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Тиль: «„Спартак“ - это мегаклуб. У него 15 млн фанатов по всей стране»

сегодня, 12:10

Полузащитник «Алкмара» Гуус Тиль рассказал о своем скором переходе в «Спартак».

«Спартак» - это топ-клуб с огромной фан-базой и историей, который активно конкурирует с такими клубами, как «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Краснодар» и «Локомотив». Здесь всё очень хорошо организовано, меня привлекли амбиции клуба.

Какую роль сыграли финансовые условия? Каждый футболист долгие годы работает в одном клубе, чтобы получить наилучший вариант для развития карьеры. Затем наступает момент, когда ты получаешь отличную возможность улучшить свое спортивное и финансовое положение. Московский клуб предлагает мне наилучшие возможности для развития себя как игрока и человека. Надеюсь, что я смогу помочь команде.

В Москве очень хорошие и приветливые люди. «Спартак» - это мегаклуб в городе с 13 миллионами жителей. А фан-база насчитывает 15 миллионов человек по всей стране. Думаю, это говорит о многом.

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Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   52 / 850
сегодня в 14:21
Заява явно с бодуна. Федун наливал.))))
mangoх12
mangoх12
   21 / 850
сегодня в 14:19
че это с ним ? Чем уже накачали ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 850
сегодня в 14:14
Дающие ему текст-заготовку для этого интервью....слегка переборщили...

Можно было бы и поскромней при переходе в 10-й клуб 6-го по силе чемпионата Европы...))

Болельщиков действительно много....наверно даже больше всех....в отличии от новичка Лиги не владею информацией о количестве болельщиков Спартака по стране....но по количеству поклонников команды в судейском корпусе РПЛ - наверно он прав.....


