Определились все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Сегодня состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Путь чемпионов
«Клуж» (Румыния) / «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Селтик» (Шотландия) / «Нымме Калью» (Эстония)
«Сутьеска» (Черногория) / АПОЭЛ (Кипр) — «Дандолк» (Ирландия) / «Карабах» (Азербайджан)
ПАОК (Греция) — «Аякс» (Нидерланды)
«Сабуртало» (Грузия) / «Динамо» Загреб (Хорватия) — «Ференцварош» (Венгрия) / «Валетта» (Мальта)
«Црвена Звезда» (Сербия) / ХИК (Финляндия) — «Копенгаген» (Дания) / ТНС (Уэльс)
«Марибор» (Словения) / АИК (Швеция) — БАТЭ (Белоруссия) / «Русенборг» (Норвегия)
Путь представителей лиг
«Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция) / «Виктория» (Чехия)
«Краснодар» (Россия) — «Порту» (Португалия)
«Брюгге» (Бельгия) — «Динамо» Киев (Украина)
«Базель» (Швейцария) / ПСВ (Нидерланды) — ЛАСК (Австрия)
Первые матчи 3-го отборочного раунда ЛЧ пройдут 6–7 августа, ответные — 13 августа.
Победители пар сыграют в раунде плей-офф Лиги чемпионов, проигравшие — продолжат выступления в групповом этапе Лиги Европы.
хорошие шансы пройти дальше 😊
хорошие шансы пройти дальше 😊