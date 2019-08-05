ГлавнаяНовости

Халк: «Уверен, что Малком сделал правильный выбор, перейдя в „Зенит“»

сегодня, 16:51

Бывший футболист «Зенита» Халк поделился мнением о новой звезде «сине-бело-голубых», Малкоме.

Я очень рад слышать, что он выбрал «Зенит» для продолжения карьеры. Санкт-Петербург - город с прекрасной атмосферой, отзывчивыми людьми и большой любовью к футболу. В России я провел четыре незабываемых года, хочу ему сказать, что там очень гостеприимные и душевные люди.

Желаю ему удачи. Уверен, что он сделал правильный выбор. Болельщики «Зенита» навсегда в моем сердце, они создают прекрасную атмосферу на стадионе и страстно поддерживают свою команду.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Адриан: «Постараюсь навязать конкуренцию Алиссону»
Сегодня, 17:14 Комментарии1
Сульшер: «Магуайр - один из лучших центрбеков в современном футболе»
Сегодня, 15:48 Комментарии8
Эмери: «Мне нравится Коутиньо»
Сегодня, 15:42 Комментарии5
Вице-президент «Монако»: «Головин — большой молодец»
Сегодня, 15:21 Комментарии4
Тиль: «„Спартак“ - это мегаклуб. У него 15 млн фанатов по всей стране»
Сегодня, 12:10 Комментарии112
Фердинанд: «Глубина состава „Манчестер Сити“ пугает соперников»
Сегодня, 09:39 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   25 / 858
сегодня в 17:16
Помните, как москвичи радовались отъезду Халка, устали от пробоин.
Сейчас Малком будет им отгружать, взвоют еще сильнее.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   105 / 858
сегодня в 17:16
Променял карьеру на деньги, что здесь правильного?
Морозовский
Морозовский
   6 / 858
сегодня в 17:14
Малком, как и Халк, выбрал бабло, а про "Зенит" он никогда и не слышал.
Литейный 4
Литейный 4 ответил А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   4 / 858
сегодня в 17:05
А паредас не против вернуться и дальше людей смешить? Малком верим(( не ту ты дорожку выбрал,хотя выбрал деньги! А тут тебя культурная столица видишь как приняла)))
Ты Валюша, если что хочешь мне написать, то изъясняйся правильно, чтобы тебя хоть немного понять можно было. Гыгыгы
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ ответил Литейный 4
   26 / 858
сегодня в 16:59
Халк, сам не против вернуться в Зенит и порвать пару тройку сеток у свиней на Открывашке своим пушечным выстрелом. Гыгыгы
А паредас не против вернуться и дальше людей смешить?
Малком верим(( не ту ты дорожку выбрал,хотя выбрал деньги!
А тут тебя культурная столица видишь как приняла)))
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 858
сегодня в 16:57
Халк знает...
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 858
сегодня в 16:55
Халк, сам не против вернуться в Зенит и порвать пару тройку сеток у свиней на Открывашке своим пушечным выстрелом. Гыгыгы
Педро тарасовский
Педро тарасовский
   392 / 858
сегодня в 16:54
Правильный выбор сделал Понсе, перейдя к свиньям, уже дисквалифицировали за попытку убийства.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   150 / 858
сегодня в 16:54
НАДЕЮСЬ МАЛКОМ БУДЕТ ТАК ЖЕ РЕГУЛЯРНО ОГОРЧАТЬ ФЕДУНЯТ, КАК ЭТО ДЕЛАЛ ХАЛК !!!

ГЫ-ГЫ
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100