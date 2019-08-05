Халк: «Уверен, что Малком сделал правильный выбор, перейдя в „Зенит“»

Бывший футболист «Зенита» Халк поделился мнением о новой звезде «сине-бело-голубых», Малкоме.

Я очень рад слышать, что он выбрал «Зенит» для продолжения карьеры. Санкт-Петербург - город с прекрасной атмосферой, отзывчивыми людьми и большой любовью к футболу. В России я провел четыре незабываемых года, хочу ему сказать, что там очень гостеприимные и душевные люди.

Желаю ему удачи. Уверен, что он сделал правильный выбор. Болельщики «Зенита» навсегда в моем сердце, они создают прекрасную атмосферу на стадионе и страстно поддерживают свою команду.