоевать право участия на последней стадии отбора. Это касается и «Краснодара» со «Спартаком». Два российских клуба только вступят в еврокубковую борьбу на этой неделе, но уже сегодня они узнают своих потенциальных соперников по следующему раунду. И не только они — у десятков команд есть «шкурный» интерес на сегодняшней церемонии.

Кто из российских клубов участвует в жеребьевке?

- «Краснодар» получил самого сильного из возможных соперников по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов, путевку в раунд плей-офф «быки» постараются завоевать по итогам двух матчей с «Порту». И вот если одолеют «драконов», то сыграют в раунде плей-офф с командой или победителем пары, на которую укажет сегодняшний жребий.

- «Спартак» должен одолеть швейцарский «Тун», чтобы просочиться в заключительный раунд отбора перед групповым этапом Лиги Европы. Сегодня путь «красно-белых» будет расписан, хотя в случае вылета от «Туна» сегодняшний жребий потеряет для «Спартака» всякий смысл.

- «Арсенал» из Тулы тоже мог принять участие в сегодняшней жеребьевки, но «оружейники» уже завершили свой путь в еврокубках, проиграв во втором квалификационном раунде Лиги Европы «Нефтчи» из Азербайджана». К сожалению, ряды участников еврокубков от РПЛ уже поредели: вместо 6 команд у нас осталось 5. Вот бы все они сыграли на групповой стадии ЛЧ и ЛЕ .

А как же «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА ?

Три российских клуба начнут борьбу на групповых этапах еврокубков: «Зенит» и «Локомотив» - в Лиге чемпионов, ЦСКА — в Лиге Европы. Они ждут конца августа, когда отшумят канонады отборочных раундов и станут на 100% известны составы участников основных сеток. Тогда-то «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА узнают своих соперников по еврокубковой осени, эти команды гарантированно сыграют по шесть матчей в турнирах под эгидой УЕФА в этом году.

«Краснодар» проведет осень в Лиге чемпионов или Лиге Европы?

На самом деле, участие в основной сетке еврокубков гарантировано не трем клубам РПЛ , а четырем: «Краснодар» тоже входит в компанию «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА . Вот только «быки» пока не знаю, в каком именно турнире сыграют. Лига Европы «Краснодару» гарантирована, но южане, конечно же, хотят в Лигу чемпионов, в которой дебютируют в этом сезоне. Для попадания в основную сетку главного турнира Старого Света нужно пройти «Порту» и соперника, которого выберет жребий по раунду плей-офф. Если «Краснодар» вылетит на любом из этапов отбора в Лигу чемпионов, то автоматически попадет в группу Лиги Европы.

«Спартак» не подведет?

«Спартак» - единственный российский клуб после вылета «Арсенала», который может завершить свой еврокубковый поход уже в августе. У «красно-белых» нет такой подстраховки, как у «Краснодара», ведь москвичи играют в Лиге Европы. Поражение в любом из раундов будет означать конец еврокубковой кампании, а для попадания в основную сетку Лиги Европы нужно пройти «Тун» и еще одного соперника. Учитывая серьезные перестроения в команде Кононова и постоянные поражения в квалификационных раундах («Легия», «Санкт-Галлен», АЕК , ПАОК ), за «Спартак» реально тревожно. Не хотелось бы так рано лишиться еще одного еврокубкового бойца.

Лига чемпионов. Путь чемпионов

В раунде плей-офф Лиги чемпионов примут участие победители шести пар третьего квалификационного раунда (матчи состоятся 6/7 и 13 августа), а также чемпионы Чехии и Швейцарии - «Славия» и «Янг Бойз». Согласно рейтингу УЕФА , клубы или пары команд делятся на сеяных и несеяных. Каждый может сыграть с каждым, четыре победителя раунда плей-офф на «Пути чемпионов» попадут в групповой этап Лиги чемпионов.

«Сеяные» «Несеяные» ПАОК (Греция)/«Аякс» «Янг Бойз» ЧФР/«Селтик» АПОЭЛ (Кипр)/«Карабах» «Црвена Звезда»/«Копенгаген» «Славия» «Динамо» (Загреб)/«Ференцварош» «Марибор»/«Русенборг»

Лига чемпионов. Путь представителей лиг

По этому маршруту движется к своей мечте «Краснодар». Жребий покажет, кто из победителей третьего отборочного раунда сыграет между собой в плей-офф. Из восьми команд, которые вступят в борьбу на этой неделе, только две пробьются в основную сетку Лиги чемпионов. Остальным гарантировано участие в групповом этапе Лиги Европы. Мы надеемся, что «Краснодар» попадет в число двух счастливчиков. На самом деле, все потенциальные соперники по следующему раунду выглядят менее грозными, чем «Порту».

«Сеяные» «Несеяные» «Краснодар»/«Порту» «Истанбул»/«Олимпиакос» «Брюгге»/«Динамо» (Киев) «Базель»/ ЛАСК (Австрия)

Матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов состоятся 20/21 и 27/28 августа.

Лига Европы

В Лиге Европы будет громоздкая жеребьевка, там теперь тоже есть разделение на два пути («Путь чемпионов» и «Основной путь»), в каждом из них по несколько групп, в рамках которых будет произведена жеребьевка. Обратим внимание на возможных соперников московского «Спартака», который идет по основному пути. «Красно-белые» не попали в число «сеяных».

«Сеяные» «Несеяные» «Антверпен»/«Виктория» «Тун»/«Спартак» «Брондбю»/«Брага» «Мольде»/«Арис» «Вадуц»/«Айнтрахт» «Локомотив» (Болгария)/«Страсбур» «Мальме»/«Зриньски» «Мариуполь»/« АЗ Алкмаар» «Партизан»/«Малатьяспор» «Нефтчи»/«Бней Иегуда»

Очень большой разброс по силе противников. Например, встреча с франкфуртским «Айнтрахтом» - это приговор для «Спартака», а вот попасть на победителя пары «Мальме»/«Зриньски» было бы весьма неплохо. В общем, нужно проходить «Тун» и надеяться на удачу во время сегодняшней жеребьевки.