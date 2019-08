«Ливерпуль» объявил о подписании 32-летнего голкипера Адриана. Футболист достался мерсисайдцам бесплатно, поскольку летом покинул ряды «Вест Хэма».

Адриан должен заменить в команде Симона Миньоле, который ушел в «Брюгге».

«I’m very ambitious, I come here to try to win everything, to try to push Ali from the first minute and to make us better.» 👊 pic.twitter.com/LcKq6HLkUl

LFC