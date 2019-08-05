Тиль: «„Спартак“ - это мегаклуб. У него 15 млн фанатов по всей стране»

Полузащитник «Алкмара» Гуус Тиль рассказал о своем скором переходе в «Спартак».
«Спартак» - это топ-клуб с огромной фан-базой и историей, который активно конкурирует с такими клубами, как «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Краснодар» и «Локомотив». Здесь всё очень хорошо организовано, меня привлекли амбиции клуба.
Какую роль сыграли финансовые условия? Каждый футболист долгие годы работает в одном клубе, чтобы получить наилучший вариант для развития карьеры. Затем наступает момент, когда ты получаешь отличную возможность улучшить свое спортивное и финансовое положение. Московский клуб предлагает мне наилучшие возможности для развития себя как игрока и человека. Надеюсь, что я смогу помочь команде.
В Москве очень хорошие и приветливые люди. «Спартак» - это мегаклуб в городе с 13 миллионами жителей. А фан-база насчитывает 15 миллионов человек по всей стране. Думаю, это говорит о многом.
Можно было бы и поскромней при переходе в 10-й клуб 6-го по силе чемпионата Европы...))
Болельщиков действительно много....наверно даже больше всех....в отличии от новичка Лиги не владею информацией о количестве болельщиков Спартака по стране....но по количеству поклонников команды в судейском корпусе РПЛ - наверно он прав.....
Удачи... мега-футболисту.....в мегаклубе....))
Можно было бы и поскромней при переходе в 10-й клуб 6-го по силе чемпионата Европы...))
Болельщиков действительно много....наверно даже больше всех....в отличии от новичка Лиги не владею информацией о количестве болельщиков Спартака по стране....но по количеству поклонников команды в судейском корпусе РПЛ - наверно он прав.....
Удачи... мега-футболисту.....в мегаклубе....))
И выгоняет потом надышавшихся газом
И выгоняет потом надышавшихся газом
По стране 8,5 млн .человек болельщиков всего.
Что примерно 6.5 % от всего населения старше 10 лет.
По стране 8,5 млн .человек болельщиков всего.
Что примерно 6.5 % от всего населения старше 10 лет.
но при этом может доказать что угодно )
но при этом может доказать что угодно )
Какие ещё на*** амбиции ???? ТЫ СУМАСШЕДШИЙ ???
Я просто в шоке от того , какую дичь их заставляют заучивать . Ну в чем сейчас амбиции этого клуба заключаются ? Может быть этот Тиль в лесу ,без света все время что выступает за Алкмар жил ? Клуб в который он переходит обсалютно не боеспособный ни на одном из возможных фронтов , амбиции спартака - быть униженым , опозореным .
Какие ещё на*** амбиции ???? ТЫ СУМАСШЕДШИЙ ???
Я просто в шоке от того , какую дичь их заставляют заучивать . Ну в чем сейчас амбиции этого клуба заключаются ? Может быть этот Тиль в лесу ,без света все время что выступает за Алкмар жил ? Клуб в который он переходит обсалютно не боеспособный ни на одном из возможных фронтов , амбиции спартака - быть униженым , опозореным .
около 8,5 млн жителей России. К ним относятся лишь те любители футбола,
которые в течение первенства будут периодически следить за ходом турнира
и любым из доступных способов смотреть его матчи или обзоры туров.
Исходя из этих цифр, аудитория нашего чемпионата
составит 6,5% от населения России старше 10 лет.
Первое место по числу реальных поклонников занимает московский "Спартак".
Число болельщиков около 2 млн человек, что есть 22,5% всей аудитории РФПЛ.
В призовой тройке "Зенита" и ЦСКА. Из этих трёх клубов только "Зенит"
увеличил число своих почитателей — с 1,1 млн до 1,7 млн (19,5% )
Болельщиков столичного ЦСКА сейчас — около 1,2 млн или 13,8% от общего числа.
4 и 5-ю строчки рейтинга делят между собой "Локомотив" и "Краснодар"
около 0,5 млн. человек (4,8% на каждого от всей аудитории). ........
около 8,5 млн жителей России. К ним относятся лишь те любители футбола,
которые в течение первенства будут периодически следить за ходом турнира
и любым из доступных способов смотреть его матчи или обзоры туров.
Исходя из этих цифр, аудитория нашего чемпионата
составит 6,5% от населения России старше 10 лет.
Первое место по числу реальных поклонников занимает московский "Спартак".
Число болельщиков около 2 млн человек, что есть 22,5% всей аудитории РФПЛ.
В призовой тройке "Зенита" и ЦСКА. Из этих трёх клубов только "Зенит"
увеличил число своих почитателей — с 1,1 млн до 1,7 млн (19,5% )
Болельщиков столичного ЦСКА сейчас — около 1,2 млн или 13,8% от общего числа.
4 и 5-ю строчки рейтинга делят между собой "Локомотив" и "Краснодар"
около 0,5 млн. человек (4,8% на каждого от всей аудитории). ........