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Определились все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Европы

сегодня, 16:10

Состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Первые матчи 3-го отборочного раунда пройдут 8 августа, ответные — 15 августа.

В 3-м отборочном раунде ЛЕ также примут участие клубы, вылетевшие из 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Основной путь

«Норчепинг» (Швеция) / «Лиепая» (Латвия) — «Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль) / «Кайрат» (Казахстан)

«Брондбю» (Дания) / «Лехия» (Польша) — «Брага» (Португалия)

«Яблонец» (Чехия) / «Пюник» (Армения) — «Вулверхэмптон» (Англия) / «Крузейдерс» (Северная Ирландия)

«Штурм» (Австрия) / «Хеугесунн» (Норвегия) — «Базель» (Швейцария) / «ПСВ» (Нидерланды)

«Торино» (Италия) / «Дебрецен» (Венгрия) — «Эсбьерг» (Дания) / «Шахтер» Солигорск (Белоруссия)

«Мольде» (Норвегия) / «Чукарички» (Сербия) — «Арис» (Греция) / АЕЛ Лимассол (Кипр)

«Митьюлланд» (Дания) — «Рейнджерс» (Шотландия) / «Прогрес» (Люксембург)

«Риека» (Хорватия) — «Абердин» (Шотландия) / «Чихура» (Грузия)

«Антверпен» (Бельгия) — «Олимпиакос» (Греция) / «Виктория» (Чехия)

«Спартак» Трнава (Словакия) / «Локомотив» Пловдив (Болгария) — «Страсбур» (Франция) / «Маккаби» Хайфа (Израиль)

«Мариуполь» (Украина) — «Алкмар» (Нидерланды) / «Хакен» (Швеция)

«Вентспилс» (Латвия) / «Гзира Юнайтед» (Мальта) — «Витория Гимарайнш» (Португалия) / «Женесс» (Люксембург)

«Аустрия» (Австрия) — «Аполлон» Лимассол (Кипр) / «Шэмрок Роверс» (Ирландия)

«Тун» (Швейцария) — «Спартак» Москва (Россия)

АЕК Ларнака (Кипр) / «Левски» (Болгария) — «Гент» (Бельгия) / «Вииторул» (Румыния)

«Фехервар» (Венгрия) / «Вадуц» (Лихтенштейн) — «Айнтрахт» (Германия) / «Флора» (Эстония)

«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Габала» (Азербайджан) / «Динамо» Тбилиси (Грузия)

«Стяуа» (Румыния) / «Алашкерт» (Армения) — «Млада-Болеслав» (Чехия) / «Ордабасы» (Казахстан)

«Легия» (Польша) / «Куопио» (Финляндия) — «Атромитос» (Греция) / «Дунайска Стреда» (Словакия)

«Партизан» (Сербия) / «Коннас-Ки» (Уэльс) — «Малатьяспор» (Турция) / «Олимпия» (Словения)

«Мальме» (Швеция) / «Домжале» (Словения) — «Утрехт» (Нидерланды) / «Зриньски» (Босния и Герцеговина)

«Осиек» (Хорватия) / ЦСКА София (Болгария) — «Заря» (Украина) / «Будучность» (Черногория)

«Арсенал» Тула (Россия) / «Нефтчи» (Азербайджан) — «Бней-Иегуда» (Израиль)

«Люцерн» (Швейцария) / «Клаксвик» (Фареры) — «Эспаньол» (Испания) / «Стьярнан» (Исландия)

«Спарта» (Чехия) — «Трабзонспор» (Турция)

«Университатя» Крайова (Румыния) / «Гонвед» (Венгрия) — АЕК (Греция)

Путь чемпионов

Проигравший пары «Сутьеска» (Черногория) / АПОЕЛ (Кипр) — «Торсхавн» (Фареры) / «Линфилд» (Северная Ирландия)

«Арарат-Армения» (Армения) / «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) — проигравший пары «Сабуртало» (Грузия) / «Динамо» Загреб (Хорватия)

«Пяст» (Польша) / «Рига» (Латвия) — проигравший пары «Црвена Звезда» (Сербия) / ХИК (Финляндия)

«Валюр» (Исландия) / «Лудогорец» (Болгария) — проигравший пары ТНС (Уэльс) / «Копенгаген» (Дания)

«Сараево» (Босния и Герцеговина) — проигравший пары БАТЭ (Белоруссия) / «Русенборг» (Норвегия)

«Шкендия» (Македония) / «Дюделанж» (Люксембург) — проигравший пары «Селтик» (Шотландия) / «Нымме Калью» (Эстония)

«Санта-Колома» (Андорра) / «Астана» (Казахстан) — проигравший пары «Ференцварош» (Венгрия) / «Валлетта» (Мальта)

«Партизани» (Албания) / «Шериф» (Молдова) — проигравший пары «Марибор» (Словения) / АИК (Швеция)

«Слован» Братислава (Словакия) / «Фероникели» (Косово) — проигравший пары «Дандолк» (Ирландия) / «Карабах» (Азербайджан)

ЧФР «Клуж» (Румыния) / «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «Тре Пенне» (Сан-Марино) / «Судува» (Литва)

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 826
сегодня в 17:20
«Вулверхэмптон» (Англия)
«Црвена Звезда» (Сербия
«Фейеноорд» (Нидерланды)
«Селтик» (Шотландия)
«Айнтрахт» (Германия)
«Спарта» (Чехия)
«ПСВ» (Нидерланды)

Остальных Арсенал и Спартак могут обыгрывать.....включая Ренджерсы и Базели...
viv
viv
   442 / 826
сегодня в 16:54
Тунец спартаку....
Zenit_84
Zenit_84
   81 / 826
сегодня в 16:35
Арсеналу повезло, можно пройти
Charlie Scene
Charlie Scene
   648 / 826
сегодня в 16:27
и Спартак и туляки пройдут своих соперников , нашим удачи!
Александр Орешкин
Александр Орешкин
   518 / 826
сегодня в 16:18
Когда уже наши полным составом еврокубки будут штурмовать?!
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