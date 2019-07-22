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Определились все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

сегодня, 15:31

Сегодня состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Путь чемпионов

«Клуж» (Румыния) / «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Селтик» (Шотландия) / «Нымме Калью» (Эстония)

«Сутьеска» (Черногория) / АПОЭЛ (Кипр) — «Дандолк» (Ирландия) / «Карабах» (Азербайджан)

ПАОК (Греция) — «Аякс» (Нидерланды)

«Сабуртало» (Грузия) / «Динамо» Загреб (Хорватия) — «Ференцварош» (Венгрия) / «Валетта» (Мальта)

«Црвена Звезда» (Сербия) / ХИК (Финляндия) — «Копенгаген» (Дания) / ТНС (Уэльс)

«Марибор» (Словения) / АИК (Швеция) — БАТЭ (Белоруссия) / «Русенборг» (Норвегия)

Путь представителей лиг

«Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция) / «Виктория» (Чехия)

«Краснодар» (Россия) — «Порту» (Португалия)

«Брюгге» (Бельгия) — «Динамо» Киев (Украина)

«Базель» (Швейцария) / ПСВ (Нидерланды) — ЛАСК (Австрия)

Первые матчи 3-го отборочного раунда ЛЧ пройдут 6–7 августа, ответные — 13 августа.

Победители пар сыграют в раунде плей-офф Лиги чемпионов, проигравшие — продолжат выступления в групповом этапе Лиги Европы.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
   80 / 826
сегодня в 17:12
Столько "булочек"проходных,а попался Порту.....ну удачи "быкам"!
viv
viv
   442 / 826
сегодня в 17:09
Серьезный соперник попался. Быкам....
Верещагин
Верещагин ответил Dinamovets1927
   52 / 826
сегодня в 16:40
За Динамо!!
Есть чай с названием "За Динамо". Сразу был ничего, а потом испортился, как и всё украдинское. Думаю Бельгийцы пройдут.
SHMEL
SHMEL
   91 / 826
сегодня в 16:34
Для Краснодара сразу настоящее испытание,Порту не подарок.Но раз уж забрались так высоко в чемпионате-нужно биться до конца и проходить в основную сетку ЛЧ.
За адекватность
За адекватность
   58 / 826
сегодня в 15:59
"ПАОК" прямо короли удачи, хотя наверное "Аякс" и послабее станет в этом сезоне, но просто из 6 возможных сразу такая "радость."
3ton
3ton
   768 / 826
сегодня в 15:52
Удачи БАТЭ!
хорошие шансы пройти дальше 😊
Dinamovets1927
Dinamovets1927
   708 / 826
сегодня в 15:51
За Динамо!!
Ладожский
Ладожский
   23 / 826
сегодня в 15:46
Краснодару явно не повезло.
КЭТиК
КЭТиК
   204 / 826
сегодня в 15:42
Краснодар-Порту конечно выделяется.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   227 / 826
сегодня в 15:36
За Карабах!
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