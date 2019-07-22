«Драконы» против «быков». И Зе Луиш приедет!

сегодня, 16:15

Определились соперники российских клубов по третьим квалификационными раундам ЛЧ и ЛЕ . «Соккер.ру» рассказывает о том, как «Краснодару» «Порту» достался. И не только.

«Краснодар» и Лига чемпионов

Если бы не специальное решение УЕФА , согласно которому клубы из России и Украины разводят в евротурнирах, сейчас обсуждали бы приезд на Кубань киевского «Динамо». Именно украинский вице-чемпион первым выпал в соперники «быкам», но пришлось переиграть, вследствие чего «Краснодару» достался, пожалуй, самый сильный соперник из всех возможных на «пути представителей лиг» в Лиге чемпионов.

Бронзовый призер чемпионата России дебютирует в главном еврокубке матчем против двукратного обладателя Кубка чемпионов (1987 и 2004) и четвертьфиналиста предыдущего розыгрыша. Уже известны точные даты и время матчей с «Порту»: противостояние начнется 7 августа (среда) в Краснодаре в 20:00 по московскому времени, ответная игра состоится 13 августа (вторник) на «Драгау» в 22:00 по Москве. Между матчами всего лишь шесть дней, а 10-го числа «Краснодару» еще предстоит встреча против «Рубина» в РПЛ .

«Порту» против российских клубов

«Драконы» - очень неудобный противник для наших команд. В 14 матчах против представителей РПЛ «Порту» проиграл лишь дважды, причем оба раза «Зениту», зато выиграли португальцы 8 раз, еще 4 поединка завершились ничьими. «Порту» достается в соперники российским командам второй сезон подряд, в прошлой кампании «Локомотив» встретил «драконов» на групповой стадии Лиги чемпионов и оба раза с треском проиграл – 1:3 и 1:4.

«Краснодар» против португальских клубов

«Быки» в своей непродолжительной, но насыщенной еврокубковой истории соперничали уже с командами из 18 европейских стран, но португальцы достаются «Краснодару» впервые, хотя судьба часто сводит наши клубы с футболистами с берегов Атлантического океана.

«Порту» в сезоне 2018/19

В предыдущей кампании «Порту» добрался до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступил будущему победителю турнира «Ливерпулю», а на внутренней арене команда Серджиу Консейсау оказалась дважды второй. В чемпионате «драконы» до последнего тура боролись за чемпионство, но отстали на 2 очка от «Бенфики». Проиграл «Порту» и в финале Кубка Португалии: основное и дополнительное время матча со «Спортингом» завершилось вничью 2:2, а в серии пенальти лучше били «львы».

Главные события межсезонья в «Порту»

Одним из главных событий стало внезапное завершение карьеры Икера Касильяса. Легендарный вратарь собирался отыграть за «Порту» еще один сезон, но пережил инфаркт и решил оставить профессиональный футбол. Икер занял должность в структуре клуба.

Летом «драконы» продали игроков на 85 миллионов евро. В мадридские клубы ушли два ключевых защитника: Эдер Милитао отправился в «Реал» в обмен на 50 млн, Фелипе стал игроком «Атлетико», который заплатил за бразильца 20 млн. Свободным агентом ушел Эктор Эррера – ключевой игрок в центре поля, покинул «Драгау» и Оливер Торрес, вернувшийся в Испанию. Минус пять игроков стартового состава – заметные потери.

Впрочем, 45 миллионов евро «Порту» пустил на усиление команды. Самым дорогим новичком стал японец Соя Накадзима – 12 миллионов евро, уже выступавший в Португалии за «Портимоненсе». 8.5 млн «Порту» заплатил «Спартаку» за Зе Луиша. Форвард из Кабо-Верде любил огорчать «Краснодар», выступая за «красно-белых» - на его счету 5 голов. Есть и другие приобретения (всего 6 новичков), в частности, вернулся в «Порту» из «Ромы» Иван Маркано, знакомый нам по выступлениям за «Рубин» в РПЛ .

Как играет «Порту»?

Вообще, у Консейсау прагматичная команда, отличающаяся сбалансированностью действий и строгостью в обороне: только 20 пропущенных мячей в 34 матчах прошлого чемпионата Португалии. Выдающийся показатель, к примеру, «Бенфика», занявшая первое место, пропустила на 11 мячей больше. Но все это было до ухода Фелипе и Эдера – двух оплотов обороны, летом порту перестроился, и у команды могут появиться новые черты. Впрочем, исходя из подбора игроков, вряд ли Консейсау откажется от полюбившейся ему схемы 4-4-2. С одной стороны, в ней два форварда, с другой – двумя линиями по четыре игрока проще обороняться, создавая необходимую плотность на определенных участках поля. «Краснодар» ждет изматывающее соперничество с игровой системой, которую вывел на новый уровень Диего Симеоне.

«Спартак», «Арсенал» и Лига Европы

Определился также противник «Спартака» по Лиге Европы и потенциальные соперники «Арсенала». «Красно-белые» сыграют со швейцарским «Туном». У «Спартака» положительный баланс встреч со швейцарцами (13 матчей = 6В 3Н 4П), но в сезоне 2013/14 москвичи вылетали из квалификации Лиги Европы после встречи со скромным «Санкт-Галленом». Что касается «Арсенала», то туляки, если пройдут «Нефтчи», сыграют с израильским клубом «Бней Иегуда». Два года назад против этой команды в третьем квалификационном раунде Лиги Европы играл «Зенит», выигравший 2:0 на выезде и уступивший 0:1 дома.