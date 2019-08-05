Тиль: «„Спартак“ - это мегаклуб. У него 15 млн фанатов по всей стране»

Полузащитник «Алкмара» рассказал о своем скором переходе в «Спартак».

«Спартак» - это топ-клуб с огромной фан-базой и историей, который активно конкурирует с такими клубами, как «Зенит», «Динамо», ЦСКА , «Краснодар» и «Локомотив». Здесь всё очень хорошо организовано, меня привлекли амбиции клуба.

Какую роль сыграли финансовые условия? Каждый футболист долгие годы работает в одном клубе, чтобы получить наилучший вариант для развития карьеры. Затем наступает момент, когда ты получаешь отличную возможность улучшить свое спортивное и финансовое положение. Московский клуб предлагает мне наилучшие возможности для развития себя как игрока и человека. Надеюсь, что я смогу помочь команде.

В Москве очень хорошие и приветливые люди. «Спартак» - это мегаклуб в городе с 13 миллионами жителей. А фан-база насчитывает 15 миллионов человек по всей стране. Думаю, это говорит о многом.