Фердинанд: «Глубина состава „Манчестер Сити“ пугает соперников»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» в интервью BT Sport высказался о матче за Суперкубок Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

Они победили без Ляпорта, Фернандиньо и Серхио Агуэро, трех важнейших игроков в прошлом сезоне. Это доказывает глубину их состава. Это очень важный фактор, который позволит бороться в разных турнирах и который пугает конкурентов.

Гвардиола создал культуру. В этой команде не бывает выходных. В любом матче футболисты должны играть на полных оборотах.