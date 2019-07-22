Определились все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Европы

Состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Первые матчи 3-го отборочного раунда пройдут 8 августа, ответные — 15 августа.
В 3-м отборочном раунде ЛЕ также примут участие клубы, вылетевшие из 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
Основной путь
«Норчепинг» (Швеция) / «Лиепая» (Латвия) — «Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль) / «Кайрат» (Казахстан)
«Брондбю» (Дания) / «Лехия» (Польша) — «Брага» (Португалия)
«Яблонец» (Чехия) / «Пюник» (Армения) — «Вулверхэмптон» (Англия) / «Крузейдерс» (Северная Ирландия)
«Штурм» (Австрия) / «Хеугесунн» (Норвегия) — «Базель» (Швейцария) / «ПСВ» (Нидерланды)
«Торино» (Италия) / «Дебрецен» (Венгрия) — «Эсбьерг» (Дания) / «Шахтер» Солигорск (Белоруссия)
«Мольде» (Норвегия) / «Чукарички» (Сербия) — «Арис» (Греция) / АЕЛ Лимассол (Кипр)
«Митьюлланд» (Дания) — «Рейнджерс» (Шотландия) / «Прогрес» (Люксембург)
«Риека» (Хорватия) — «Абердин» (Шотландия) / «Чихура» (Грузия)
«Антверпен» (Бельгия) — «Олимпиакос» (Греция) / «Виктория» (Чехия)
«Спартак» Трнава (Словакия) / «Локомотив» Пловдив (Болгария) — «Страсбур» (Франция) / «Маккаби» Хайфа (Израиль)
«Мариуполь» (Украина) — «Алкмар» (Нидерланды) / «Хакен» (Швеция)
«Вентспилс» (Латвия) / «Гзира Юнайтед» (Мальта) — «Витория Гимарайнш» (Португалия) / «Женесс» (Люксембург)
«Аустрия» (Австрия) — «Аполлон» Лимассол (Кипр) / «Шэмрок Роверс» (Ирландия)
«Тун» (Швейцария) — «Спартак» Москва (Россия)
АЕК Ларнака (Кипр) / «Левски» (Болгария) — «Гент» (Бельгия) / «Вииторул» (Румыния)
«Фехервар» (Венгрия) / «Вадуц» (Лихтенштейн) — «Айнтрахт» (Германия) / «Флора» (Эстония)
«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Габала» (Азербайджан) / «Динамо» Тбилиси (Грузия)
«Стяуа» (Румыния) / «Алашкерт» (Армения) — «Млада-Болеслав» (Чехия) / «Ордабасы» (Казахстан)
«Легия» (Польша) / «Куопио» (Финляндия) — «Атромитос» (Греция) / «Дунайска Стреда» (Словакия)
«Партизан» (Сербия) / «Коннас-Ки» (Уэльс) — «Малатьяспор» (Турция) / «Олимпия» (Словения)
«Мальме» (Швеция) / «Домжале» (Словения) — «Утрехт» (Нидерланды) / «Зриньски» (Босния и Герцеговина)
«Осиек» (Хорватия) / ЦСКА София (Болгария) — «Заря» (Украина) / «Будучность» (Черногория)
«Арсенал» Тула (Россия) / «Нефтчи» (Азербайджан) — «Бней-Иегуда» (Израиль)
«Люцерн» (Швейцария) / «Клаксвик» (Фареры) — «Эспаньол» (Испания) / «Стьярнан» (Исландия)
«Спарта» (Чехия) — «Трабзонспор» (Турция)
«Университатя» Крайова (Румыния) / «Гонвед» (Венгрия) — АЕК (Греция)
Путь чемпионов
Проигравший пары «Сутьеска» (Черногория) / АПОЕЛ (Кипр) — «Торсхавн» (Фареры) / «Линфилд» (Северная Ирландия)
«Арарат-Армения» (Армения) / «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) — проигравший пары «Сабуртало» (Грузия) / «Динамо» Загреб (Хорватия)
«Пяст» (Польша) / «Рига» (Латвия) — проигравший пары «Црвена Звезда» (Сербия) / ХИК (Финляндия)
«Валюр» (Исландия) / «Лудогорец» (Болгария) — проигравший пары ТНС (Уэльс) / «Копенгаген» (Дания)
«Сараево» (Босния и Герцеговина) — проигравший пары БАТЭ (Белоруссия) / «Русенборг» (Норвегия)
«Шкендия» (Македония) / «Дюделанж» (Люксембург) — проигравший пары «Селтик» (Шотландия) / «Нымме Калью» (Эстония)
«Санта-Колома» (Андорра) / «Астана» (Казахстан) — проигравший пары «Ференцварош» (Венгрия) / «Валлетта» (Мальта)
«Партизани» (Албания) / «Шериф» (Молдова) — проигравший пары «Марибор» (Словения) / АИК (Швеция)
«Слован» Братислава (Словакия) / «Фероникели» (Косово) — проигравший пары «Дандолк» (Ирландия) / «Карабах» (Азербайджан)
ЧФР «Клуж» (Румыния) / «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «Тре Пенне» (Сан-Марино) / «Судува» (Литва)
«Црвена Звезда» (Сербия
«Фейеноорд» (Нидерланды)
«Селтик» (Шотландия)
«Айнтрахт» (Германия)
«Спарта» (Чехия)
«ПСВ» (Нидерланды)
Остальных Арсенал и Спартак могут обыгрывать.....включая Ренджерсы и Базели...
«Црвена Звезда» (Сербия
«Фейеноорд» (Нидерланды)
«Селтик» (Шотландия)
«Айнтрахт» (Германия)
«Спарта» (Чехия)
«ПСВ» (Нидерланды)
Остальных Арсенал и Спартак могут обыгрывать.....включая Ренджерсы и Базели...