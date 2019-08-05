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Фердинанд: «Глубина состава „Манчестер Сити“ пугает соперников»

сегодня, 09:39
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗакончился после серии пенальти

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в интервью BT Sport высказался о матче за Суперкубок Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

Они победили без Ляпорта, Фернандиньо и Серхио Агуэро, трех важнейших игроков в прошлом сезоне. Это доказывает глубину их состава. Это очень важный фактор, который позволит бороться в разных турнирах и который пугает конкурентов.

Гвардиола создал культуру. В этой команде не бывает выходных. В любом матче футболисты должны играть на полных оборотах.

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Англия. Суперкубок 2019  Заграница: мнение  Фердинанд Рио  Стадион «Уэмбли»
Источник: Mirror.co.ukРедакция: Роман Мельник
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Все комментарии
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   197 / 848
сегодня в 11:05
ПОГАНЫЕ МЕШКИ !
ТЕМ ОБИДНЕЕ БУДЕТ ВЫЛЕТАТЬ ИЗ ЛЧ, КУБКА АНГЛИИ И ИЗ ТРОЙКИ АПЛ !

ГЫ-ГЫ
Artuom
Artuom
   330 / 848
сегодня в 09:52
Да, качественная конкуренция дело хорошее. Жаль только что мало кто может себе такую роскошь позволить...
КЭТиК
КЭТиК
   154 / 848
сегодня в 09:52
Скупили всех кого смогли.
Камелошка
Камелошка
   83 / 848
сегодня в 09:46
Паэтаму ливирпуль глубоко заглотнул их нефритавый стержень
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