Удачи... мега-футболисту.....в мегаклубе....))
Dominators
Dominators ответил Snake Plissken
   120 / 850
сегодня в 14:12
Амбиции клуба привлекли? Видимо речь о проходе квалификации ЛЕ
Да амбиции о проходе ..
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Dominators
   5 / 850
сегодня в 14:07
Спасибо за интернет газпрому
Dominators
Dominators ответил 25процентный клоун
   120 / 850
сегодня в 14:06
У меня вся деревня за Спартак, но газа у нас так и нет
Да , да и купаетесь вы в речке .,а зимой ,, а что там той зимы . За то у тебя есть интернет и ты сутками не вылазишь с Соккера , рассказывая небылицы о величии Спартака .
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил NAZAR 007
   28 / 850
сегодня в 14:05
В стартовавшем сезоне-2018/19 число реальных поклонников РФПЛ составит около 8,5 млн жителей России. К ним относятся лишь те любители футбола, которые в течение первенства будут периодически следить за ходом турнира и любым из доступных способов смотреть его матчи или обзоры туров. Исходя из этих цифр, аудитория нашего чемпионата составит 6,5% от населения России старше 10 лет. Первое место по числу реальных поклонников занимает московский "Спартак". Число болельщиков около 2 млн человек, что есть 22,5% всей аудитории РФПЛ. В призовой тройке "Зенита" и ЦСКА. Из этих трёх клубов только "Зенит" увеличил число своих почитателей — с 1,1 млн до 1,7 млн (19,5% ) Болельщиков столичного ЦСКА сейчас — около 1,2 млн или 13,8% от общего числа. 4 и 5-ю строчки рейтинга делят между собой "Локомотив" и "Краснодар" около 0,5 млн. человек (4,8% на каждого от всей аудитории). ........
...стартовавшем сезоне-2017/18
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил NAZAR 007
   113 / 850
сегодня в 14:04
В стартовавшем сезоне-2018/19 число реальных поклонников РФПЛ составит около 8,5 млн жителей России. К ним относятся лишь те любители футбола, которые в течение первенства будут периодически следить за ходом турнира и любым из доступных способов смотреть его матчи или обзоры туров. Исходя из этих цифр, аудитория нашего чемпионата составит 6,5% от населения России старше 10 лет. Первое место по числу реальных поклонников занимает московский "Спартак". Число болельщиков около 2 млн человек, что есть 22,5% всей аудитории РФПЛ. В призовой тройке "Зенита" и ЦСКА. Из этих трёх клубов только "Зенит" увеличил число своих почитателей — с 1,1 млн до 1,7 млн (19,5% ) Болельщиков столичного ЦСКА сейчас — около 1,2 млн или 13,8% от общего числа. 4 и 5-ю строчки рейтинга делят между собой "Локомотив" и "Краснодар" около 0,5 млн. человек (4,8% на каждого от всей аудитории). ........
откуда цифры? и что за 6.5% ??? а 500к у паровоза и быков на двоих так это ваще бред сивой кобылы - я щас не коней имел ввиду - источник кто?
Dominators
Dominators ответил Сп62
   120 / 850
сегодня в 13:58
Не думай плохо о своей стране.
А я и не думаю ,что у нас живет 15 млн сектантов .Всяко меньше на порядок .
Брулин
Брулин
   69 / 850
сегодня в 13:53
15 млн за Спартак, 15 за Зенит... Хм! А в России вообще наберется 30 млн человек, которых хотя бы интересует футбол? :)
25процентный клоун
25процентный клоун ответил igGA
   5 / 850
сегодня в 13:52
+500
И выгоняет потом надышавшихся газом
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   24 / 850
сегодня в 13:49
Парадокс получается, чем меньше у команды успехов из года в год, тем более она популярней.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Педро тарасовский
   66 / 850
сегодня в 13:48
Данные из тарасовки?
Это более или менее достоверные данные.
По стране 8,5 млн .человек болельщиков всего.
Что примерно 6.5 % от всего населения старше 10 лет.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил ПерекатиПоле
   5 / 850
сегодня в 13:45
Знаю только каким болельщикам подложили темненького скандинава не спросив их, но они стерпят, не впервой
Педро тарасовский
Педро тарасовский ответил NAZAR 007
   599 / 850
сегодня в 13:43
В стартовавшем сезоне-2018/19 число реальных поклонников РФПЛ составит около 8,5 млн жителей России. К ним относятся лишь те любители футбола, которые в течение первенства будут периодически следить за ходом турнира и любым из доступных способов смотреть его матчи или обзоры туров. Исходя из этих цифр, аудитория нашего чемпионата составит 6,5% от населения России старше 10 лет. Первое место по числу реальных поклонников занимает московский "Спартак". Число болельщиков около 2 млн человек, что есть 22,5% всей аудитории РФПЛ. В призовой тройке "Зенита" и ЦСКА. Из этих трёх клубов только "Зенит" увеличил число своих почитателей — с 1,1 млн до 1,7 млн (19,5% ) Болельщиков столичного ЦСКА сейчас — около 1,2 млн или 13,8% от общего числа. 4 и 5-ю строчки рейтинга делят между собой "Локомотив" и "Краснодар" около 0,5 млн. человек (4,8% на каждого от всей аудитории). ........
Данные из тарасовки?
Сп62
Сп62 ответил Dominators
   146 / 850
сегодня в 13:42
Не думай плохо о своей стране.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Dominators
   5 / 850
сегодня в 13:41
У меня вся деревня за Спартак, но газа у нас так и нет
Bладимиp
Bладимиp
   147 / 850
сегодня в 13:41
Мегаклуб с бестрофейной историей, странно звучит.
Snake Plissken
Snake Plissken ответил Заполярный
   831 / 850
сегодня в 13:41
СРЕДИ КОМАНД ИЗ РОССИИ, ДА НЕ ТОЛЬКО, ПРЕВЗОЙТИ НЕ ВОЗМОЖНО, ПОВТОРИТЬ НЕ РЕАЛЬНО.
Как и 0/0/6 - вечный рекорд свиней!
Сп62
Сп62
   146 / 850
сегодня в 13:40
Сразу видно, что даже за рубежом имеют представление о российском футболе. А вот некоторые в России его не имеют. Надо исправляться.
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 850
сегодня в 13:40
Умеют же почитатели свиней рассмешить. Гыгыгы
Evilhuman
Evilhuman
   22 / 850
сегодня в 13:39
Пока все амбиции этого клуба замкнулись на том, как отскочить от Туна
Snake Plissken
Snake Plissken
   831 / 850
сегодня в 13:38
Амбиции клуба привлекли? Видимо речь о проходе квалификации ЛЕ
Dominators
Dominators
   120 / 850
сегодня в 13:35
Во чес ..15 млн у Спартака , 15 млн у Зенита , да столько болельщиков не наберется по всей России . У нас максимум 10 млн болел по стране . И отнюдь , не все они болеют за эти клубы .
iri13
iri13
   194 / 850
сегодня в 13:33
"Мега"(клуб) со свой (фан) базой..напоминает что то из сферы торговли..наверное, так оно и есть.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил ПерекатиПоле
   66 / 850
сегодня в 13:27
Новички Зенита говорят, что за клуб болеют 15 лямов болельщиков. Зенит на трибунах собирает 55 тысяч. Новички спартака говорят, что за клуб болеют 15 лямов болельщиков. спартак на трибунах собирает 25 тысяч. Вопрос: игрокам какого клуба руководство подложило свинью?!
Статистика-самая точная из всех лженаук,
но при этом может доказать что угодно )
Заполярный
Заполярный ответил zavit
   108 / 850
сегодня в 13:27
Первая команда одержавшая 6 побед в группе ЛЧ, вечный рекорд!
СРЕДИ КОМАНД ИЗ РОССИИ, ДА НЕ ТОЛЬКО, ПРЕВЗОЙТИ НЕ ВОЗМОЖНО, ПОВТОРИТЬ НЕ РЕАЛЬНО.
Лакшери
Лакшери
   74 / 850
сегодня в 13:21
    Юрниекс
    Юрниекс
       176 / 850
    сегодня в 13:21
    Мега клуб- это клуб завоевавший мега трофеи... Тут не спорю..Кубок Соль ,Кубок Канделаки ..почетное третье место в Кубке Примьер...Мега(!!!!) антирекорды везде,куда они сували свой пятачек...
    NAZAR 007
    NAZAR 007
       66 / 850
    сегодня в 13:17
    В стартовавшем сезоне-2018/19 число реальных поклонников РФПЛ составит
    около 8,5 млн жителей России. К ним относятся лишь те любители футбола,
    которые в течение первенства будут периодически следить за ходом турнира
    и любым из доступных способов смотреть его матчи или обзоры туров.

    Исходя из этих цифр, аудитория нашего чемпионата
    составит 6,5% от населения России старше 10 лет.

    Первое место по числу реальных поклонников занимает московский "Спартак".
    Число болельщиков около 2 млн человек, что есть 22,5% всей аудитории РФПЛ.

    В призовой тройке "Зенита" и ЦСКА. Из этих трёх клубов только "Зенит"
    увеличил число своих почитателей — с 1,1 млн до 1,7 млн (19,5% )

    Болельщиков столичного ЦСКА сейчас — около 1,2 млн или 13,8% от общего числа.

    4 и 5-ю строчки рейтинга делят между собой "Локомотив" и "Краснодар"
    около 0,5 млн. человек (4,8% на каждого от всей аудитории). ........
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